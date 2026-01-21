ETV Bharat / international

बांगलादेशातील सुरक्षा व्यवस्था ढासळल्यानं भारताचा मोठा निर्णय : अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना बोलावलं परत

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचं सरकार कोसळल्यानंतर भारत आणि बांगलादेशमध्ये तणाव निर्माण झाला. त्यानंतर भारतानं हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 21, 2026 at 10:46 AM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली : बांगलादेशातील सुरक्षा व्यवस्था ढासळल्यानं जगभरातून चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यातच आता भारतानं मोठा निर्णय घेतला आहे. बांगलादेशात कार्यरत असलेल्या भारतीय अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना परत बोलावण्याचा निर्णय भारतानं घेतला आहे. बांगलादेशात आगामी काळात संसदीय निवडणुका होणार आहेत. मात्र त्या अगोदरचं भारतानं हा निर्णय घेतला आहे. बांगलादेशातील सुरक्षा परिस्थिती पाहता, खबरदारीचा उपाय म्हणून आम्ही उच्चायुक्तालय आणि इतर कार्यालयांमधील आमच्या अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भारतात परत बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं अधिकृत सूत्रांनी वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे.

बांगलादेशातील दूतावास आणि सर्व कार्यालय सुरू : बांगलादेशातील दूतावास आणि सर्व कार्यालयं खुली आणि कार्यरत आहेत. ढाका येथील उच्चायुक्तालयाव्यतिरिक्त, भारताची चट्टोग्राम, खुलना, राजशाही आणि सिल्हेट इथंही राजनैतिक कार्यालयं आहेत. मुत्सद्दी आणि इतर अधिकाऱ्यांची कुटुंबीय भारतात कधी परत येतील, याबाबतची माहिती अद्याप समोर आली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, बांगलादेशात वाढलेल्या अतिरेकी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्थेमुळे भारतानं बांगलादेशला भारतीय मुत्सद्दी आणि अधिकाऱ्यांसाठी 'कुटुंब-रहित' ठिकाण बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताचा कट्टर शत्रू असलेलं पाकिस्तान हे देखील भारतीय मुत्सद्दी आणि अधिकाऱ्यांसाठी 'कुटुंब-रहित' ठिकाण आहे.

भारत आणि बांगलादेश संबंधांमध्ये तणाव : बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांचं सरकार ऑगस्ट 2024 मध्ये कोसळलं. त्यानंतर मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशमध्ये हंगामी सरकार सत्तेवर आलं. त्यानंतर भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. भारत बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांवर, विशेषतः हिंदूंवर होणाऱ्या हल्ल्यांबद्दल चिंता व्यक्त करत आहे. बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर होत असलेल्या हल्ल्यांमुळे भारतातील विविध संघटनांनी आंदोलनं केली आहेत. तर आता भारत सरकारनं बांगलादेशातील अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना परत बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संपादकांची शिफारस

