अफगाणिस्तानमधील हल्ल्यांवरून भारताची पाकिस्तानवर टीका; 'बेजबाबदार कृती' असे संबोधले
पाकिस्तानच्या सततच्या बेजबाबदार वर्तणुकीचे आणि आपल्या सीमापार हिंसक कृत्यांद्वारे अंतर्गत अपयश बाहेरच्या जगावर लादण्याच्या त्यांच्या व्यर्थ प्रयत्नांचे स्वरूप दिसून येते.
Published : June 30, 2026 at 10:43 AM IST
नवी दिल्ली- "अफगाणिस्तानच्या भूभागावर पाकिस्तानने केलेल्या हवाई हल्ल्यांचा भारत तीव्र निषेध केलाय; या हल्ल्यांमध्ये महिला आणि मुलांसह अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येतेय. पाकिस्तानचा हा उघड हल्ला अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्वावर घाला घालणारा असून, यामुळे इथल्या शांतता आणि स्थिरतेला थेट धोका निर्माण पोहोचत आहे." मंत्रालयाने पुढे नमूद केलंय की, खरं तर ही घटना पाकिस्तानच्या एकूणच वर्तणुकीचे निदर्शक आहे. पाकिस्तानच्या सततच्या बेजबाबदार वर्तणुकीचे आणि आपल्या सीमापार हिंसक कृत्यांद्वारे अंतर्गत अपयश बाहेरच्या जगावर लादण्याच्या त्यांच्या व्यर्थ प्रयत्नांचे स्वरूप दिसून येते."
जखमींनी लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना : भारताने या हल्ल्यांमधील मृतांच्या कुटुंबीयांबद्दल शोक व्यक्त केलाय आणि जखमींनी लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थनाही केलीय. "ज्या अफगाण कुटुंबांनी आपली प्रियजन गमावलेत, त्यांच्याप्रति भारत शोक व्यक्त करत असल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केलंय; जखमी लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करतो आणि अफगाणिस्तानचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता यांवरील आपला ठाम पाठिंबा पुन्हा एकदा अधोरेखित करीत असल्याचंही भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलंय."
हल्ल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी आणि मालमत्तेचे नुकसान : पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या पूर्वेकडील पक्तिया, पक्तिका आणि कुनार या प्रांतांमध्ये सीमापार लष्करी हल्ले केल्यानंतर हे निवेदन देण्यात आलंय. या हल्ल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी आणि मालमत्तेचे नुकसान झालंय. तालिबानच्या नेतृत्वाखालील अफगाण सरकारचे उप प्रवक्ते हमदुल्ला फितरत यांनी आज सोशल मीडिया पोस्टद्वारे यातील जीवितहानीचा तपशील दिला. त्यांनी म्हटले की, "आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार काल रात्री झालेल्या हल्ल्यांमध्ये महिला आणि मुलांसह 36 नागरिक मारले गेलेत आणि 163 जण जखमी झाले. यात तीन घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालीत."
मंडोखैल गावातील एका नागरी घरावर बॉम्बफेक : पाकिस्तानी लष्कराने लक्ष्य केलेल्या विशिष्ट ठिकाणांची माहिती देताना फितरत यांनी सांगितले की, पाकिस्तानी लढाऊ विमानांनी पक्तिया प्रांतातील चामकानी जिल्ह्यातील मंडोखैल गावातील एका नागरी घरावर बॉम्बफेक केलीय. "यामुळे घरातील एक वृद्ध व्यक्ती आणि एक मूल यांचा मृत्यू झाला, तर कुटुंबातील इतर सदस्य जखमी झालेत." उप प्रवक्त्यांनी पुढे सांगितले की, त्यानंतर त्याच ठिकाणी बचाव पथकांना लक्ष्य करून आणखी एक हल्ला करण्यात आला. निवेदनानुसार, पक्तिका प्रांतातील गियान जिल्ह्यातील वालास्त गावात आणखी एक प्राणघातक हल्ला झाला, जिथे एका ग्रामस्थाच्या घराला लक्ष्य करण्यात आले.
बारोलो गावात तिसरा हल्ला झाल्याचे वृत्त : दरम्यान, कुनार प्रांतातील मनोगाई जिल्ह्यातील बारोलो गावात तिसरा हल्ला झाल्याचे वृत्त समोर आलंय. पाकिस्तानने या हल्ल्यांना दुजोरा दिला आहे. पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अताउल्ला तरार यांनी रविवारी रात्री सांगितले की, इस्लामाबादच्या सुरक्षा दलांनी सीमावर्ती भागात हवाई हल्ल्यांसोबतच गुप्तचर माहितीवर आधारित आणि सुनियोजित अशी जमिनीवरील मोहीम राबवली होती.
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