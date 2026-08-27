भारत आणि चीन सीमाविषयक चर्चा पुढे नेण्यास आणि लष्करांमधील संवाद अधिक दृढ करण्यास सहमत
भारत आणि चीनमधील 'विशेष प्रतिनिधी' स्तरावरील चर्चेदरम्यान निश्चित करण्यात आलेल्या आठ मुद्द्यांच्या "निष्कर्ष आणि सहमती"चा हा एक भाग आहे.
Published : August 27, 2026 at 3:48 PM IST
नवी दिल्ली : सीमावादांमुळे द्विपक्षीय संबंधांवर विपरीत परिणाम होऊ नयेत यासाठी उचलल्या जाणाऱ्या पावलांचा एक भाग म्हणून, भारत आणि चीनने आपापल्या लष्करांमधील संवाद अधिक दृढ करण्यास आणि सीमा निश्चितीबाबतची चर्चा पुढे नेण्यास सहमती दर्शवली आहे. 'विशेष प्रतिनिधी' यंत्रणेअंतर्गत मंगळवारी बीजिंगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात झालेल्या चर्चेच्या २५ व्या फेरीत निश्चित करण्यात आलेल्या आठ-मुद्द्यांच्या "निष्कर्ष आणि सहमती"चा हा एक भाग आहे. दोन्ही देशांमधील सीमाविषयक प्रश्न सोडवण्यासाठी 2003 मध्ये ही यंत्रणा स्थापन करण्यात आली होती.
बुधवारी जाहीर करण्यात आलेल्या या आठ-मुद्द्यांच्या निष्कर्षांमध्ये, सीमा व्यवस्थापन अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि सीमावाद सोडवण्याबाबत पुढील चर्चा करण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडून उचलल्या जाणाऱ्या पावलांची रूपरेषा स्पष्ट करण्यात आली आहे. यात 'सीमा निश्चिती' आणि 'सीमा व्यवस्थापन' यांवर 'तज्ज्ञ गट' (Expert Group) आणि 'कार्यकारी गट' (Working Group) स्थापन करण्याचा समावेश आहे. हे गट अनुक्रमे सीमा निश्चिती आणि सीमा व्यवस्थापनाबाबत "लवकर आणि भरीव प्रगती" (Early and Substantial Harvest) साधण्याच्या दिशेने चर्चा पुढे नेतील.
आठ-मुद्द्यांच्या निष्कर्षांनुसार, हे गट 'भारत-चीन सीमाविषयक बाबींवरील सल्लामसलत आणि समन्वयासाठीच्या कार्यकारी यंत्रणे'अंतर्गत काम करतील आणि सर्वप्रथम आपापल्या 'कार्यकक्षे'वर (Terms of Reference) सहमती दर्शवतील. सीमा निश्चितीबाबत "लवकर आणि भरीव प्रगती" (अर्ली हार्वेस्ट) साधण्याच्या शक्यता तपासण्यासाठी एक गट स्थापन करण्यास दोन्ही देशांनी गेल्या वर्षीच सहमती दर्शवली होती. तसेच, सीमा व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी, दोन्ही देशांनी पूर्व आणि मध्य क्षेत्रांमध्ये वरिष्ठ लष्करी कमांडरच्या बैठकांसाठी आणखी दोन ठिकाणे निश्चित करण्यास आणि विद्यमान यंत्रणेव्यतिरिक्त लष्करी हॉटलाइनसाठी आणखी दोन मार्ग (चॅनल्स) सुरू करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
'मध्य क्षेत्र' म्हणजे हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडला लागून असलेली चीनची सीमा, तर 'पूर्व क्षेत्र' म्हणजे सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशला लागून असलेली सीमा. मंगळवारी भारत आणि चीन यांच्यात झालेली चर्चा हे अधोरेखित करते की, 2020 मधील गलवान घटनेनंतर जसे घडले होते, तसे सीमेवरील कोणत्याही समस्येमुळे एकूण द्विपक्षीय संबंध अस्थिर होऊ नयेत, यासाठी दोन्ही बाजू प्रयत्नशील आहेत. ऑगस्टच्या सुरुवातीला नवी दिल्ली येथे झालेल्या भारत-चीन सीमाविषयक बाबींवरील सल्लामसलत आणि समन्वयासाठीच्या 'कार्यरत यंत्रणे'च्या (Working Mechanism) 36 व्या बैठकीत, दोन्ही बाजूंनी सीमाविषयक मुद्द्यांवर तसेच सीमेवरील गैरसमजांचे रूपांतर द्विपक्षीय संबंधांमधील मोठ्या समस्यांमध्ये होऊ नये यासाठीच्या उपाययोजनांवर चर्चा केली.
भारत आणि चीनने संबंध सुधारण्याच्या दिशेने सावध पावले उचलली आहेत, तरीही दोन्ही देशांमधील सीमावाद अधूनमधून उफाळून येत आहेत. जवळपास सहा वर्षांच्या खंडानंतर नाथू ला आणि शिपकी ला मार्गे सीमा व्यापार पुन्हा सुरू झाला असला, तरी अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर तणाव कायम होता; चीन या प्रदेशावर तिबेटचा भाग म्हणून दावा करतो.
'आठ-कलमी सहमती' अंतर्गत, दोन्ही बाजूंनी सीमा व्यापार, तीर्थयात्रा आणि इतर क्षेत्रांमधील देवाणघेवाण व सहकार्य बळकट करण्याचे मान्य केले. याचा उद्देश "सीमावर्ती भागात संवाद, शांतता, सल्लामसलत आणि सहकार्यपूर्ण वातावरण निर्माण करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करणे" हा होता. चीनच्या तिबेट स्वायत्त प्रदेशातील 'कैलास-मानसरोवर यात्रा' या अधिकृत भारतीय तीर्थयात्रेसाठीच्या तुकड्यांची (batches) संख्या वाढवण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचे भारताने स्वागत केले.
दोन्ही बाजूंनी 'सीमा-पार नद्यांविषयीच्या भारत-चीन तज्ज्ञ-स्तरीय यंत्रणे'ची पुढील बैठक सप्टेंबरमध्ये घेण्याचे आणि जलविज्ञानविषयक माहितीची (hydrological data) देवाणघेवाण व संबंधित सामंजस्य करारांचे (MoUs) नूतनीकरण यांसारख्या मुद्द्यांवर संवाद कायम ठेवण्याचे मान्य केले.
जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात भारत आणि चीन आपले संबंध स्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत; दरम्यान, इराण आणि युक्रेनमधील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळ्या विस्कळीत होत आहेत आणि आर्थिक संबंधांचे स्वरूप बदलत आहे.
विशेष प्रतिनिधींची ही बैठक अशा वेळी होत आहे जेव्हा 12 ते 13 सप्टेंबर दरम्यान नवी दिल्लीत होणाऱ्या 'ब्रिक्स' (BRICS) शिखर परिषदेसाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भारत भेटीची अपेक्षा आहे.