भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध अधिक दृढ! अणुऊर्जा, सागरी आणि खनिज क्षेत्रांमध्ये करार
भारत-ऑस्ट्रेलिया सागरी सुरक्षा सहकार्य रोडमॅपमुळं इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील संयुक्त प्रयत्नांना नवी चालना मिळेल, असं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.
Published : July 9, 2026 at 6:08 PM IST
मेलबर्न : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर शांततापूर्ण उद्देशांसाठी भारताला युरेनियमची निर्यात करण्याबाबत ऑस्ट्रेलियानं गुरुवारी सहमती दर्शवली. तसंच शांततापूर्ण इंडो-पॅसिफिक सुनिश्चित करण्यासाठी द्विपक्षीय भागीदारीची महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर भर देत नरेंद्र मोदी आणि अँथनी अल्बानीज यांनी नागरी अणुऊर्जा, सागरी सुरक्षा आणि महत्त्वपूर्ण खनिजं या क्षेत्रांशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण करारांवर शिक्कामोर्तब केले.
युरेनियम पुरवठ्याचा मार्ग मोकळा : नरेंद्र मोदी आणि अँथनी अल्बानीज यांच्यातील बैठकीनंर दोन्ही बाजूंनी भारत-ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा संयुक्त घोषणापत्र, ऊर्जा संबंधांवरील संयुक्त निवेदन आणि सायबर, महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान व पुरवठा साखळीमधील सहकार्यासाठीचा आराखडा जारी केला. नागरी अणुऊर्जेवरील करारामुळं ऑस्ट्रेलियाकडून भारताला युरेनियमच्या व्यावसायिक पुरवठ्याचा मार्ग मोकळा होईल, ज्यामुळं भारताच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांना पाठिंबा मिळेल. तसंच दोन्ही बाजूंनी प्रस्तावित सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य करार आणि द्विपक्षीय गुंतवणूक संरक्षण करारावरील कामाला गती देण्याचाही निर्णय घेतला.
Addressing the joint press meet with PM Albanese.@AlboMP https://t.co/CZ96A4au2x— Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2026
ध्येयांना नवी चालना मिळेल : मीडियाला दिलेल्या निवेदनात नरेंद्र मोदी मोदी यांनी म्हटलं आहे की, "आज आम्ही अणुऊर्जा क्षेत्रात एका महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षरी केली आहे. यामुळं ऑस्ट्रेलियाकडून भारताला युरेनियम पुरवठ्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेनं असलेल्या आमच्या ध्येयांना नवी चालना मिळेल. तसंच महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या क्षेत्रातील आमचे सहकार्य आमच्या धोरणात्मक सुरक्षिततेसाठी आणि स्वच्छ ऊर्जेतील संक्रमणासाठी महत्त्वाचे आहे. हे लक्षात घेऊन, आज आम्ही सायबर, क्रिटिकल टेक्नॉलॉजी आणि सप्लाय चेनवर ऑस्ट्रेलिया-भारत भागीदारी सुरू केली आहे," असं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं.
Held wide-ranging discussions with Prime Minister Albanese in Melbourne this afternoon. The India-Australia Comprehensive Strategic Partnership of 2022 has continuously expanded the scope of our cooperation. We have now decided to accelerate work on the Comprehensive Economic… pic.twitter.com/484H9hi6Pf— Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2026
खनिज कॉरिडॉरवरही एकत्र काम : दोन्ही देश एका महत्त्वाच्या खनिज कॉरिडॉरवरही एकत्र काम करतील, असंही नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. तसंच पंतप्रधानांनी संरक्षण क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील वाढत्या सहकार्याचीही नोंद घेतली आणि खुल्या व स्थिर इंडो-पॅसिफिकच्या महत्त्वावर भर दिला. दरम्यान, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनच्या लष्करी सामर्थ्य प्रदर्शनाबद्दल वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण संबंध मजबूत करण्यासाठी हे नवीन उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. पुढं नरेंद्र मोदी म्हणाले, "इंडो-पॅसिफिक प्रदेश हा केवळ दोन महासागरांचा संगम नाही. तो भारत आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या समान विचारसरणीच्या लोकशाही देशांच्या सामायिक आकांक्षांचेही प्रतीक आहे. आज आम्ही सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण संयुक्त घोषणापत्र जारी केलं आहे. भारत-ऑस्ट्रेलिया संरक्षण नवोन्मेष कॉरिडॉरच्या माध्यमातून आम्ही संरक्षण स्टार्टअप्स आणि उद्योगांना जोडण्याचे काम करू."
Held wide-ranging discussions with Prime Minister Albanese in Melbourne this afternoon. The India-Australia Comprehensive Strategic Partnership of 2022 has continuously expanded the scope of our cooperation. We have now decided to accelerate work on the Comprehensive Economic… pic.twitter.com/484H9hi6Pf— Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2026
दहशतवादाविरुद्धचा लढा सामायिक : भारत-ऑस्ट्रेलिया सागरी सुरक्षा सहकार्य रोडमॅपमुळं इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील संयुक्त प्रयत्नांना नवी चालना मिळेल, असं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "जहाजबांधणी, जहाजांची दुरुस्ती आणि देखभाल या क्षेत्रांमध्येही आम्ही एकत्र पुढे जाऊ. तसंच भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचा असा विश्वास आहे की, दहशतवाद हे केवळ एका देशासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण मानवतेसाठी एक गंभीर आव्हान आहे. त्यामुळं दहशतवादाविरुद्धचा आमचा लढा सामायिक आहे, आमचा निर्धार अढळ आहे आणि आमचे सहकार्य सातत्याने अधिक दृढ होत आहे. याचबरोबर, जगाच्या अनेक भागांमध्ये सुरू असलेला तणाव आणि संघर्ष केवळ संवाद आणि मुत्सद्देगिरीद्वारेच सोडवला जाऊ शकतो, असाही आमचा विश्वास आहे. एकत्रितपणे, आपण संपूर्ण इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात शांतता, स्थैर्य, नौवहन स्वातंत्र्य आणि नियमांवर आधारित व्यवस्था अधिक मजबूत करू," असं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.
The relationship between Australia and India has never been stronger 🇦🇺🇮🇳— Anthony Albanese (@AlboMP) July 9, 2026
And today we’re building on our ties in defence, trade, investment and energy.
As well as our work in education and technology.
Because together, we can be a force for peace and prosperity in our… pic.twitter.com/o7YPm6MIMq
राष्ट्रीय संबंध अधिक दृढ करण्यावर लक्ष : दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाचे भारतासोबतचे संबंध आजवरच्या तुलनेत अधिक महत्त्वाचे आहेत, असं ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "अणुऊर्जेवरील करारामुळं शांततापूर्ण हेतूंसाठी ऑस्ट्रेलियातून भारताला युरेनियमची निर्यात सुलभ होईल. ज्यामुळं जीवाश्म इंधनावर आधारित नसलेल्या ऊर्जा क्षमतेचा वाटा वाढण्यास मदत होईल आणि ऑस्ट्रेलियाच्या संसाधन क्षेत्रासाठी एक अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध होईल. याचबरोबर, आपल्या सामरिक भागीदारीची सहा वर्षे साजरी करत असताना, भारतासोबतचे ऑस्ट्रेलियाचे संबंध आज जितके महत्त्वपूर्ण आहेत, तितके ते यापूर्वी कधीही नव्हते. आमची भागीदारी यापूर्वी कधीही इतकी मजबूत नव्हती. आमचे लक्ष आमचे राष्ट्रीय संबंध अधिक दृढ आणि वैविध्यपूर्ण करण्यावर आहे, जेणेकरून आम्ही अधिक सामर्थ्यवान होत राहू," असंही अँथनी अल्बानीज म्हणाले.
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