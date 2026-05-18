स्वीडनमध्ये पंतप्रधान मोदींचं युरोपमधील अग्रगण्य कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन
Published : May 18, 2026 at 5:33 PM IST
गोटेनबर्ग : युरोपमधील काही सर्वात प्रभावशाली कॉर्पोरेट नेत्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या एका सायंकालीन सत्रादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'युरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री' (ERT) ला संबोधित केले आणि कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. 17 मे रोजी सायंकाळी गोटेनबर्ग येथे आयोजित करण्यात आलेले हे उच्चस्तरीय गोलमेज संमेलन गोटेनबर्ग हे स्वीडनचे औद्योगिक केंद्र आणि युरोपियन उत्पादन क्षेत्राच्या सामर्थ्याचे प्रतीक मानले जाते, यावेळी पंतप्रधानांनी युरोपमधील काही सर्वात मोठ्या कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर आपले विचार मांडले.
व्यावसायिक संवादांपैकी एक म्हणून या कार्यक्रमाची नोंद : स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टरसन आणि युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डेर लेयन यांनी संयुक्तपणे या कार्यक्रमाचे यजमानपद भूषवले. अलिकडच्या वर्षांत भारत आणि युरोप यांच्यातील सर्वात महत्त्वपूर्ण राजनैतिक आणि व्यावसायिक संवादांपैकी एक म्हणून या कार्यक्रमाची नोंद घेतली गेली. 'युरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री'च्या या सत्रात दूरसंचार, तंत्रज्ञान, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा आणि उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांतील प्रमुख कंपन्यांचे प्रतिनिधी एकत्र आले होते. व्होडाफोन, एरिक्सन, नोकिया, ऑरेंज, ASML, SAP, Capgemini, Shell, Volvo Group, Maersk, Airbus, AstraZeneca, Roche, Nestlé आणि Unilever यांसारख्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
भारताप्रति आपली वचनबद्धता नव्याने दृढ करण्याचे आवाहन : या सत्रादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी भारत आणि युरोप यांच्यात अधिक सखोल औद्योगिक सहकार्य प्रस्थापित करण्यासाठी पाच क्षेत्रांची एक रूपरेषा (फ्रेमवर्क) सादर केली. तसेच उपस्थित असलेल्या प्रत्येक कंपनीला पुढील पाच वर्षांत भारताप्रति आपली वचनबद्धता नव्याने दृढ करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी नुकत्याच संपन्न झालेल्या भारत-युरोपियन युनियन (EU) मुक्त व्यापार कराराविषयी ज्याचे वर्णन "सर्व करारांची जननी" (Mother of All Deals) असे केले गेले आहे आणि भारताच्या प्रगतीचा प्रवास अविरत सुरू असताना जागतिक व्यवसायांना भारतातून मिळणाऱ्या संरचनात्मक फायद्यांविषयी सविस्तर चर्चा केली.
सरकार समर्थित संस्थात्मक आढावा यंत्रणेचाही यात समावेश : भागीदारीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या पाच प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये दूरसंचार आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा; कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि सेमीकंडक्टर्स; हरित संक्रमण आणि स्वच्छ ऊर्जा; पायाभूत सुविधा आणि गतिशीलता (Mobility); तसेच आरोग्यसेवा आणि जीवन विज्ञान (Life Sciences) यांचा समावेश होता. भारत आणि युरोप यांच्यातील व्यावसायिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी पंतप्रधानांनी अनेक संस्थात्मक यंत्रणांचे प्रस्तावही मांडले. यामध्ये वार्षिक 'भारत-युरोप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गोलमेज संमेलन'; प्राधान्य क्षेत्रांमधील सहकार्य वाढवण्यासाठी क्षेत्र-विशिष्ट कार्यगट आणि सध्या भारतात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांना तसेच नवीन प्रवेश करणाऱ्या कंपन्यांना सहाय्य करण्यासाठी 'ERT इंडिया डेस्क' किंवा 'इंडिया ॲक्शन ग्रुप' यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची (Flagship projects) वेळेवर पूर्तता सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकार-समर्थित संस्थात्मक आढावा यंत्रणेचाही यात समावेश आहे.
प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पाला सरकारकडून पूर्ण पाठिंबा : गुंतवणूकदारांना पाठिंबा देण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेवर भर देत पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, या सहकार्यांतून निश्चित केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पाला सरकारकडून पूर्ण पाठिंबा दिला जाईल. भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील संबंधांमध्ये घडत असलेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर गोटेनबर्ग येथील ही बैठक पार पडली. यामध्ये भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करार, नवीन सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारी, गतिशीलता करार (Mobility Agreement) आणि भारत-युरोपियन युनियन व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेद्वारे सुरू असलेले सहकार्य यांचा समावेश होतो.
भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था : भारताच्या आर्थिक प्रगतीवर प्रकाश टाकत पंतप्रधानांनी जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था 1.4 अब्ज लोकांचे निवासस्थान आणि जगातील तिसरी सर्वात मोठी 'स्टार्टअप इकोसिस्टम' (स्टार्टअप परिसंस्था) म्हणून भारताला प्राप्त असलेल्या स्थानाकडे लक्ष वेधले. त्यांनी गेल्या बारा वर्षांत हाती घेण्यात आलेल्या प्रमुख सुधारणांचाही उल्लेख केला. यामध्ये जीएसटीची अंमलबजावणी, दिवाळखोरीविषयक सुधारणा, कॉर्पोरेट करात कपात, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना, थेट परकीय गुंतवणुकीचे (FDI) उदारीकरण आणि नियामक अनुपालनाचा (regulatory compliance) बोजा कमी करणे यांचा समावेश आहे.
55 मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEOs) आणि अध्यक्ष यांचा समावेश : 'युरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री' (ERT) हे एक असे व्यासपीठ आहे, ज्यामध्ये औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील प्रमुख युरोपियन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे सुमारे 55 मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEOs) आणि अध्यक्ष यांचा समावेश असतो. ही संस्था युरोपमधील सर्वात प्रभावशाली व्यावसायिक संस्थांपैकी एक मानली जाते आणि ती आर्थिक धोरणांशी संबंधित बाबींवर युरोपियन युनियनच्या संस्था आणि सदस्य राष्ट्रांच्या सरकारांशी नियमितपणे संवाद साधते.
व्यापार, तंत्रज्ञान आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर चर्चा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नॉर्वेची राजधानी असलेल्या ओस्लो येथे दाखल झाले आहेत. येथे, ते नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गहर स्टोअर यांच्याशी व्यापार, तंत्रज्ञान आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर चर्चा करतील. पंतप्रधान मोदी सध्या चार युरोपीय राष्ट्रांच्या दौऱ्यावर आहेत. सोमवारी ते स्वीडनहून येथे दाखल झाले. विमानतळावर पंतप्रधान स्टोअर आणि या स्कँडिनेव्हियन राष्ट्रातील इतर वरिष्ठ नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींचे स्वागत केले. पंतप्रधान मोदींचा हा नॉर्वेचा पहिलाच दौरा आहे. तसेच 43 वर्षांनंतर एखाद्या भारतीय पंतप्रधानाचा हा नॉर्वे दौरा ठरला आहे. हॉटेलवर आगमन झाल्यानंतर भारतीय वंशाच्या लोकांनी संगीत आणि नृत्याच्या सादरीकरणासह पंतप्रधान मोदींचे स्वागत केले. भारत आणि नॉर्डिक प्रदेश यांच्यातील भौगोलिक आणि आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने, विशेषतः नुकत्याच स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या 'युरोपियन मुक्त व्यापार संघटने'च्या (EFTA) कराराच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींचा हा नॉर्वे दौरा एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
