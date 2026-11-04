'जर मी निवडणुकीच्या रिंगणात असतो, तर नक्कीच जिंकलो असतो'; निवडणूक निकालांवर ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया
दूरध्वनी संभाषणात ट्रम्प म्हणाले की, "मी डेमोक्रॅट्सचे अभिनंदन करतो आणि आपल्या देशाच्या हितासाठी त्यांच्यासोबत काम करण्यास उत्सुक आहे."
Published : November 4, 2026 at 3:49 PM IST
वॉशिंग्टन: अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाने मिळवलेल्या निर्णायक यशानंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आणि त्यांच्या कामगिरीचे कौतुक केले. 'सीबीएस न्यूज' (CBS News) सोबतच्या दूरध्वनी संभाषणात ट्रम्प म्हणाले की, "मी डेमोक्रॅट्सचे अभिनंदन करतो आणि आपल्या देशाच्या हितासाठी त्यांच्यासोबत काम करण्यास उत्सुक आहे." त्यांनी नमूद केले की, ते स्वतः निवडणुकीच्या रिंगणात नव्हते आणि त्याबद्दल आता काहीही करता येणार नाही. ट्रम्प म्हणाले की, "जर मी निवडणुकीच्या रिंगणात असतो, तर आम्ही नक्कीच जिंकलो असतो." विरोधी पक्षासोबत काम करण्याच्या आपल्या योजनांबाबत राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले की, "मला अनेक डेमोक्रॅट्स माहीत आहेत. माझ्याकडे 'व्हेटो' (नकारधिकार) वापरण्याची शक्ती आहे आणि मला खात्री आहे की आम्ही मिळून काम करू शकू."
'ट्रुथ सोशल' (Truth Social) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्रम्प यांनी 'मॅगा' (MAGA) शैलीतील एका लाल बेसबॉल कॅपचा फोटो शेअर केला, ज्यावर 'VETO' (व्हेटो) असे लिहिलेले होते. त्यांनी टिप्पणी केली की, "मला वाटते की त्यांना माझ्यासोबत काम करायला आवडेल. अन्यथा मी प्रत्येक गोष्टीवर 'व्हेटो' वापरेन आणि हे त्यांना नक्कीच नको असेल." टेक्सास, नॉर्थ कॅरोलिना, साऊथ कॅरोलिना आणि ओहायो या राज्यांमध्ये डेमोक्रॅट्सनी सिनेटच्या जागा जिंकल्या आहेत. या राज्यांमध्ये ट्रम्प यांनी जोरदार प्रचार केला होता आणि मतदारांना असे आवाहन केले होते की, त्यांनी मतदान करताना असे समजावे की जणू काही ट्रम्प स्वतःच निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. 'फॉक्स न्यूज' (Fox News) ला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प यांनी सुचवले की, मतदारांना कदाचित "उमेदवारच आवडले नसावेत."
ते म्हणाले, "डेमोक्रॅट्सनी चांगली कामगिरी केली. त्यांनी कठोर संघर्ष केला आणि दीर्घकाळापासून प्रयत्न करत होते." त्यांनी असेही संकेत दिले की, विविध मुद्द्यांवर ते डेमोक्रॅट्ससोबत सहकार्य करू शकतात. याआधी रिपब्लिकन पक्षाच्या पराभवाचे कारण स्वतःचे निवडणुकीच्या रिंगणात नसणे हेच असल्याचे सांगत ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर लिहिले होते की, "जर मी शर्यतीत असतो, तर आम्ही प्रचंड बहुमताने जिंकलो असतो." निवडणूक निकाल येत असताना 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' (The New York Times) ला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले, "मी हे निकाल स्वीकारण्यास पूर्णपणे तयार आहे." त्यांनी डेमोक्रॅट्ससोबत काम करण्याची आपली तयारी पुन्हा एकदा व्यक्त केली.
डेमोक्रॅट्सनी काँग्रेसवर नियंत्रण मिळवले आहे हा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रिपब्लिकन पक्षासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. हा एक दणदणीत पराभव आहे, ज्याची लाट रिपब्लिकन पक्षाचे बालेकिल्ले मानल्या जाणाऱ्या भागांपर्यंत पोहोचली आहे. आपल्या अध्यक्षपदाच्या शेवटच्या दोन वर्षांत डोनाल्ड ट्रम्प यांना पूर्णपणे बदललेल्या वॉशिंग्टनचा सामना करावा लागणार आहे. आता डेमोक्रॅट्सकडे ट्रम्प यांच्या कायदेशीर अजेंड्याला रोखण्याची, त्यांच्या नियुक्त्या फेटाळून लावण्याची आणि त्यांच्या प्रशासनाच्या कामकाजाची चौकशी सुरू करण्याची ताकद आली आहे.
ताज्या अहवालांनुसार, डेमोक्रॅट्सनी काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांवर नियंत्रण मिळवले आहे. वॉशिंग्टनमधील रिपब्लिकन सत्तेला मिळालेला हा एक कठोर इशारा असून, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात काँग्रेसमध्ये एका नवीन संघर्षाची सुरुवात झाली आहे. मंगळवारी झालेल्या मध्यावधी निवडणुकांनी मतदारांमधील तीव्र असंतोष समोर आणला आहे; मतदार वाढत्या किमती, इराणमधील युद्ध आणि सरकारी भ्रष्टाचार यांसारख्या मुद्द्यांमुळे चिंतेत आहेत. डेमोक्रॅट्सनी सर्वच आघाड्यांवर आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांचा दारूण पराभव केला आहे. त्यांनी अशा राज्यांमध्ये विजय मिळवला आहे, जिथे अनेक दशकांपासून रिपब्लिकन पक्षालाच मते मिळत होती आणि ज्या राज्यांमध्ये अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी ट्रम्प यांनी मोठ्या फरकाने विजय मिळवला होता. यामध्ये टेक्सासमधील जेम्स टॅलारिको यांचा विजय समाविष्ट आहे; टेक्सासमध्ये गेल्या 30 वर्षांहून अधिक काळ कोणत्याही डेमोक्रॅट उमेदवाराने राज्यस्तरीय पदावर विजय मिळवला नव्हता. याव्यतिरिक्त दक्षिण कॅरोलिनामध्ये ॲनी अँड्र्यूज यांनी सिनेटर डार्लीन ग्रॅहम यांचा पराभव करून सर्वांना चकित केले.
ट्रम्प यांनी या पराभूत उमेदवारांचे जोरदार समर्थन केले होते. मिशिगनमध्ये प्रोग्रेसिव्ह (पुरोगामी) विचारसरणीचे उमेदवार अब्दुल अल-सईद यांनी रिपब्लिकन माईक रॉजर्स यांचा पराभव केला. मेन (Maine) राज्याच्या रिपब्लिकन सिनेटर सुसान कॉलिन्स, ज्यांनी यापूर्वी कठीण निवडणुकांमध्येही विजय मिळवला होता, त्यांना यावेळी डेमोक्रॅट ट्रॉय जॅक्सन यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला. ट्रम्प यांच्यासाठी हा एक मोठा धक्का आहे. त्यांनी गेल्या महिनाभरात जवळजवळ दररोज जाहीर सभा घेऊन आपल्या समर्थकांमध्ये उत्साह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता, तरीही ते आपल्या पक्षाचा हा दारूण पराभव टाळू शकले नाहीत.
हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज (प्रतिनिधी सभा) : या सभागृहात एकूण 435 जागा आहेत आणि त्या सर्वांसाठी निवडणुका पार पडल्या आहेत. विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने 231 जागा जिंकल्या आहेत, तर ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने 144 जागा मिळवल्या आहेत.
सिनेट : सिनेटमधील 100 पैकी 35 जागांसाठी निवडणुका झाल्या आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, यापैकी 33 जागांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. यामध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाने 20 जागा, तर रिपब्लिकन पक्षाने 13 जागा जिंकल्या आहेत. उर्वरित 2 जागांसाठी मतमोजणी अजूनही सुरू आहे. या निकालांसह डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे 54 जागा आहेत, तर रिपब्लिकन पक्षाकडे 44 जागा आहेत.
गव्हर्नर (राज्यपालांची पदे) : एकूण 36 राज्यांपैकी 31 राज्यांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. डेमोक्रॅटिक पक्षाने 20 राज्यांत, तर रिपब्लिकन पक्षाने 11 राज्यांत विजय मिळवला आहे. 5 राज्यांमध्ये मतमोजणी सुरू आहे.
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