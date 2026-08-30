'भारतात एकही मुस्लीम नको म्हणणारा हिंदू कदाचित हिंदू नसेल' : सरसंघचालक मोहन भागवत
न्यूयॉर्क इथं आयोजित 'एक जग, एक मानवता' परिषदेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी सहभाग घेतला आहे. त्यांनी केलेल्या वक्तव्यानं जगाचं लक्ष वेधलं आहे.
By ANI
Published : August 30, 2026 at 10:26 AM IST
न्यूयॉर्क : अमेरिकेतील न्यूयॉर्क इथं आयोजित 'एक जग, एक मानवता' परिषदेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक (RSS Chief Mohan Bhagwat ) मोहन भागवत यांनी सहभाग घेतला आहे. यावेळी त्यांनी केलेल्या महत्वाच्या वक्तव्यानं जगाचं लक्ष वेधलं आहे. "भारतात एकही मुस्लीम नसावा, असं वाटणारा हिंदू कदाचित हिंदू नसावा. सर्व धर्म एकाच देवाकडं घेऊन जातात, ही श्रद्धा हिंदू असण्याची प्राथमिक अट आहे. त्यामुळे माणसांमध्ये कोणताही भेदभाव असू शकत नाही. प्रत्येक व्यक्तीचा आदर हाच मानवतेचा खरा पाया आहे," असं यावेळी त्यांनी स्पष्ट केलं. न्यूयॉर्कमधील मॅडिसन स्क्वेअर गार्डन इथं शनिवारी आयोजित 'एक जग एक मानवता' या कार्यक्रमात सरसंघचालक मोहन भागवत बोलत होते.
राजकारण हा आता स्वार्थाचा खेळ बनला : मोहन भागवत पुढं म्हणाले की, "राजकारण हा आता स्वार्थाचा खेळ बनला आहे. मात्र संघात आम्ही केवळ देतो, आम्हाला काहीही नको असते. मी केवळ इतरांनाच काहीतरी मिळवण्याच्या उद्देशानं संघात येण्यास सांगत नाही. आम्हाला काहीही नको असते. म्हणूनच प्रसिद्धीच्या बाबतीत आम्ही खूप मागे आहोत. आजचं राजकारण, विशेषतः लोकशाहीत, जनमतावर अवलंबून असते. जर जनमत अनुकूल असेल, तर कोणताही राजकारणी त्याच्या विरोधात जाण्याचं धाडस करणार नाही. त्यामुळे, मला वाटते की आज एक सामायिक संकल्प केल्यानंतर आपल्याला या समाजांमध्ये कार्य करावं लागेल. त्याची सुरुवात स्थानिक पातळीवर करावी लागेल. आज आपण जे काही करायचं ठरवू, त्याची सुरुवात आपल्या देशातून केली पाहिजे. निस्वार्थ सेवेची अशी केंद्रं आणि एकतेचं असं वातावरण निर्माण केलं पाहिजे. त्यानंतर हा संवाद सुरू ठेवला पाहिजे. या संवादाद्वारे आपण त्यांना जोडलं पाहिजे. मग आपला विस्तार केला पाहिजे," असंही सरसंघचालकांनी नमूद केलं.
भारत आणि अमेरिकेच्या डीएनएमध्ये विविधतेत एकता : 'भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांच्या 'डीएनए'मध्ये एकता आणि विविधता सामावलेली आहे,' असंही यावेळी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी सांगितलं. या देशांमध्ये साम्य आहे, अमेरिकेच्या संदर्भात 'बहुविधता' हा शब्द अनेकदा वापरला जातो. जेव्हा आपण भारताचा विचार करतो, तेव्हा 'विविधतेतील एकता' ही संकल्पना चर्चेत येते. ही एकता आणि ही विविधता, या दोन्ही गोष्टी त्यांच्या डीएनएचा भाग आहेत.
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