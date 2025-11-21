दुबई एअर शोमध्ये भारतीय हवाई दलाचं तेजस लढाऊ विमान कोसळलं, पायलटला वीरमरण
भारतीय हवाई दलाचे तेजस विमान कोसळले आहे.अल मकतूम आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दुबई एअर शोच्या शेवटच्या दिवशी उड्डाण प्रात्यक्षिकादरम्यान तेजस लढाऊ विमान कोसळले.
By ANI
Published : November 21, 2025 at 5:03 PM IST
दुबई : दुबई एअर शो २०२५ मध्ये भारतीय हवाई दलाचे तेजस विमान कोसळले आहे. भारतीय हवाई दलाने शुक्रवारी या अपघाताची माहिती दिली. अल मकतूम आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सुरू असलेल्या दुबई एअर शोच्या शेवटच्या दिवशी उड्डाण प्रात्यक्षिकादरम्यान भारतीय हवाई दलाचे एक तेजस लढाऊ विमान कोसळले. या अपघातात पायलटचा मृत्यू झाल्याची माहिती हवाई दलाकडून देण्यात आली आहे.
स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, मोठ्या गर्दीसमोर हवाई प्रदर्शन करत असताना स्थानिक वेळेनुसार दुपारी २:१० वाजता विमान खाली पडले. खलीज टाईम्सने वृत्त दिले आहे की टेक ऑफ झाल्यानंतर लगेचच लढाऊ विमान जमिनीवर कोसळले. ऑनलाइन शेअर केलेल्या फोटो आणि व्हिडिओंमध्ये जमिनीवर पडलेल्या विमानातून काळ्या धुराचे लोट हवेत उडत असल्याचे दिसून येते.
#WATCH | LCA Tejas part of Indian Air Force flying display performed aerobatics in Dubai Air Show 2025 on November 19, 2025, at Al Maktoum International Airport— ANI (@ANI) November 21, 2025
An Indian Air Force Tejas aircraft has crashed at the Dubai Air Show 25 today. Further details are being ascertained… pic.twitter.com/OLvji4ixmx
वृत्तसंस्थेने एका प्रत्यक्षदर्शीचा हवाला देत म्हटलं आहे की, "विमानाने उड्डाण करताच ते कोसळलं. ते कोणतं विमान होतं हे मला माहीत नाही. खलीज टाईम्सने दुसऱ्या एका प्रत्यक्षदर्शीने सांगितल्या नुसार एक हेलिकॉप्टर आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचले. गल्फ न्यूजने वृत्त दिले आहे की, शो तात्पुरता थांबवण्यात आला होता आणि पाहुण्यांना प्रदर्शन क्षेत्रात परत पाठवण्यात आले होते.
VIDEO | Dubai: A Tejas fighter jet taking part in the Dubai Air Show nosedived during an aerial display and crashed this afternoon. The HAL-manufactured aircraft went down around 02:10 pm local time while performing manoeuvres in front of a large audience. An official statement… pic.twitter.com/9MfLJgYeen— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2025
या अपघातासंदर्भात भारतीय हवाई दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, 'आज दुबई एअर शोमध्ये हवाई प्रदर्शनादरम्यान आयएएफ तेजस विमानाला अपघात झाला. या अपघातात पायलट गंभीर जखमी झाला. त्यातच पायलटला वीरमरण आले, भारतीय हवाई दलाला जीवितहानीबद्दल तीव्र दु:ख आहे आणि या दुःखाच्या वेळी शोकग्रस्त कुटुंबासोबत खंबीरपणे हवाईदल उभे आहे. अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी चौकशी न्यायालय स्थापन केले जात आहे.
हेही वाचा...