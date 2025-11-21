ETV Bharat / international

दुबई एअर शोमध्ये भारतीय हवाई दलाचं तेजस लढाऊ विमान कोसळलं, पायलटला वीरमरण

भारतीय हवाई दलाचे तेजस विमान कोसळले आहे.अल मकतूम आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दुबई एअर शोच्या शेवटच्या दिवशी उड्डाण प्रात्यक्षिकादरम्यान तेजस लढाऊ विमान कोसळले.

अपघातग्रस्त तेजस हवेत असताना आणि पडल्यावर
अपघातग्रस्त तेजस हवेत असताना आणि पडल्यावर (ANI)
author img

By ANI

Published : November 21, 2025 at 5:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दुबई : दुबई एअर शो २०२५ मध्ये भारतीय हवाई दलाचे तेजस विमान कोसळले आहे. भारतीय हवाई दलाने शुक्रवारी या अपघाताची माहिती दिली. अल मकतूम आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सुरू असलेल्या दुबई एअर शोच्या शेवटच्या दिवशी उड्डाण प्रात्यक्षिकादरम्यान भारतीय हवाई दलाचे एक तेजस लढाऊ विमान कोसळले. या अपघातात पायलटचा मृत्यू झाल्याची माहिती हवाई दलाकडून देण्यात आली आहे.

स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, मोठ्या गर्दीसमोर हवाई प्रदर्शन करत असताना स्थानिक वेळेनुसार दुपारी २:१० वाजता विमान खाली पडले. खलीज टाईम्सने वृत्त दिले आहे की टेक ऑफ झाल्यानंतर लगेचच लढाऊ विमान जमिनीवर कोसळले. ऑनलाइन शेअर केलेल्या फोटो आणि व्हिडिओंमध्ये जमिनीवर पडलेल्या विमानातून काळ्या धुराचे लोट हवेत उडत असल्याचे दिसून येते.

वृत्तसंस्थेने एका प्रत्यक्षदर्शीचा हवाला देत म्हटलं आहे की, "विमानाने उड्डाण करताच ते कोसळलं. ते कोणतं विमान होतं हे मला माहीत नाही. खलीज टाईम्सने दुसऱ्या एका प्रत्यक्षदर्शीने सांगितल्या नुसार एक हेलिकॉप्टर आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचले. गल्फ न्यूजने वृत्त दिले आहे की, शो तात्पुरता थांबवण्यात आला होता आणि पाहुण्यांना प्रदर्शन क्षेत्रात परत पाठवण्यात आले होते.

या अपघातासंदर्भात भारतीय हवाई दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, 'आज दुबई एअर शोमध्ये हवाई प्रदर्शनादरम्यान आयएएफ तेजस विमानाला अपघात झाला. या अपघातात पायलट गंभीर जखमी झाला. त्यातच पायलटला वीरमरण आले, भारतीय हवाई दलाला जीवितहानीबद्दल तीव्र दु:ख आहे आणि या दुःखाच्या वेळी शोकग्रस्त कुटुंबासोबत खंबीरपणे हवाईदल उभे आहे. अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी चौकशी न्यायालय स्थापन केले जात आहे.

हेही वाचा...

  1. 'तेजस एमके-1 ए' भारतीय वायुसेनेत दाखल; राजनाथ सिंह म्हणाले, "विमानाची झेप म्हणजे भारताच्या आत्मनिर्भरतेचं प्रतिक"
  2. तेजस लढाऊ विमानांसाठी मोठा करार! भारत अमेरिकेकडून 113 जीई इंजिन खरेदी करणार, स्वदेशी जेट उत्पादनाला चालना मिळणार

TAGGED:

TEJAS FIGHTER JET CRASHES
तेजस विमान कोसळले
दुबई एअर शो
पायलटला वीरमरण
TEJAS FIGHTER JET CRASHES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.