हैदराबादमधील रस्त्याला अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे नाव; ट्रम्प म्हणाले, "या सन्मानाबद्दल खूप खूप धन्यवाद"
धन्यवाद!" या समारंभात तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का आणि भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांच्या हस्ते नामफलकाचे अनावरण होत असतानाचा फोटोही त्यांनी शेअर केला.
Published : June 27, 2026 at 11:16 AM IST
नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताचे आभार मानलेत. हैदराबादमधील एका रस्त्याला त्यांचे नाव देण्यात आल्यानंतर त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. 'ट्रुथ सोशल' (Truth Social) वरील एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी लिहिले की, "हैदराबादमधील अमेरिकन दूतावासाजवळील रस्त्याला 'डोनाल्ड ट्रम्प अव्हेन्यू' नाव देण्यात आलंय. अमेरिकेच्या कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षाचा अशा प्रकारे सन्मान करणारा भारत हा पहिला देश आहे. धन्यवाद!" या समारंभात तेलंगणाचे उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का आणि भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांच्या हस्ते नामफलकाचे अनावरण होत असतानाचा फोटोही त्यांनी शेअर केला.
या भागात अनेक मोठ्या आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपन्या : तेलंगणा सरकारने अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाजवळील रस्त्याला 'डोनाल्ड ट्रम्प अव्हेन्यू' असे नाव दिले आहे. हा रस्ता मायक्रोसॉफ्ट, गुगल आणि ॲमेझॉन यांसारख्या अमेरिकेतील प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या कार्यालयांजवळही स्थित आहे. अमेरिकेबद्दलची जवळीक आणि भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये हैदराबादची वाढती भूमिका अधोरेखित करण्यासाठी तेलंगणा सरकारने हा नामकरणाचा उपक्रम हाती घेतला. खरं तर हा रस्ता नानकरामगुडा येथील 'फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट'मध्ये (आर्थिक क्षेत्रात) स्थित आहे; या भागात अनेक मोठ्या आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपन्यांची कार्यालये आहेत.
रस्त्याच्या नामफलकाचे अनावरण : या आठवड्यात आयोजित एका समारंभात या रस्त्याच्या नामफलकाचे अनावरण करण्यात आले. या कार्यक्रमाला तेलंगणा सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी आणि भारतातील अमेरिकन राजदूत उपस्थित होते. विशेष म्हणजे हा संपूर्ण कार्यक्रम अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याच्या 250व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित उत्सवाशी जोडलेला होता. रस्त्याचे नाव बदलण्याचा हा निर्णय हैदराबादमधील महत्त्वाच्या रस्त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध असलेल्या व्यक्तींची नावे देण्याच्या तेलंगणा सरकारच्या उपक्रमाचा एक भाग आहे. दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ होत असल्याचे हे एक महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक उदाहरण आहे, असे सरकारला वाटते.