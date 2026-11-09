इजिप्तमध्ये भीषण रेल्वे अपघात! 7 जण ठार, 100 हून अधिक जखमी
फयूमच्या दिशेने जाणारी एक रेल्वे, अस्वानच्या दिशेने जाणाऱ्या दुसऱ्या रेल्वेच्या मागील भागावर जाऊन आदळली.
Published : November 9, 2026 at 8:09 AM IST
कैरो - इजिप्तची राजधानी कैरोच्या दक्षिणेकडील भागात रविवारी दोन रेल्वेगाड्यांची जोरदार धडक झाली. या अपघातात सात जणांचा मृत्यू झाला असून, 100 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. 'एपी' (AP) वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, मृतांमध्ये रेल्वेच्या एका चालकाचाही समावेश आहे. परिवहन मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, हा अपघात कैरोपासून सुमारे 52 किलोमीटर दक्षिणेस असलेल्या गिझा गव्हर्नोरेटमधील 'अल अय्यात' (Al-Ayyat) जिल्ह्यात घडला. फयूमच्या दिशेने जाणारी एक रेल्वे, अस्वानच्या दिशेने जाणाऱ्या दुसऱ्या रेल्वेच्या मागील भागावर जाऊन आदळली.
रविवारी रात्री उशिरा मुख्य सरकारी वकिलांच्या कार्यालयाने (Chief Prosecutor's Office) सांगितले की, त्यांचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आहेत. प्राथमिक तपासानुसार, गिझा-फयूम रेल्वेने कैरो-अस्वान रेल्वेच्या शेवटच्या डब्याला धडक दिल्याने हा अपघात झाला. कैरो अस्वान रेल्वे त्याच मार्गावर, त्याच दिशेने जात असताना तिथे थांबलेली होती.
अपघाताचे नेमके कारण काय? : इजिप्तमध्ये रेल्वे रुळावरून घसरण्याच्या किंवा अपघातांच्या घटना वारंवार घडतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे रेल्वे प्रणालीतील दीर्घकाळ चाललेले गैरव्यवस्थापन आणि उपकरणांची अपुरी देखभाल. मात्र, अलीकडच्या काळात सरकारने रेल्वे नेटवर्कमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आधुनिकीकरणाचे उपक्रम हाती घेतले आहेत. अल अय्यात येथील 'काफ्र गिर्झा' (Kafr Girza) भागातील रहिवासी आयमन जमाल यांनी सांगितले की, स्थानिक नागरिकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली, वाचलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढण्यास मदत केली आणि रुग्णवाहिकांना पाचारण केले.
जमाल यांच्या माहितीनुसार, सुमारे 80 जखमी व्यक्तींना रुग्णवाहिकेने जवळच्या रुग्णालयांत नेण्यात आले. त्यांनी सांगितले की, थांबलेल्या रेल्वेच्या एका डब्यात काही प्रवासी अडकले होते; त्यांना बाहेर काढले तेव्हा त्यांचा मृत्यू झाला होता. इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल-फताह अल-सिसी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत या अपघाताची त्वरित चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. इजिप्त रेल्वे प्राधिकरणाने सांगितले की, अपघातस्थळी मदत पथके आणि क्रेन पाठवण्यात आली आहेत, जेणेकरून ढिगारा हटवून रेल्वे सेवा लवकरात लवकर पूर्ववत करता येईल.
गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात, याच जिल्ह्यात मालगाड्यांच्या धडकेत एक रेल्वे चालक आणि त्यांचा सहाय्यक जखमी झाले होते. इजिप्तमधील सर्वात भीषण रेल्वे अपघात 2002 मध्ये घडला, जेव्हा कैरोहून दक्षिण इजिप्तच्या दिशेने रात्री प्रवास करणाऱ्या एका रेल्वेगाडीला आग लागली; या दुर्घटनेत 300 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला.
हेही वाचाः
पोलंडमधील क्राको शहरात सशस्त्र व्यक्तीचा गोळीबार; 6 जण ठार, अनेक जखमी
निवडणुकीतील पराभवानंतर ट्रम्प यांनी इराणच्या तेल नेटवर्कला लक्ष्य केले; भारतीय कंपन्यांवर निर्बंध लादले