न्यूयॉर्कमधील मंदिरामध्ये सामूहिक हत्याकांडाचा डाव उधळला! 19 वर्षाच्या तरुणाला अटक
इलिनॉयमधील पॅलाटाइन पोलिसांनी माउंट प्रॉस्पेक्ट पोलीस विभागाच्या समन्वयानं एका हिंदू मंदिरात सामूहिक गोळीबाराच्या धमक्यांबाबत केलेल्या तपासानंतर 19 वर्षीय तरुणाला अटक केली आहे.
By PTI
Published : October 15, 2026 at 7:40 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 7:56 AM IST
न्यूयॉर्क- भारतीय वंशाच्या लोकांबद्दल जगभरात द्वेष वाढत असताना अमेरिकेत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. न्यूयॉर्कच्या इलिनॉयमधील अरोरा परिसरातील एका हिंदू मंदिरात हल्ल्याचा कट रचल्याप्रकरणी एका 19 वर्षीय तरुणाला अटक करण्यात आली आहे.
पोलीस अधिकाऱ्यांनी हल्ल्याचा डाव रचणाऱ्या तरुणाकडून जाहीरनामा जप्त केला आहे. त्यात श्वेतवर्णीय वर्चस्ववादी विचारसरणी व्यक्त झाली आहे. त्यात भारतीय वंशाच्या लोकांवर हिंसाचार करण्याचे स्पष्ट उल्लेख आहेत. एका कथित सामूहिक गोळीबाराच्या कटाच्या तपासाअंती पोलिसांनी पॅलाटाईन येथील अलेक्झांड्रोस पापोराकिस याला 11 ऑक्टोबर रोजी अटक केली. बुधवारी रोलिंग मेडोज येथील कुक काउंटी थर्ड म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्टहाऊसमध्ये पापोराकिसला अटकेच्या सुनावणीसाठी हजर करण्यात आले. न्यायाधीशांनी त्याला ताब्यात ठेवण्याचे आदेश असून त्याला 30 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे.
कसा उधळला कट?- नवरात्रीसह विविध हिंदू सणांच्या उत्सवांच्या काळात आणि ओहायोमधील रिचमंड हाइट्स येथील 'श्री स्वामीनारायण वडताल धाम हिंदू मंदिर'ची तोडफोड झाल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला. त्यानंतर दोन आठवड्यांनी हत्याकांडाचा डाव समोर आला आहे. 11 ऑक्टोबर रोजी, 'माउंट प्रॉस्पेक्ट पोलीस विभागा'नं 'पॅलाटिन पोलीस विभागा'शी संपर्क साधला. त्यांना भाविकांवर होणाऱ्या गोळीबाराबाबत होणाऱ्या कटाची माहिती दिली. ही माहिती एका व्यक्तीकडून पोलिसांना मिळाली होती.
प्रकरणाचा तपास सुरू- पोलिसांच्या माहितीनुसार आरोपी पापोराकिसने गोळीबार करण्याच्या कथित योजनेचा तपशील देणारा एक दस्तऐवज शेअर केला होता. तसेच, त्याने रायफल, रायफल मॅगझिन्स, बॉडी आर्मर (संरक्षक चिलखत) आणि इतर सामरिक (टॅक्टिकल) उपकरणे आणि साहित्याचे फोटोही शेअर केले होते. आरोपी पापोराकिस ११ ऑक्टोबर रोजी हल्ला करण्याचा बेत आखत असावा. त्यात 'ऑरोरा' (Aurora) भागातील एखाद्या हिंदू प्रार्थनास्थळाला लक्ष्य केले जाण्याची शक्यता होती, असा पोलिसांचा अंदाज आहे. मात्र, हल्ल्यासाठी निश्चित केलेले ठिकाण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पॅलाटाइन पोलीस विभाग एफबीआयसोबत मिळून या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
आरोपीच्या घरातून रायफलसह शस्त्रास्त्रे जप्तृ पॅलाटिन आणि माउंट प्रॉस्पेक्ट पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे कारवाई करत 11 ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी पापोराकिसला ताब्यात घेतलं. त्यानंतर पॅलाटिन पोलिसांनी आरोपीच्या घरातून एक रायफल, गोळ्या भरलेली अनेक रायफल मॅगझिन्स, रायफलच्या शेकडो अतिरिक्त गोळ्या, सामरिक उपकरणे आणि तपासासाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या इतर वस्तू जप्त केल्या आहेत. जप्त केलेल्या वस्तूंमध्ये बॉडी आर्मर असलेली एक 'टॅक्टिकल वेस्ट' (सामरिक जॅकेट) आणि श्वेत वर्चस्ववादी अतिरेकी विचारसरणीशी संबंधित चिन्हे असलेला एक 'पॅच'यांचाही समावेश होता. पॅलाटिन आणि माउंट प्रॉस्पेक्ट पोलीस विभागांनी 'ऑरोरा पोलीस विभागा'लाही या संभाव्य धोक्याबाबत सूचित केले होते. त्यानंतर, ऑरोरा पोलिसांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील हिंदू मंदिरांशी संपर्क साधून त्यांना हल्ल्याच्या कटाबद्दल सावध केले होते. पापोराकिसवर दहशतवादी धमकी देणे आणि बेकायदेशीरपणे शस्त्रे बाळगणे या प्रकरणात गुन्हे दाखल केले आहेत.
'हिंदू अमेरिकन फाऊंडेशन'ने 'एक्स' (X) वर म्हटलं आहे की, आम्ही कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांच्या तत्पर कारवाईचं कौतुक करतो. तसेच, आम्ही समुदायाला सतर्क राहण्याचं आणि कोणत्याही संभाव्य धोक्याची माहिती देण्याचं आवाहन करतो. प्रत्येक समुदायाला निर्भयपणे प्रार्था करण्याचा अधिकार आहे. पॅलाटाइन पोलीस प्रमुख विल्यम नॉर्ड म्हणाले की विभागांनी माहितीची त्वरित देवाणघेवाण केली. समन्वायनं कारवाई केल्यामुळेच अधिकाऱ्यांना संशयिताची ओळख पटवणे आणि त्याला ताब्यात घेणे शक्य झाले. आमचे समुदाय आणि प्रार्थनास्थळांचे संरक्षण करणे ही आमची प्राथमिकता आहे.