अफगाणिस्तानमध्ये मुसळधार पावसाचा हाहाकार; पूर आणि भूस्खलनामुळे 17 ठार, 26 जखमी
Published : March 30, 2026 at 12:59 PM IST
काबूल- गेल्या 24 तासांत अफगाणिस्तानभर पावसाशी संबंधित विविध घटनांमध्ये किमान 17 लोकांचा मृत्यू झाला असून, अन्य 26 जण जखमी झालेत. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे प्रवक्ते हाफिज मोहम्मद युसूफ हम्माद यांच्या मते, मुसळधार पावसामुळे अचानक पूर (flash floods), भूस्खलन आणि वीज पडण्याच्या घटना घडल्या. देशाच्या विविध भागांत विशेषतः परवान, दायकुंडी, वारदाक आणि लोगार या प्रांतांमध्ये या घटनांची नोंद झालीय. या पुरामुळे 147 घरांचं नुकसान झालंय; याव्यतिरिक्त 80 किलोमीटरचे रस्ते वाहून गेले, तर 582 एकर शेतजमीन तसेच 31 पाण्याचे कालवे आणि सिंचन व्यवस्था यांना मोठा फटका बसला.
हवामान विभागाकडून आगामी दिवसांत आणखी पावसाची शक्यता : त्यांनी नमूद केले की, ही माहिती प्राथमिक स्वरूपाची असून, परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे काम अद्यापही सुरू आहे. जसजशी अधिक माहिती उपलब्ध होईल, तसतशी मृतांची संख्या वाढण्याची शक्यता असल्याचे हम्माद यांनी सांगत सावध केलंय. अफगाणिस्तानच्या हवामान विभागाने आगामी दिवसांत आणखी पावसाची शक्यता वर्तवलीय, ज्यामुळे डोंगराळ आणि संवेदनशील भागांमध्ये पुराचा धोका अधिक वाढू शकतो. यापूर्वी 22 जानेवारी रोजी प्राधिकरणाच्या एका प्रवक्त्याने माहिती दिली होती की, मुसळधार हिमवृष्टी आणि पावसामुळे किमान 11 लोकांचा बळी गेला होता, तर तीन जण जखमी झाले होते.
वादळांमुळे नऊ घरांचे अंशतः नुकसान : प्राथमिक अहवालांनुसार, प्रतिकूल हवामानाचा फटका परवान, वारदाक, दक्षिण कंदाहार, उत्तर जौझजान, फार्याब आणि मध्य बामियान या प्रांतांना बसला होता. या वादळांमुळे नऊ घरांचे अंशतः नुकसान झाले, तसेच 530 जनावरांचा मृत्यू झाला; यामुळे या कृषीप्रधान भागांतील लोकांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम झाला. बर्फाळ परिस्थितीमुळे अनेक प्रमुख रस्ते वाहतुकीसाठी बंद पडले होते, ज्यामुळे प्रशासनाला ते रस्ते मोकळे करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावी लागली. गेल्या ऑक्टोबरमध्येही मुसळधार पाऊस आणि अचानक आलेल्या पुरामुळे काबूल, लगमान आणि कपिसा या प्रांतांमधील 721 कुटुंबांना फटका बसला होता. प्राधिकरणाचे प्रवक्ते मोहम्मद युनूस हम्माद यांनी सांगितले की, त्या घटनांदरम्यान अनेक घरे पूर्णपणे किंवा अंशतः उद्ध्वस्त झाली होती. एक हजारांहून अधिक एकर शेतजमीन वाहून गेली होती आणि फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीचा सामना करावा लागला होता. शिवाय अनेक किलोमीटरच्या रस्त्यांचेही नुकसान झाले होते.
