'मित्र मोदींशी अतिशय चांगली चर्चा झाली'; अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडून चर्चेचा तपशील उघड

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प
Published : April 17, 2026 at 9:39 AM IST

नवी दिल्ली- भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात नुकतीच दूरध्वनीवरून चर्चा झाली. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या संवादाचे वर्णन 'सकारात्मक' असं केलंय. 'एएनआय'ने (ANI) विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांचे चांगले मित्र आहेत आणि दोन्ही नेत्यांमध्ये अत्यंत विधायक चर्चा झाली. ही चर्चा अशा वेळी झाली, जेव्हा पश्चिम आशियामध्ये संघर्ष सुरू आहे आणि तो संपुष्टात आणण्यासाठी सातत्याने राजनैतिक प्रयत्न केले जात आहेत.

विविध क्षेत्रांमधील सहकार्य अधिक बळकट करण्यावर भर : दोन्ही नेत्यांनी मंगळवारी (14 एप्रिल 2026) फोनवर संवाद साधला. या संभाषणादरम्यान भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांचा आढावा घेण्यात आलाय आणि विविध क्षेत्रांमधील सहकार्य अधिक बळकट करण्यावर भर देण्यात आलाय. पंतप्रधान मोदी यांनीही या संभाषणाचे तपशील 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केलंय. त्यांनी नमूद केले की, दोन्ही देशांमधील अनेक क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे आणि आगामी काळात ही भागीदारी आणखी दृढ केली जाणार आहे.

'होर्मुझ सामुद्रधुनी'बाबत विशेष चर्चा : या संभाषणादरम्यान पश्चिम आशियातील परिस्थितीवरही सविस्तर चर्चा करण्यात आलीय. विशेषतः दोन्ही नेत्यांनी सागरी सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केलीय. त्यांनी यावर भर दिला की, 'होर्मुझ सामुद्रधुनी'सारखे (Strait of Hormuz) महत्त्वाचे सागरी मार्ग खुले आणि सुरक्षित राहणे अत्यावश्यक आहे; कारण हा जलमार्ग जागतिक व्यापार आणि तेलाच्या पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी हे देखील उघड केले की, इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यात 10 दिवसांच्या युद्धविरामाबाबत एक करार झालाय. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात गेल्या अनेक आठवड्यांपासून संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षात लेबनॉनचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, सुमारे 2200 लोकांचा बळी गेला आहे.

हिजबुल्लाहचे निवेदन : लेबनॉनमध्ये सक्रिय असलेल्या 'हिजबुल्लाह' या संघटनेने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, हा युद्धविराम संपूर्ण लेबनॉनमध्ये लागू झाला पाहिजे आणि या कराराच्या अटींनुसार इस्रायलला कोणत्याही प्रकारची लष्करी सवलत दिली जाऊ नये. याव्यतिरिक्त पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांनीही इराणचा दौरा केला आणि तेथील अधिकाऱ्यांशी बैठका घेतल्या. या बैठकीचा उद्देश पश्चिम आशियातील तणाव कमी करणे आणि अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संवाद पुन्हा सुरू करण्यास मदत करणे हा असल्याचे सांगण्यात आलंय.

