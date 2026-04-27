नायजेरियामध्ये शाळेवर हल्ला, 23 मुलांचं हल्लेखोरांनी केलं अपहरण

Gunmen Attack Orphanage In Northern Nigeria And Abduct 23 Pupils
By AP (Associated Press)

Published : April 27, 2026 at 8:44 PM IST

अबुजा (नायजेरिया) : नायजेरियाच्या उत्तर-मध्य भागात सशस्त्र हल्लेखोरांनी एका अनाथाश्रम शाळेवर हल्ला करून 23 मुलांचं (Pupils) अपहरण केल्याची माहिती येथील अधिकाऱ्यांनी सोमवारी (27 एप्रिल) दिली. दरम्यान, अपहरण करण्यात आलेल्या मुलांपैकी 15 मुलांची सुटका करण्यात आली आहे.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा हल्ला कोगी राज्याची राजधानी असलेल्या लोकोजाच्या (Lokoja) एका दुर्गम भागात झाला. हा हल्ला 'दहल्लुकिताब ग्रुप ऑफ स्कूल्स'ला (Dahallukitab Group of Schools) लक्ष्य करून करण्यात आला होता, जो या भागात बेकायदेशीरपणे कार्यरत होता, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

या हल्ल्याची जबाबदारी अद्याप कोणत्याही दहशतवादी गटानं स्वीकारलेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, या परिसरात खंडणीसाठी होणाऱ्या अपहरणांच्या घटना वाढल्या आहेत. दरम्यान, अपहरण झालेल्या मुलांचे वय किती होते? हे अधिकाऱ्यांनी सांगितलं नाही. मात्र, नायजेरियामध्ये 'प्यूपिल' हा शब्द सामान्यतः बालवाडी किंवा प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या 12 वर्षांपर्यंतच्या मुलासाठी वापरला जातो.

कोगी राज्याचे आयुक्त किंग्स्ले फेमी फॅनवो (Kingsley Femi Fanwo) यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे की, अपहरण झालेल्या उर्वरित आठ मुलांच्या सुरक्षित परतीसाठी आणि गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी व्यापक शोधमोहीम सुरू आहे. दरम्यान, आफ्रिकेतील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या नायजेरियामध्ये विद्यार्थ्यांचं अपहरण ही एक सामान्य बाब आहे. विश्लेषकांच्या मते, सशस्त्र टोळ्या लक्ष वेधून घेण्यासाठी शाळा आणि विद्यार्थ्यांना 'रणनीतिक' लक्ष्य मानतात.

नायजेरिया एका गंभीर सुरक्षा संकटाचा सामना करत आहे. विशेषतः उत्तरेकडील भागात, जिथं एका दशकाहून अधिक काळापासून बंडखोरी धुमसत आहे. देशातील प्रमुख दहशतवादी गटांमध्ये बोको हराम आणि त्याचा फुटीर गट, जो ISWAP म्हणून ओळखला जातो. तसंच आयएसशी संबंधित असलेला लकुरावा गट (Lakurawa group) देखील देशाच्या वायव्य भागात नायजरच्या सीमेवर सक्रिय आहे.

संपादकांची शिफारस

