इराण संघर्षात अडकलेल्या ट्रम्प यांच्यासाठी आनंदाची बातमी! व्हेनेझुएलामधील अमेरिकन दूतावासावर 7 वर्षांनंतर अमेरिकन ध्वज फडकला
2019 नंतर पहिल्यांदाच व्हेनेझुएलामधील अमेरिकन दूतावासावर (Embassy) अमेरिकन ध्वज फडकवण्यात आलाय.
Published : March 15, 2026 at 10:35 AM IST|
Updated : March 15, 2026 at 10:40 AM IST
काराकास: अमेरिका सध्या इराणसोबतच्या तीव्र संघर्षात गुंतलेली आहे. या संघर्षात अमेरिकेच्या अनेक सैनिकांना आपला जीव गमवावा लागलाय. दरम्यान, इराणने मध्यपूर्वेतील अमेरिकेचे अनेक लष्करी तळ उद्ध्वस्त केलेत. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. 2019 नंतर पहिल्यांदाच व्हेनेझुएलामधील अमेरिकन दूतावासावर (Embassy) अमेरिकन ध्वज फडकवण्यात आलाय. या कृतीतून दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये अलीकडे झालेला बदल दिसून येतो, हा बदल जानेवारीमध्ये अमेरिकन सैन्याने माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना पकडण्याचा प्रयत्न केल्यापासून निदर्शनास येतोय.
सात वर्षांनी तो पुन्हा फडकवण्यात आलाय : अमेरिकन दूतावास पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या विधानांच्या मालिकेचा परिणाम आहे. या विधानांमध्ये त्यांनी मादुरो यांचे उत्तराधिकारी आणि कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांना पाठिंबा दर्शवला होता. डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी अमेरिकन सरकारशी संवाद कायम राखण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न केलेत. सोशल मीडिया वाहिन्यांवरील प्रसिद्ध निवेदनात, अमेरिकन दूतावासाच्या पथकाने नमूद केले की, "ध्वज खाली उतरवण्यात आल्यानंतर बरोबर सात वर्षांनी तो पुन्हा फडकवण्यात आलाय." दूतावास पुन्हा सुरू झाल्याच्या घटनेने स्थानिक रहिवाशांचे लक्ष त्वरित वेधून घेतले.
चांगले संबंध निर्माण करून पुढे जाण्याची गरज : काराकास येथील रहिवासी लुझ व्हेरोनिका लोपेझ म्हणाल्या की, "ही खरोखरच एक चांगली गोष्ट आहे. किती आनंदाचा प्रसंग आहे हा!" त्यांनी पुढे सांगितले, "इतर देशांनीही परत यायला हवे, कारण आम्हाला प्रगतीची गरज आहे. जगातील इतर देशांशी सकारात्मक संबंध जोपासून आम्हाला पुढे जायचे आहे." काराकासचे आणखी एक रहिवासी, अलेसांद्रो दी बेनेडेटो यांनी हा क्षण अनुभवणाऱ्या लोकांमध्ये पसरलेले सकारात्मक वातावरण टिपले. ते म्हणाले, "मी इथे अनेक लोकांना पाहिले जे आश्चर्यचकित आणि आनंदी दोन्ही होते; कारण आज दूतावासावर अमेरिकन ध्वज फडकवण्यात आलाय." "ही एक सकारात्मक बाब आहे; हे प्रगतीचे आणखी एक पाऊल आहे."
'ऑपरेशन ॲब्सोल्युट रिझॉल्व्ह' अंतर्गत कारवाई : या उपक्रमामागील सकारात्मकतेनंतरही व्हेनेझुएलाच्या समाजाचा आणि राजकीय वर्गाचा एक मोठा घटक ट्रम्प यांच्यावर टीका करीत आहे. मादुरो यांना सत्तेवरून बळजबरीने हटवण्याचा आणि त्यांना आणि त्यांच्या पत्नीला न्यूयॉर्कमध्ये तुरुंगात टाकण्याचा ट्रम्प यांचा निर्णय, तसेच देशाच्या तेल उद्योगावर अमेरिकेचा वाढता प्रभाव या दोन्ही गोष्टींवर ते टीका करतात. 3 जानेवारी 2026 रोजी 'ऑपरेशन ॲब्सोल्युट रिझॉल्व्ह' (Operation Absolute Resolve) अंतर्गत कारवाई करत अमेरिकेने एक लष्करी मोहीम राबवली; ज्यामध्ये त्यांनी व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला ताब्यात घेतले.
