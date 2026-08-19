मध्य आफ्रिकन प्रजासत्ताकात सोन्याची खाण कोसळली; 30 जणांचा मृत्यू, अनेक जण ढिगाऱ्याखाली अडकले
बचावलेल्या खाणकामगारांपैकी फ्लोरियन गागुएंडेने दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना मंगळवारी सकाळी नाना-माम्बरे प्रांतातील अब्बा भागात घडली. ही खाण कमी तंत्रज्ञान वापरून पारंपरिक पद्धतीने चालवली जात होती.
Published : August 19, 2026 at 9:11 AM IST
बांगुई: मध्य आफ्रिकन प्रजासत्ताकाच्या पश्चिम भागात मंगळवारी सोन्याच्या खाणीचा काही भाग कोसळला, ज्यात किमान 30 खाणकामगारांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण अडकले. अनेक लोक अजूनही अडकले असण्याची भीती असल्याने बचावकार्य सुरू करण्यात आले. बचावलेल्या खाणकामगारांपैकी एक असलेल्या फ्लोरियन गागुएंडे याने दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना मंगळवारी सकाळी नाना-माम्बरे प्रांतातील (prefecture) अब्बा भागात घडली. ही खाण कमी तंत्रज्ञान वापरून पारंपरिक पद्धतीने चालवली जात होती. बचाव पथकांनी अडकलेल्या खाणकामगारांचा शोध सुरू केला, मात्र ते जिवंत सापडण्याची शक्यता कमी असल्याचे मानले जात होते.
कोसळलेल्या खाणीतून 30 मृतदेह बाहेर काढले : उपप्रांताचे उपमहापौर सुलेमान बी यांनी सांगितले की, बचाव पथके आणि स्थानिक रहिवाशांनी अनेक तासांच्या प्रयत्नांनंतर कोसळलेल्या खाणीतून 30 मृतदेह बाहेर काढले आणि जखमी खाणकामगारांवर वैद्यकीय उपचार करण्यात आले. "ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. खाणीच्या खड्ड्यातून बाहेर पडू न शकलेल्यांना बाहेर काढण्यासाठी आम्ही विविध संस्था आणि सर्व संवेदनशील नागरिकांना मदतीचे आवाहन करत आहोत," असे सुलेमान बी म्हणाले.
खाणकामगार आणि मजूर त्या विस्तीर्ण परिसरात विखुरलेले होते : घटनास्थळावरील दृश्यांमध्ये गोंधळाच्या वातावरणात लोक बचावकार्यात गुंतलेले दिसत होते. चिखलाने माखलेले खाणकामगार ज्यामध्ये प्रामुख्याने तरुण पुरुष आणि महिलांचा समावेश होता, खड्ड्यातून मृतदेह बाहेर काढताना दिसत होते, तर इतर खाणकामगार आणि मजूर त्या विस्तीर्ण परिसरात विखुरलेले होते. काही लोक वेदनेने विव्हळताना आणि मदतीसाठी हाक मारताना दिसत होते. सरकारी प्रवक्ते एव्हारिस्ट नगामाना यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांबद्दल शोक व्यक्त केला आणि सांगितले की, बाधित लोकांना मदत आणि दिलासा देण्यासाठी अधिकारी अथक प्रयत्न करीत आहेत. मध्य आफ्रिकन प्रजासत्ताकात पारंपरिक पद्धतीने (artisanal mining) खाणकाम करताना खाणी कोसळण्याच्या घटना सामान्य आहेत; येथे हजारो लोक या व्यवसायात गुंतलेले आहेत. हे काम धोकादायक असते, कारण खाणकामगारांकडे सहसा पुरेशी सुरक्षा साधने नसतात आणि वारंवार होणारे अपघात जीवघेणे ठरतात.