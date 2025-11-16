ETV Bharat / international

नेपाळ, बांगलादेशनंतर मेक्सिकोमध्ये जनरेशन झेड तरुणांचं आंदोलन; उफाळलेल्या हिंसाचारात १०० पोलीस जखमी

अमेरिकेच्या सीमेजवळ असलेल्या मेक्सिकोमध्ये तरुणांच्या निदर्शनांनंतर हिंसाचार उसळला. यावेळी निदर्शकांनी पोलिसांवर हल्ला केल्यानं १०० हून पोलीस जखमी झालेत.

Gen Z protests in Mexico
मेक्सिकोमध्ये तरुणांनी काढलेल्या सरकारविरोधी मोर्चातील एक दृश्य (AP)
By IANS

Published : November 16, 2025 at 12:13 PM IST

मेक्सिको: उत्तर अमेरिकेतील युनायटेड मेक्सिकन स्टेट्स देशातील मेक्सिको शहरात जनरेशन झेडचे तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. मेक्सिकोमधी वाढती गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार आणि दंडेलशाहीचा निषेध करण्यासाठी हजारो तरुणांनी आंदोलन केलं.

जनरेशन झेडच्या तरुणांनी केलेल्या निदर्शनांना विरोधी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मोठा पाठिंबा मिळाला. मात्र, निदर्शनाचं हिंसाचारात रूपांतर झाले. हिंसाचारात असंख्य जखमी झाले असून अनेकांना अटक करण्यात आली आहे. मेक्सिकोचे नागरी सुरक्षा सचिव (एसएससी) पाब्लो वाझक्वेझ कामाचो यांच्या माहितीनुसार शनिवारी झालेल्या मोर्चात एकूण १०० पोलीस जखमी झाले आहेत. त्यापैकी ४० जणांना रुग्णालयात दाखल करावं लागलं आहेत. तर चार जणांना मानसिक धक्का बसला आहे. जखमी झालेल्यांवर उपचार सुरू आहेत. तर या संघर्षात २० नागरिक जखमी झाले आहेत.

  • २० जणांना अटक करून दिवाणी न्यायाधीशांसमोर सादर करण्यात आले. जनरेशन झेड मार्चनंतर माध्यमांना संबोधित करताना वाझक्वेझ कामाचो यांनी उसळलेल्या हिंसाचाराचा निषेध केला. ते म्हणाले, "आम्ही मोर्चादरम्यान घडलेल्या हिंसक घटनांचा निषेध करतो. या संघटित गटांच्या अस्तित्वाचाही निषेध करतो. ते अनेकदा या कृत्यांना समर्थन देतात."

महापौरांची झाली होती हत्या- निदर्शनात विविध वयोगटातील लोक सहभागी झाले होते. नुकत्याच मारल्या गेलेल्या मिचोआकानचे महापौर कार्लोस मांझो यांचे समर्थक त्यांच्या राजकीय आंदोलनाचे प्रतीक असलेल्या स्ट्रॉ टोप्या घालून उपस्थित राहीले. १ नोव्हेंबर रोजी उरुआपनमध्ये कार्लोस यांना गोळीबार करून ठार करण्यात आले. ड्रग्जचे व्यसन असलेल्या १७ वर्षीय तरुणाला अटक करून ठार करण्यात आलं आहे.

कशामुळे तरुणाई आहे निराश- १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि २०१० च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात जन्मलेल्या तरुणांनी असमानता, भ्रष्टाचार आणि लोकशाही अधोगतीविरुद्ध नेपाळसह अनेक देशांमध्ये आंदोलन केले आहेत. सोशल मीडियावर बंदी घातल्यानंतर नेपाळमध्ये तरुणांच्या आंदोलनामुळे ज्यामुळे पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला. गेल्या वर्षी बांगलादेशातही असेच निदर्शने झाली होती. मेक्सिकोमधील अनेक तरुणांचे म्हणणे आहे, भ्रष्टाचार आणि हिंसक गुन्ह्यांसाठी कठोर नाही. त्यामुळे निराशाजनक स्थिती आहे.

