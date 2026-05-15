UAE पासून इटलीपर्यंत! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाच देशांच्या दौऱ्यावर; महत्त्वाच्या करारांची अपेक्षा
Published : May 15, 2026 at 4:34 PM IST
नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 15 ते 20 मे या कालावधीत पाच देशांच्या दौऱ्यावर आहेत. या देशांमध्ये संयुक्त अरब अमिराती (UAE), नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटली यांचा समावेश आहे. भारत व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमधील आपल्या प्रमुख जागतिक भागीदारांशी असलेले संबंध अधिक दृढ करण्याच्या प्रयत्नात आहे. विशेष म्हणजे त्याच दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये दाखल झालेत; त्यांच्या पाच देशांच्या दौऱ्याचा हा पहिला टप्पा होता. मोदी दुपारी अबुधाबी येथे पोहोचले, जिथे संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांनी त्यांचे स्वागत केले. त्यांच्या आगमनाप्रसंगी त्यांना 'गार्ड ऑफ ऑनर' (सन्मान रक्षक मानवंदना) देण्यात आला.
शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारत सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास सज्ज : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी संयुक्त अरब अमिरातीचे (UAE) राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्याशी चर्चा केली आणि पश्चिम आशियामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारत सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास सज्ज असल्याचे स्पष्ट केलंय. या भेटीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रांमधील धोरणात्मक सहकार्य बळकट करण्याच्या उद्देशाने विविध करारांवर स्वाक्षऱ्याही केल्या. पंतप्रधान मोदी आणि अल नाह्यान यांच्यातील ही भेट मोदींचे पाच देशांच्या दौऱ्यातील पहिला टप्पा असलेल्या UAE मधील आगमनानंतर लगेचच पार पडली.
UAE ला लक्ष्य करणे पूर्णपणे अस्वीकार्य - मोदी : UAE च्या नेत्याशी झालेल्या बैठकीच्या सुरुवातीलाच मोदी म्हणाले, "UAE वर करण्यात आलेल्या हल्ल्यांचा आम्ही तीव्र शब्दांत निषेध करतो." इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर UAE ला इराणकडून होणाऱ्या हल्ल्यांचा सामना करावा लागला आहे. या ठिकाणी अमेरिकेचा एक मोठा लष्करी तळही स्थित आहे. मोदींनी नमूद केले, "ज्या प्रकारे UAE ला लक्ष्य करण्यात आले आहे, ते पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे; तथापि UAE ने ज्या संयमाने सध्याची परिस्थिती हाताळली आहे, ते खरोखरच कौतुकास्पद आहे." पश्चिम आशियातील संघर्षाचे परिणाम जागतिक स्तरावर जाणवत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. ते म्हणाले, "पश्चिम आशियामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यास भारत तत्पर आहे."
दोन्ही नेत्यांच्या अनेक महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षऱ्या : परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) जाहीर केले की, देशाचा धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा (Strategic Petroleum Reserves) राखण्याची जबाबदारी असलेल्या 'इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हज लिमिटेड' या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाने 'धोरणात्मक सहकार्य' वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने 'अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी' (ADNOC) सोबत एका करारावर स्वाक्षरी केलीय.
भारताचा पेट्रोलियम साठा वाढवणे आवश्यक : ऊर्जा सुरक्षा बळकट करणे, भारताचा पेट्रोलियम साठा वाढवणे, तसेच द्रवरूप नैसर्गिक वायू (LNG) आणि द्रवरूप पेट्रोलियम वायू (LPG) यांच्या साठवणुकीच्या सुविधांबाबत सहकार्य सुलभ करणे, हे या कराराचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. दोन्ही नेत्यांनी LPG संदर्भातही एका 'धोरणात्मक सहकार्य' करारावर स्वाक्षरी केली. भारतामध्ये स्वयंपाकासाठी सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या या वायूचा दीर्घकालीन पुरवठा, आर्थिक स्थिरता आणि ऊर्जा क्षेत्रातील भागीदारी सुनिश्चित करणे हा या कराराचा उद्देश आहे.
भारत आणि UAE मध्ये धोरणात्मक संरक्षण करार : परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढे असेही स्पष्ट केले की, संरक्षण क्षेत्रातील औद्योगिक सहकार्य बळकट करणे, नावीन्य आणि तंत्रज्ञान-वाटपाला चालना देणे, तसेच राष्ट्रीय व प्रादेशिक सुरक्षा अधिक सुदृढ करणे, या उद्देशाने भारत आणि UAE यांनी एका धोरणात्मक संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली आहे. सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनात, परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, शुक्रवारी झालेल्या चर्चा प्रामुख्याने "ऊर्जा, व्यापार आणि गुंतवणूक, नील अर्थव्यवस्था (Blue Economy), तंत्रज्ञान ज्यामध्ये 'फिनटेक'चा (FinTech) समावेश आहे. संरक्षण आणि जन-ते-जन संबंध" या विषयांवर केंद्रित होत्या. दोन्ही बाजूंनी पश्चिम आशियातील घडामोडी आणि इतर जागतिक मुद्द्यांवरही विचारांची देवाणघेवाण केली.
पंतप्रधान मोदी 15 ते 17 मे या कालावधीत नेदरलँड्सच्या दौऱ्यावर : परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, UAE चा दौरा आटोपल्यानंतर पंतप्रधान मोदी 15 ते 17 मे या कालावधीत नेदरलँड्सच्या दौऱ्यावर जातील. तिथे ते नेदरलँड्सचे पंतप्रधान रॉब जेटेन यांच्याशी चर्चा करतील, तसेच राजे विलेम-अलेक्झांडर आणि राणी मॅक्सिमा यांची भेट घेतील. त्यानंतर पंतप्रधान 17 ते 18 मे रोजी स्वीडनला भेट देतील आणि स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टरसन यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करतील. या दोन्ही नेत्यांनी युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डेर लेयन यांच्यासह युरोपियन उद्योगावर आधारित एका 'गोलमेज परिषदेला' (roundtable) संयुक्तपणे संबोधित करण्याचीही अपेक्षा आहे.
पुरवठा साखळी बळकट करण्याच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित : या चर्चांमध्ये प्रामुख्याने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळी बळकट करण्याच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाण्याची शक्यता आहे. या दौऱ्यादरम्यान सेमीकंडक्टर्स, नावीन्य (इनोव्हेशन), संरक्षण आणि जलव्यवस्थापन यांसारख्या क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जाण्याची अपेक्षा आहे. नॉर्वेमध्ये पंतप्रधान मोदी 19 मे रोजी ओस्लो येथे आयोजित तिसऱ्या 'भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेत' सहभागी होतील आणि नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गहर स्टोअर यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करतील. या शिखर परिषदेत डेन्मार्क, फिनलंड, आइसलँड आणि स्वीडन या देशांमधील नेत्यांचाही सहभाग अपेक्षित आहे.
