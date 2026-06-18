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फ्रान्सकडून अमेरिका-इराण कराराचे स्वागत; मॅक्रॉन यांच्या मते योग्य दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल

खरं तर करार चिरस्थायी शांततेचा मार्ग मोकळा करतो आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्यास परवानगी देतो. हे आपल्या नागरिकांसाठी योग्य दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

France welcomes the US Iran agreement Macron
फ्रान्सकडून अमेरिका-इराण कराराचे स्वागत (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 18, 2026 at 10:55 AM IST

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वर्सेल्स: फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी बुधवारी (स्थानिक वेळेनुसार) इराण आणि अमेरिका यांच्यात सामंजस्य करारावर (एमओयू) स्वाक्षरी झाल्याचे स्वागत केलंय. त्यांनी या कराराला शांततेच्या दिशेने आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या पुनर्उद्घाटनासाठी टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हटले. एक्स (X) वरील एका पोस्टमध्ये, मॅक्रॉन यांनी खातरजमा केली की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वर्सेल्सच्या राजवाड्यात आयोजित केलेल्या भोजन समारंभात या करारावर स्वाक्षरी केली आणि यामुळे जागतिक स्तरावर इंधनाच्या किमती कमी होतील, अशी आशा व्यक्त केली. मॅक्रॉन म्हणाले, "राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आज रात्री वर्सेल्स येथे इराण आणि अमेरिका यांच्यातील करारावर स्वाक्षरी केली. हा करार चिरस्थायी शांततेचा मार्ग मोकळा करतो आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्यास परवानगी देतो. हे आपल्या नागरिकांसाठी योग्य दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, ज्यामुळे लवकरच ऊर्जेच्या किमती कमी होतील."

वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यातील एक महत्त्वपूर्ण करार : व्हाइट हाऊसने एक व्हिडीओ देखील शेअर केला आहे, ज्यामध्ये वर्सेल्स येथील भोजन समारंभादरम्यान मॅक्रॉन यांच्यासोबत ट्रम्प या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करताना दिसत आहेत. X वरील एका पोस्टमध्ये, व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की, "राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड जे. ट्रम्प यांनी फ्रान्समधील वर्सेल्स येथे इराण सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे." हा करार वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यातील एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक घडामोड आहे. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी 14 कलमी सामंजस्य करारावर व्हर्च्युअली स्वाक्षरी केली. या कराराच्या उद्दिष्टांमध्ये दोन्ही देशांमधील संघर्ष संपवणे, होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करणे आणि एका व्यापक अंतिम करारावर वाटाघाटी करण्यासाठी 60 दिवसांची प्रक्रिया सुरू करणे यांचा समावेश आहे.

ट्रम्प यांची स्वतः या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी : सीएनएनने दिलेल्या वृत्तानुसार, व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने खातरजमा केली की, बुधवारी फ्रान्समध्ये असताना ट्रम्प यांनी स्वतः या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली, तर पेझेश्कियन यांनी त्यावर स्वतंत्रपणे स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे हा करार तात्काळ अंमलात आला. त्यानंतर सामंजस्य कराराचा अधिकृत मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला. अमेरिकेच्या प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या कराराचे वर्णन एक अशी चौकट म्हणून केले आहे, जी होर्मुझची सामुद्रधुनी तात्काळ पुन्हा सुरू करणे, इराणच्या समृद्ध युरेनियमच्या साठ्यावर तोडगा काढणे आणि कराराचे पालन करण्याच्या अटीवर तेहरानसाठी टप्प्याटप्प्याने आर्थिक मदतीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.

60 दिवसांच्या आत अंतिम करार पूर्ण करण्याचे वचन : इराणच्या प्रेस टीव्हीनुसार, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी खातरजमा केलीय की, ओमान आणि इतर राष्ट्रांशी सल्लामसलत केल्यानंतर सामंजस्य करार अंतिम करण्यात आला असून, दोन्ही पक्षांनी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. या 14 कलमी करारामध्ये लष्करी कारवाया (लेबनॉनमधील कारवायांसह) त्वरित थांबवण्याच्या तरतुदींचा समावेश आहे आणि दोन्ही देशांनी 60 दिवसांच्या आत अंतिम करार पूर्ण करण्याचे वचन दिले आहे. यात अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी उठवणे, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून व्यापारी जहाजांची सुरक्षित ये-जा सुनिश्चित करणे, तेहरानवरील निर्बंधांतून टप्प्याटप्प्याने दिलासा देणे, गोठवलेली इराणी मालमत्ता मुक्त करणे आणि इराणसाठी किमान 300 अब्ज डॉलर्सचा अमेरिकेच्या सहभागासह आर्थिक विकास कार्यक्रम सुरू करणे यांसारख्या उपाययोजनांचाही समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, या करारनाम्यात असे नमूद केले आहे की, इराणने अण्वस्त्रे विकसित न करण्याच्या किंवा ती प्राप्त न करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे; तसेच 'आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था' (IAEA) च्या देखरेखीखाली आपल्या समृद्ध युरेनियमच्या साठ्याबाबत भविष्यातील चर्चेचा विचार करीत आहेत.

TAGGED:

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MACRON WELCOMES US IRAN MOU

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