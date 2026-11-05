निवडणुकीतील पराभवानंतर ट्रम्प यांनी इराणच्या तेल नेटवर्कला लक्ष्य केले; भारतीय कंपन्यांवर निर्बंध लादले
इराणच्या तेल नेटवर्कवर नवीन कठोर कारवाई करत अमेरिकेने भारतात राहणाऱ्या एका जोडप्यावर आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांवर निर्बंध जाहीर केले आहेत.
Published : November 5, 2026 at 12:03 PM IST
नवी दिल्ली- अमेरिकेने इराणविरुद्ध पुन्हा एकदा कारवाई सुरू केली आहे. इराणच्या तेल नेटवर्कवर नवीन कठोर कारवाई करत अमेरिकेने भारतात राहणाऱ्या एका जोडप्यावर आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांवर निर्बंध जाहीर केले आहेत. त्यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी बनावट सागरी नोंदणीचा वापर करून इराणला त्यांच्या तेल निर्यातीवर लादलेले आंतरराष्ट्रीय निर्बंध चुकवण्यास मदत केली. बुधवारी अमेरिकेच्या वित्त विभागाने (यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेझरी) या निर्बंधांची घोषणा केली. खरं तर हे निर्बंध चंदीगडमध्ये राहणारे सुनील कुमार शर्मा आणि त्यांची पत्नी जसप्रीत प्रीती शाहिद यांच्यावर लादण्यात आले आहेत. या जोडप्याने एक असे नेटवर्क चालवल्याचा आरोप आहे, जे इराणचे पेट्रोलियम पदार्थ वाहून नेणाऱ्या जहाजांना बनावट नोंदणी आणि प्रमाणपत्रे पुरवत असे.
संबंधित कंपन्यांमध्ये संचालक म्हणून काम केल्याचा आरोप : सुनील कुमार शर्मा आणि त्यांच्या पत्नीव्यतिरिक्त अश्वनी कुमार धिमान आणि ईश्वरविंदर सिंग या दोन इतर भारतीय नागरिकांवरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्यांच्यावर या जोडप्याशी संबंधित कंपन्यांमध्ये संचालक म्हणून काम केल्याचा आरोप आहे. या कारवाईत भारताशी संबंधित एकूण नऊ घटकांचा (संस्था किंवा व्यक्ती) समावेश आहे. याव्यतिरिक्त वॉशिंग्टनने तुर्कीमधील 'फुगो ग्राउंड सर्व्हिसेस इंक.' (Fugo Ground Services Inc.) या कंपनीलाही लक्ष्य केले आहे. या कंपनीवर इराणच्या सहा विमान कंपन्यांना इराण एअर टूर, साहा एअरलाईन्स, सेपेहरन एअरलाईन्स, वारेश एअरलाईन्स, ताबान एअरलाईन्स आणि अता एअरलाईन्स ग्राउंड हँडलिंग आणि इतर सेवा पुरवल्याचा आरोप आहे. या सर्व विमान कंपन्यांवर अमेरिकेचे निर्बंध आहेत.
ओळख आणि मालकी लपवण्यासाठी बनावट सागरी कागदपत्रांचा वापर : वॉशिंग्टनच्या म्हणण्यानुसार, या नेटवर्कने इराणच्या "शॅडो फ्लीट" (गुप्त ताफा) द्वारे तेल वाहतुकीस मदत केली, यासाठी त्यांनी जहाजांची ओळख आणि मालकी लपवण्यासाठी बनावट सागरी कागदपत्रांचा वापर केला. यातील काही जहाजे इराणचे लष्करी दल आणि त्यांच्याशी संबंधित गटांसाठी काम करत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
कारवाईमागचे कारण काय? : ही कारवाई अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या "ऑपरेशन इकॉनॉमिक आऊटकास्ट" (Operation Economic Outcast) मोहिमेचा भाग आहे. या मोहिमेचा उद्देश इराणचे तेल उत्पन्न बंद करणे आणि अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या संघर्षात इराणची आर्थिक क्षमता मर्यादित करणे हा आहे.
तुम्ही एकतर आमच्यासोबत आहात किंवा आमच्या विरोधात : अमेरिकेचे वित्त सचिव स्कॉट बेसेन्ट यांनी तेहरानला मदत करणाऱ्या व्यक्ती आणि व्यवसायांना इशारा दिला आहे. बेसेन्ट म्हणाले की, "आम्ही अनेकदा स्पष्ट केले आहे की,'ऑपरेशन इकॉनॉमिक आऊटकास्ट' अंतर्गत तुम्ही एकतर आमच्यासोबत आहात किंवा आमच्या विरोधात आहात." त्याने पुढे म्हटले, "तुम्ही कुठे आहात हे आम्हाला माहीत आहे आणि जे कोणी इराणी राजवटीला पाठिंबा देणे सुरू ठेवतील, मग ते जमिनीवरून समुद्रातून किंवा हवेतून कार्यरत असोत, त्यांच्यावर आम्ही निर्बंध लादू."
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