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भारतीय वंशाच्या पायलटची जगानं थोपटली पाठ; विमान क्रॅश होण्यापासून रोखलं, 180 प्रवाशांचे वाचवले प्राण

भारतीय वंशाच्या वैमानिकाची सध्या जगभरात चर्चा आहे. एक मोठ्या विमान दुर्घटनेला वैमानिकाने वाचवले आहे.

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संयुक्त अरब अमिरातीमधील दुबई येथील दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून 'फ्लाय दुबई'चे (FlyDubai) एक विमान उड्डाण करतानाचा फोटो (AP)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2026 at 6:59 AM IST

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नवी दिल्ली - भारतीय वंशाचा पायलट स्मित मच्छर यानं ओमानचा को पायलट विमान क्रॅश करण्याचा प्रयत्न करत असताना हस्तक्षेप केला. यामुळं विमान आणि विमानात प्रवास करणारे प्रवासी सुरक्षित राहिले. फ्लाय दुबई एअरलाईनच्या FZ1073 कॉकपिटमध्ये झालेल्या राड्यानंतर विमान सुरक्षितपणे सौदी अरेबियातील ताबुक विमानाकडे वळवण्यात आलं आणि तिथे सुरक्षित लँडिंग करण्यात आलं.

फ्लाय दुबईच्या विमानातून 180 प्रवासी प्रवास करत होते. इस्त्रायलच्या अधिकाऱ्यांकडून या घटनेचा तपास करण्यात येत आहे. ओमानच्या पायलटला इस्त्रायलला जाणाऱ्या विमानाची जबाबदारी आणि परवानगी कशी मिळाली? याचा शोध घेतला जात आहे.

दुबईहून इस्रायलमधील तेल अवीवकडे जाणाऱ्या 'फ्लाय दुबई'च्या विमानाला सौदी अरेबियात उतरावे लागल्याने बुधवारी एक गंभीर विमान विषयक दुर्घटना टळली. विमान कंपनीने या घटनेचे वर्णन केवळ एक घटना (incident) असे केले, तर इस्रायली प्रसारमाध्यमांनी मात्र वैमानिकांमधील वाद (Altercation) असे त्याचे वर्णन केले आहे.

इस्रायली वृत्त संकेतस्थळ Ynet ने दिलेल्या वृत्तानुसार, फ्लाय दुबईच्या विमानाचा कॅप्टन एक भारतीय नागरिक होता. कॉकपिटमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षादरम्यान सह-वैमानिकाने भारतीय वैमानिकाला मारहाण केली. इस्रायली अधिकाऱ्यांचा हवाला देत Ynet ने वृत्त दिले की, तो सह-वैमानिक ओमानचा नागरिक होता आणि त्याने विमान पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा संशय होता. विमान कोसळण्यापासून वाचवण्यासाठी कॅप्टनने त्याच्याशी संघर्ष केला, आणि नंतर इस्रायली प्रवाशांनी सह-वैमानिकाला ताब्यात घेण्यास मदत केली, असे या वृत्तात म्हटले आहे.

इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी सांगितले की, एका वैमानिकाने दुसऱ्या वैमानिकावर चाकूने हल्ला केला आणि त्यानंतर अनेक इस्रायली नागरिकांना घेऊन जाणारे विमान पाडण्याचा प्रयत्न केला. प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांनी हल्लेखोराला ताब्यात घेतले आणि अखेरीस विमानाने सौदी अरेबियामध्ये आपत्कालीन लँडिंग केले. नेतान्याहू यांनी सांगितले की, सौदी अरेबियाने फ्लाय दुबईच्या सह विमानाच्या वैमानिकाला अटक केली आहे.

TAGGED:

पायलट स्मित मच्छर
फ्लाय दुबई विमान दुर्घटना
FLYDUBAI FLIGHT INCIDENT
FLYDUBAI TEL AVIV FLIGHT INCIDENT

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