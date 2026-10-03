Flydubai Plane Incident : 'फ्लायदुबई' विमानाच्या सह वैमानिकाला विमान उडवण्यास घातली बंदी!
'फ्लायदुबई' विमानाच्या सह वैमानिकाला विमान उडवण्यास बंदी घातली आहे.
Published : October 3, 2026 at 7:59 AM IST
तेल अवीव : फ्लायदुबई विमान क्रॅश करण्याच्या कथित हेतूमुळे अटकेत असलेल्या सह-वैमानिकाला विमान उड्डाणास त्याचा मूळ देश ओमानने बंदी घातली आहे. भारतीय वैमानिक स्मित मच्छार यांच्या सतर्कतेमुळे विमानाचा मोठा अपघात टळला. यानंतर स्मित यांच्ं जगभरातून कौतुक करण्यात येत आहे.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, फ्लायदुबईच्या सह-वैमानिकाने तेल अवीवला जाणाऱ्या विमानाला पाडण्याचा डाव रचला होता,. या प्रकरणी त्याला आता अटक केली आहे. फ्लायदुबईच्या त्या विमानात 182 प्रवासी होते. या संपूर्ण घटनेनंतर त्याचा मूळ देश ओमानने त्याच्यावर विमान उड्डाणावर बंदी घातली होती.
सध्या सुरू असलेल्या तपासावर चर्चा करण्यासाठी नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलताना त्या व्यक्तीने सांगितले की, त्या सह-वैमानिकाला संयुक्त अरब अमिरातीस्थित एअरलाइनने कामावर घेतले. अमिरातीमध्ये त्याला कामावर घेताना त्याची कितपत छाननी करण्यात आली होती, हे लगेच स्पष्ट झाले नाही. ओमानने सह-वैमानिकावर विमान उड्डाणावर बंदी घातल्याची बातमी सर्वप्रथम 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'ने दिली होती.
या घटनेमुळे या प्रदेशातील पर्यटन उद्योग संकटात सापडला आहे. यामुळे विमान सुरक्षेबद्दलही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अमेरिका-इराण युद्धामुळे आधीच हादरलेली मध्य-पूर्वेतील परिस्थिती आणखी अस्थिर झाली आहे. या प्रकरणी प्रादेशिक तपास सुरू आहे.
संयुक्त अरब अमिराती (UAE) ने इस्रायलकडे जाणारी सर्व उड्डाणे रद्द केली आहेत. त्यामुळे सामान्य दिवसांत या दोन देशांदरम्यान प्रवास करणाऱ्या शेकडो प्रवाशांची गैरसोय झाली आहे. या दोन देशांमधील व्यावसायिक विमानसेवा स्थगित झाल्यानंतर संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना परत आणण्यासाठी शुक्रवारपासून विशेष उड्डाणे (Repatriation Flights) चालवण्यावर इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात सहमती झाली आहे; अशी माहिती एका इस्रायली अधिकाऱ्याने दिली. सार्वजनिकरीत्या भाष्य करण्यास अधिकृत परवानगी नसलेल्या या अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली.
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