फ्लोरिडामध्ये खासगी विमानाचा अपघात; 9 जणांचा मृत्यू
दक्षिण फ्लोरिडातील एका निवासी भागात खासगी जेट विमान कोसळल्यानं त्यातील सर्व नऊ जण ठार झाले.
By IANS
Published : November 2, 2026 at 7:09 AM IST
वेस्ट पाम बीच (फ्लोरिडा)- फ्लोरिडातील पाम बीच काउंटीमध्ये रविवारी दुपारी भीषण विमान अपघात झाला. नऊ जणांना घेऊन जाणारे 'लिअरजेट 60' (Learjet 60) हे बिझनेस जेट एका निवासी भागात कोसळले.
फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशननं अमेरिकेतील विमान अपघाताची माहिती दिली. त्यांनी म्हटलं की रविवारी, 1 नोव्हेंबर रोजी स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 12:50 च्या सुमारास फ्लोरिडातील क्रेस्टहेवन (Cresthaven) जवळील एका निवासी भागात 'लिअरजेट 60' विमान कोसळले. विमानात एकूण नऊ जण प्रवास करत होते.
अपघाताचा होणार तपास- टेक्सासमधील ऑस्टिन-बर्गस्ट्रॉम आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून विमान निघाले होते बहामासमधील नॉर्थ एल्युथेरा विमानतळाच्या दिशेनं विमान जात होते. एफएए आणि नॅशनल ट्रान्सपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) या अपघाताचा तपास करणार आहे. एनटीएसबीनं घटनास्थळी एक तपास पथक पाठविले. या अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला किंवा किती लोक जखमी झाले, जमिनीवरील कोणाला दुखापत झाली का, किंवा किती घरांचे नुकसान झाले, याबाबत कोणत्याही अधिकृत संस्थेने अद्याप माहिती दिलेली नाही. कोणत्याही संस्थेने या विमानाचा चालक किंवा त्यात प्रवास करणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पटवलेली नाही. अपघाताचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. NTSB (नॅशनल ट्रान्सपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड) सहसा अपघातानंतर काही आठवड्यांत प्राथमिक अहवाल जारी करणार आहे. अपघाताच्या संभाव्य कारणांचा अंतिम अहवाल येण्यास अधिक वेळ लागतो.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवासस्थानापासून 9 मैल अंतरावर अपघात- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मारा-लागो निवासस्थानापासून सुमारे 9 मैल अंतरावर अपघात घडला आहे. ही विमान दुर्घटना मंगळवारी होणाऱ्या अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांच्या दोन दिवस आधी घडली आहे. आपत्कालीन पथकांनी क्रेस्टहेवन बुलेवार्ड आणि 10 व्या ॲव्हेन्यू नॉर्थ दरम्यानचा मिलिटरी ट्रेल बंद केला. रहिवासी आणि वाहनचालकांना परिसर टाळण्याचं आवाहन केलं आहे. सोशल मीडियावर प्रसारित झालेल्या व्हिडिओंमध्ये, स्फोट होण्यापूर्वी विमान वेगानं खाली उतरताना दिसत होते. त्यानंतर आकाशात आगीच्या ज्वाला आणि दाट धूर पसरल्याचं व्हिडिओमधून दिसून आलं.
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