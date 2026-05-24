ETV Bharat / international

गोळीबारानं पुन्हा हादरलं व्हाईट हाऊस : हल्लेखोरानं झाडल्या तब्बल 'इतक्या' गोळ्या, सुरक्षा रक्षकांनी दिलं चोख प्रत्युत्तर

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचं निवास्थान असलेल्या व्हाईट व्हाऊसबाहेर शनिवारी सायंकाळी गोळीबार झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या घटनेत अमेरिकेच्या सिक्रेट सर्व्हिसनं हल्लेखोराला चोख प्रत्युत्तर दिलं.

WHITE HOUSE SHOOTING LIVE UPDATES
घटनास्थळावर दाखल झालेले जवान (ANI)
author img

By ANI

Published : May 24, 2026 at 8:23 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंग्टन डीसी : व्हाईट हाऊसबाहेर हल्लेखोरानं केलेल्या गोळीबारानं शनिवारी सायंकाळी मोठी खळबळ उडाली. या हल्लेखोराला सुरक्षा रक्षकांनी वेळीच चोख प्रत्युत्तर दिल्यानं पुढील अनर्थ टळला. व्हाइट हाऊसच्या नॉर्थ लॉनजवळील गेट क्रमांक 17 वर शनिवारी संध्याकाळी ही गोळीबाराची घटना झाली. घटनास्थळावर तब्बल 30 फैरी झाडण्यात आल्याची माहिती अमेरिकेच्या सिक्रेट सर्व्हिसनं सोशल माध्यमावर दिली. सिक्रेट सर्व्हिसच्या जवानांनी दिलेल्या प्रत्युत्तरात हल्लेखोर गंभीर जखमी झाला आहे.

घटनास्थळावर झाडण्यात आल्या तीस फैरी : अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचं निवासस्थान असलेल्या व्हाईट हाऊसबाहेर स्थानिक वेळेनुसार शनिवारी सायंकाळी गोळीबार करण्यात आला. व्हाइट हाऊसच्या नॉर्थ लॉनजवळील गेट क्रमांक 17 वर हा गोळीबार करण्यात आला. या गोळीबारात हल्लेखोरासह एक स्थानिक नागरिक जखमी झाला आहे. गोळीबाराला अमेरिकेच्या सिक्रेट सर्व्हिसच्या जवानांनी तत्काळ प्रत्युत्तर देत हल्लेखोर तरुणाला लोळवलं. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. या गोळीबाराच्या घटनेत सिक्रेट सर्व्हिसच्या जवानांना कोणतीही दुखापत झाली नसल्याचं सिक्रेट सर्व्हिसच्या वतीनं सोशल माध्यमांवर नमूद करण्यात आलं.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर अगोदरही झाला होता हल्ला : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टनमधील हॉटेलमध्ये आयोजित केलेल्या मेजवानीच्या कार्यक्रमात अज्ञात व्यक्तीनं गोळीबार केल्याची घटना घडली होती. या गोळीबारात ट्रम्प यांना कोणतीही दुखापत झाली नाही. व्हाइट हाउस करस्पॉन्डन्ट्स डिनर कार्यक्रमात गोळीबार झाल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि मेलानिया ट्रम्प यांना सुरक्षितपणे घटनास्थळावरून हलवण्यात आलं होतं. हल्लेखोरानं हॉटेलच्या आत गोळीबार केल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली होती. विशेष म्हणजे तो गोळीबारही शनिवारीच करण्यात आला होता. शनिवारी रात्री झालेल्या वार्षिक व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स डिनर दरम्यान एका हल्लेखोरानं गोळीबार केल्यानं अमेरिकेत खळबळ उडाली. मेजवानीच्या कार्यक्रमात लोक सॅलडचा आस्वाद घेत असताना, सिक्रेट सर्व्हिस एजंट आणि अधिकारी मोठ्या संख्येनं वॉशिंग्टन हिल्टनमधील बँक्वेट हॉलमध्ये घुसले. यावेळी नागरिक टेबलांखाली भीतीनं लपून बसले. ट्रम्प यांना व्यासपाठावरून सुरक्षितपणे बाहेर नेण्यात आलं होतं.

हेही वाचा :

  1. वॉशिंग्टनमध्ये पत्रकारांकरिता आयोजित केलेल्या मेजवानीच्या कार्यक्रमात गोळीबार; डोनाल्ड ट्रम्प सुरक्षित
  2. व्हाईट हाऊस करस्पॉन्डन्ट्स डिनरमधील गोळीबारावर ट्रम्प यांचे पहिले विधान; म्हणाले, "इराणमधील युद्ध जिंकण्यापासून..."
  3. ट्रम्प यांनी इराणच्या नव्या युद्धविराम प्रस्तावाला संबोधले 'कचरा', युद्धविराम मरणासन्न अवस्थेत असल्याचा उल्लेख

TAGGED:

FIRING OUTSIDE WHITE HOUSE
DONALD TRUMP IVANKA TRUMP
गोळीबारानं हादरलं व्हाईट हाऊस
डोनाल्ड ट्रम्प
WHITE HOUSE SHOOTING LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.