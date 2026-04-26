वॉशिंग्टनमध्ये पत्रकारांकरिता आयोजित केलेल्या मेजवानीच्या कार्यक्रमात गोळीबार; डोनाल्ड ट्रम्प सुरक्षित
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सहभागी झालेल्या कार्यक्रमात अज्ञात व्यक्तीनं गोळीबार केला. सुरक्षा यंत्रणेनं ट्रम्प यांना घटनास्थळावरून सुरक्षित ठिकाणी नेलं आहे.
Published : April 26, 2026 at 7:07 AM IST|
Updated : April 26, 2026 at 7:28 AM IST
वॉशिंग्टन- अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टनमधील हॉटेलमध्ये आयोजित केलेल्या मेजवानीच्या कार्यक्रमात अज्ञात व्यक्तीनं गोळीबार केल्याची घटना घडली आहे. या गोळीबारात ट्रम्प हे सुरक्षित आहेत. व्हाइट हाउस करस्पॉन्डन्ट्स डिनर कार्यक्रमात गोळीबार झाल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प यांना सुरक्षितपणे घटनास्थळावरून नेण्यात आलं आहे. हल्लेखोरानं हॉटेलच्या आत गोळीबार केला, असे एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
शनिवारी रात्री झालेल्या वार्षिक व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स डिनर दरम्यान एका हल्लेखोरानं गोळीबार केल्यानं अमेरिकेत खळबळ उडाली आहे. मेजवानीच्या कार्यक्रमात लोक सॅलडचा आस्वाद घेत असताना, सिक्रेट सर्व्हिस एजंट आणि इतर अधिकारी मोठ्या संख्येनं वॉशिंग्टन हिल्टनमधील बँक्वेट हॉलमध्ये घुसले. तेव्हा शेकडो लोकांनी आपापल्या टेबलांखाली भीतीनं लपून राहिले. ट्रम्प यांना व्यासपाठावरून सुरक्षितपणे बाहेर नेण्यात आले. सिक्रेट सर्व्हिसच्या संरक्षणाखाली असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांना परिसरातून बाहेर काढण्यात आलं.
हॉटेलच्या बाहेरची सुरक्षा व्यवस्थाही अत्यंत कडक- गर्दीतील काही व्यक्तींनी पाच ते आठ गोळीबारांसारखे आवाज ऐकल्याचं सांगितलं. मेजवानीच्या कार्यक्रमात शेकडो प्रमुख पत्रकार, सेलिब्रिटी आणि राष्ट्रीय नेते ट्रम्प यांच्या भाषणाची वाट पाहत होते. पण, गोळीबाराच्या घटनेनंतर सभागृह रिकामे करण्यात आले. हॉटेलच्या बाहेरची सुरक्षा व्यवस्थाही अत्यंत कडक करण्यात आली होती. या कार्यक्रमाला उपराष्ट्राध्यक्ष, जे.डी. व्हान्स, संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ आणि परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्यासोबत ट्रम्प प्रशासनातील इतर अनेक नेते उपस्थित होते. या घटनेनंतर, यू.एस. ॲटर्नी जीनिन पिरो यांनी हॉटेलमधून एक छोटा व्हिडिओ पोस्ट केला. या त्यांनी म्हटलं आहे. "गोळीबाराचा आवाज ऐकल्यानंतर मला बॉलरूममधून बाहेर काढण्यात आले आहे. सिक्रेट सर्व्हिसनं आता या हॉटेलचा ताबा घेतला आहे. मी नुकतेच महापौर म्युरियल बाऊझर यांच्याशी बोलले आहे".
