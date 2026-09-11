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चीनमध्ये मालवाहू जहाजाला आग; 25 जणांचा मृत्यू; शी जिनपिंग यांचे बचावकार्य जलद करण्याचे आदेश

चीनमध्ये एका मालवाहू जहाजाला लागलेल्या आगीत 25 जणांचा मृत्यू झाला. मदत व बचाव कार्य जलद गतीने करण्याच्या सूचना राष्ट्राध्यक्षांनी दिल्या.

CARGO SHIP FIRE IN CHINA
चीनमध्ये मालवाहू जहाजाला आग (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2026 at 11:50 AM IST

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बीजिंग: दुरुस्तीसाठी चीनच्या पूर्व किनारपट्टीवरील किंगदाओ या बंदराच्या शहरात आणलेल्या परदेशी ध्वज असलेल्या एका मालवाहू जहाजाला गुरुवारी आग लागली. या दुर्घटनेत किमान 25 जणांचा मृत्यू झाला. सरकारी प्रसारक 'सीसीटीव्ही'च्या (CCTV) वृत्तानुसार, सरकारी मालकीच्या 'किंगदाओ बेहाई शिपयार्ड'मध्ये सकाळी 11:15 वाजताच्या सुमारास ही आग लागली, ज्यामध्ये किमान 25 जणांचा बळी गेला.

हाँगकाँगस्थित 'साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट'च्या वृत्तानुसार, राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी शोध आणि बचाव कार्य अधिक जलद करण्याचे आदेश दिले आहेत. चीनमध्ये एखाद्या अपघातानंतर सर्वोच्च नेतृत्वाकडून अशा प्रकारचे निर्देश दिले जाणे दुर्मिळ असल्याचे या वृत्तात नमूद केले आहे. तसेच, शी यांनी अधिकाऱ्यांना आगीचे कारण शोधण्यासाठी त्वरित तपास करण्याचे आणि पीडितांना तातडीने मदत मिळवून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शी यांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, सर्व प्रदेश आणि संबंधित विभागांनी "या आगीच्या घटनेतून गंभीर धडा घेतला पाहिजे," प्रतिबंधात्मक उपाय अधिक बळकट केले पाहिजेत आणि जीवित व मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी मोठ्या अपघातांना रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली पाहिजेत. सरकारी वृत्तसंस्था 'शिन्हुआ'ने जारी केलेल्या छायाचित्रानुसार, ही आग लायबेरियाचा ध्वज असलेल्या 'ओशन मेलोडी' (Ocean Melody) या मालवाहू जहाजाला लागली होती. 'मरीन ट्रॅफिक' या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, हे जहाज सध्या किंगदाओमध्ये उभे आहे. 'सीसीटीव्ही'च्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान ली कियांग यांनी आपत्कालीन पथकांना "अडकलेल्या व्यक्तींची सुटका करणे, जखमींवर त्वरित वैद्यकीय उपचार करणे आणि पुढील अपघात रोखणे" यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या वृत्तानुसार, कियांग यांनी 'स्टेट कौन्सिल'ला ही घटना एक इशारा म्हणून पाहण्यास सांगितले आणि सर्व क्षेत्रांना व विभागांना सुरक्षा व उत्पादन-संबंधित जबाबदाऱ्या अधिक कडक करण्यास तसेच धोक्यांची तपासणी सुधारण्यास सांगितले.

'किंगदाओ बेहाई शिपयार्ड' हे 'चायना स्टेट शिपबिल्डिंग कॉर्पोरेशन'द्वारे व्यवस्थापित केले जाणारे जहाज बांधणीचे एक प्रमुख केंद्र आहे. हे केंद्र व्यावसायिक जहाज बांधणी, जहाजांची दुरुस्ती आणि सागरी अभियांत्रिकीमध्ये विशेष प्राविण्य राखते. 'साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट'च्या वृत्तानुसार, हे शिपयार्ड नऊ किलोमीटरच्या किनारपट्टीवर 330 हेक्टर क्षेत्रात पसरलेले आहे.

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CARGO SHIP FIRE IN CHINA
CHINA EASTERN PORT CITY OF QINGDAO
PRESIDENT JINPING INSTRUCTIONS
चीनमध्ये मालवाहू जहाजाला आग
25 KILLED IN CARGO SHIP FIRE

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