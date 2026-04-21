ETV Bharat / international

इराणसोबतची शस्त्रसंधी वाढवणे 'अत्यंत कठीण'; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्टच सांगितलं

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 21, 2026 at 10:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असे विधान केले आहे की, जर या आठवड्यात सध्याच्या शस्त्रसंधीची मुदत संपण्यापूर्वी इराणसोबत कोणताही करार होऊ शकला नाही, तर आपण ही दोन आठवड्यांची शस्त्रसंधी वाढवू याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. विशेष म्हणजे ब्लूमबर्गच्या एका अहवालात असे नमूद करण्यात आलंय. दूरध्वनी मुलाखतीत डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, जोपर्यंत शांतता करार अंतिम होत नाही, तोपर्यंत 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) बंदच राहील. "अमेरिकेला ती उघडलेली हवी आहे. इराणचे लोक ती उघडली जावी यासाठी अत्यंत आतुर आहेत; परंतु जोपर्यंत करारावर स्वाक्षरी होत नाही, तोपर्यंत मी ती उघडणार नाही," असंही डोनाल्ड ट्रम्प म्हणालेत.

मी कोणत्याही वाईट करारासाठी घाई करणार नाही- ट्रम्प : शिन्हुआ वृत्तसंस्थेच्या एका अहवालानुसार, वॉशिंग्टनने आपली नाकेबंदी कायम ठेवल्यामुळे आणि या आठवड्याच्या अखेरीस अमेरिकन नौदलाने इराणचा ध्वज असलेल्या एका जहाजाला ताब्यात घेतल्यामुळे तेलाच्या किमतींमध्ये अचानक मोठी वाढ झाली. "मी कोणत्याही वाईट करारासाठी घाई करणार नाही. आपल्याकडे जगातील सर्व वेळ उपलब्ध आहे." 7 एप्रिल रोजी आपण जाहीर केलेली शस्त्रसंधी बुधवारी संध्याकाळी (अमेरिकेच्या पूर्व वेळेनुसार) संपुष्टात येणार आहे. जर कोणताही करार झाला नाही, तर त्यानंतर लगेचच पुन्हा हल्ले सुरू होतील, अशी अपेक्षा तुम्हाला आहे का? असे विचारले असता ट्रम्प यांनी उत्तर दिले, "जर करार झाला नाही, तर नक्कीच माझी तशीच अपेक्षा आहे." सोमवारी सकाळी 'पीबीएस न्यूज'शी (PBS News) केलेल्या दूरध्वनी संभाषणात ट्रम्प यांनी असा इशारा दिला की, जर इराणसोबतची शस्त्रसंधी संपुष्टात आली, "तर मोठ्या प्रमाणावर बॉम्बवर्षाव सुरू होईल."

व्हान्स हे मंगळवारी वॉशिंग्टनहून पाकिस्तानसाठी रवाना : इस्लामाबादमध्ये होणाऱ्या आगामी चर्चेत इराणचे वाटाघाटीकार सहभागी होतील का? असे विचारले असता ट्रम्प म्हणाले, "मला माहीत नाही. म्हणजे त्यांनी तिथे उपस्थित असायला हवे. आम्ही तिथे जाण्याचे मान्य केले होते, जरी त्यांचा दावा आम्ही तसे मान्य केले नाही असा असला तरीसुद्धा नाही, तसे मान्य करण्यात आले होते. आणि ते तिथे उपस्थित असतात की नाही हे आपण पाहू. जरी ते तिथे उपस्थित नसले, तरी त्यामुळे काहीही फरक पडत नाही." सोमवारी सकाळी त्यांनी 'न्यू यॉर्क पोस्ट'ला सांगितले की, इराणच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चेची दुसरी फेरी पार पाडण्यासाठी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स हे पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर जाण्यास सज्ज आहेत. 'न्यू यॉर्क टाइम्स'च्या अहवालानुसार, व्हान्स हे मंगळवारी वॉशिंग्टनहून पाकिस्तानसाठी रवाना होण्याची अपेक्षा आहे.

इराणच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेण्यास आपण तयार : ट्रम्प यांनी 'पोस्ट'मध्ये असेही सांगितले की, जर चर्चेत एखादी महत्त्वपूर्ण प्रगती (breakthrough) झाली, तर इराणच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेण्यास आपण तयार आहोत; सोमवारी सकाळीच त्यांनी 'ब्लूमबर्ग'ला सांगितले होते की, या चर्चेत स्वतः प्रत्यक्ष सहभागी होण्याची त्यांना आवश्यकता वाटत नाही. सोमवार सकाळपर्यंत अमेरिकन दलांनी इराणच्या बंदरांकडे जाणाऱ्या किंवा तिथून येणाऱ्या 27 जहाजांना माघारी पाठवले होते. ही माहिती अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने 'X' (पूर्वीचे Twitter) वर दिली.

TAGGED:

TRUMP IRAN PEACE TALKS
CEASEFIRE
अमेरिका इराण युद्ध
US IRAN WAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.