पाकिस्तानातील इस्लामाबाद येथे शुक्रवारच्या नमाजदरम्यान मोठा स्फोट, शहरात आणीबाणी जाहीर

पाकिस्तानच्या इस्लामाबादेत शुक्रवारच्या नमाजदरम्यान मोठा स्फोट झाला. यामुळे संपूर्ण शहरात आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे.

प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो (ETV Bharat)
February 6, 2026

इस्लामाबाद : पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमधून एका मोठ्या स्फोटाची बातमी समोर आली आहे. राजधानी इस्लामाबादच्या तरलाई परिसरात असलेल्या इमाम बारगाह खादीजत-उल-कुब्रा इथं आज शुक्रवारी एक शक्तिशाली स्फोट झाला. या स्फोटामुळे परिसरात प्रचंड भीतीचं आणि तणावाचं वातावरण पसरलं. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि बचाव पथकं घटनास्थळी पोहोचली आणि मदत तसंच बचावकार्य सुरू केलं. वृत्तानुसार, हा एक आत्मघाती हल्ला असल्याचं मानलं जात आहे. हा स्फोट इस्लामाबादच्या तरलाई परिसरात झाला.

हल्ल्यात अनेक जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती : शहरातील एका शिया मशिदीत आत्मघातकी हल्ला झाला. पोलीस आणि रेस्क्यू 1122 चे कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले आहेत आणि प्राथमिक बचाव कार्य सुरू झाला आहे. 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी इस्लामाबादच्या जी-11 परिसरातील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाच्या इमारतीबाहेर एक आत्मघातकी बॉम्बस्फोट झाला होता. तीन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत इस्लामाबादमध्ये अशा प्रकारचा हा दुसरा बॉम्बस्फोट आहे.

आत्मघातकी हल्ला : आत्मघातकी हल्लेखोरानं गेटजवळ स्वतःला उडवलं. या घटनेत अनेकजण जखमी झाले आहेत, तर स्थानिक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार मृतांची संख्या 20 असल्याचं सांगण्यात येत आहे. पोलीस आणि बचाव पथकं घटनास्थळी पोहोचली आणि बचाव कार्य सुरू केलं. स्फोटानंतर मशिदीतील दृश्य भयानक होतं. लोक जमिनीवर पडलेले आणि रक्तानं माखलेले दिसत होते. घटनास्थळी मोठा गोंधळ उडाला होता. इमाम बारगाहच्या आजूबाजूच्या परिसराला घेराव घालण्यात आला आहे. प्रत्येक ठिकाणी बारकाईनं तपासणी केली जात आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण शहरात आणीबाणी जाहीर केल्याचं वृत्त देखील समोर येत आहे.

रुग्णालयात आणीबाणी जाहीर : स्फोटानंतर, इस्लामाबादच्या पॉलीक्लिनिक, पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (पीआयएमएस) आणि सीडीए हॉस्पिटलमध्ये आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. रुग्णालयाच्या प्रवक्त्यानं डॉन वाहिनीला याची माहिती दिली आणि सांगितलं की, पीआयएमएसच्या कार्यकारी संचालक यांच्या सूचनेनुसार ही आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. त्यांनी पुढे सांगितलं की, मुख्य आपत्कालीन, ऑर्थोपेडिक, बर्न सेंटर आणि न्यूरोलॉजी विभाग सक्रिय करण्यात आले आहेत. जखमींना पीआयएमएस आणि पॉलीक्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात येत आहे.

