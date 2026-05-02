कार आणि ट्रक आयातीवर 25 टक्के शुल्क लादल्याने युरोप संतापला; युरोपियन युनियनकडून आपल्या हितांचे रक्षण करण्याचा निर्धार
युरोपियन युनियनमधून आयात होणाऱ्या कार आणि ट्रक्सवर 25 टक्के शुल्कवाढ करण्याबाबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर ही प्रतिक्रिया उमटलीय.
Published : May 2, 2026 at 1:40 PM IST
वॉशिंग्टन : जर अमेरिकेने त्यांच्या सामायिक व्यापार कराराच्या विरोधात पावले उचलली, तर आपल्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी ते सर्व पर्याय खुले ठेवतील, असं युरोपियन युनियनने शनिवारी (2 मे 2026) स्पष्ट केलंय. युरोपियन युनियनमधून आयात होणाऱ्या कार आणि ट्रक्सवर 25 टक्के शुल्कवाढ करण्याबाबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर ही प्रतिक्रिया उमटलीय. युरोपियन आयोगाच्या एका प्रवक्त्याने चीनच्या 'शिन्हुआ' (Xinhua) या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, "आम्ही स्थिर आणि परस्पर फायदेशीर अशा अटलांटिकपार संबंधांसाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहोत; जर अमेरिकेने आमच्या संयुक्त निवेदनानुसार कृती केली नाही, तर आमच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही सर्व पर्याय खुले ठेवू."
युरोपियन उत्पादनांवर 15 टक्के आयात शुल्क लादण्याचे वचन : युरोपियन युनियन सध्या गेल्या वर्षी झालेल्या करारानुसार आपली वचने पूर्ण करीत आहोत आणि त्यासाठी प्रमाणित कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन केले जात आहे; तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान अमेरिकन प्रशासनाला सतत माहिती दिली जात आहे. याव्यतिरिक्त युरोपियन युनियन (ब्रसेल्स) अमेरिकेकडून (वॉशिंग्टन) करारांतर्गत त्यांच्या स्वतःच्या वचनांबाबत स्पष्टता मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. गेल्या वर्षी संपन्न झालेल्या युरोपियन युनियन-अमेरिका व्यापार करारानुसार युरोपियन युनियनने अमेरिकन औद्योगिक उत्पादनांवरील शुल्क स्थगित करण्यास आणि कृषी खाद्य उत्पादनांसाठी 'शुल्क दर कोटा' (tariff rate quotas) लागू करण्यास सहमती दर्शवली होती. या बदल्यात अमेरिकेने बहुतांश युरोपियन उत्पादनांवर 15 टक्के आयात शुल्क लादण्याचे वचन दिले होते.
युरोपियन युनियनमधून येणाऱ्या कार आणि ट्रक्सवरील शुल्क : शुक्रवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केली की, त्यांनी युरोपियन युनियनमधून आयात होणाऱ्या कार आणि ट्रक्सवरील शुल्क वाढवून 25 टक्के केलंय. त्यांनी असा आरोप केला की, युरोपियन युनियन सध्याच्या व्यापार कराराचे पालन करण्यात अपयशी ठरत आहे. 'मरिन वन' (Marine One) या विशेष विमानाने प्रवासाला निघण्यापूर्वी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, "आम्ही युरोपियन युनियनमधून येणाऱ्या कारवरील शुल्क वाढवलंय, कारण ते आमच्या व्यापार कराराचे पालन करत नव्हते. यामुळे अमेरिकेला अब्जावधी डॉलर्सचा महसूल मिळेल आणि कंपन्यांना त्यांची उत्पादन केंद्रे वेगाने अमेरिकेत हलवण्यास भाग पाडले जाणार आहे."
जपान, दक्षिण कोरिया, कॅनडा आणि मेक्सिको येथील गुंतवणुकीचा समावेश : ट्रम्प यांनी पुढे सांगितले की, या निर्णयाचा उद्देश जागतिक वाहन उत्पादक कंपन्यांना अमेरिकेमध्ये आपली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे. त्यांनी दावा केला की, सध्या अमेरिकेत 100 अब्ज डॉलर्सहून अधिक किमतीचे वाहन निर्मिती प्रकल्प (auto plants) उभारले जात आहेत आणि हा एक विक्रमी आकडा आहे. यामध्ये जपान, दक्षिण कोरिया, कॅनडा आणि मेक्सिको येथील गुंतवणुकीचा समावेश आहे.
अमेरिका आणि युरोपियन युनियनमध्ये तणाव : शुल्कात वाढ करण्याच्या या निर्णयाकडे अमेरिका आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील व्यापारी तणावात झालेली एक नवी वाढ म्हणून पाहिले जात आहे. विशेषतः वाहन क्षेत्रात जे या दोन्ही पक्षांमधील वादाचे केंद्रबिंदू दीर्घकाळापासून राहिले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर हा वाद अधिकच चिघळला, तर त्याचे जागतिक पुरवठा साखळ्या आणि आर्थिक स्थिरतेवरही गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
