हिंदू धार्मिक समूह येताच महिला कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणावरून हटवलं, 'आयफेल टॉवर' बंद, कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन
एका हिंदू धार्मिक गटाच्या भेटीदरम्यान महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणावरून बाजूला हटवल्याच्या निषेधार्थ कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन केलं.
By PTI
Published : September 8, 2026 at 11:36 AM IST
लंडन : एका हिंदू धार्मिक गटाच्या भेटीदरम्यान महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणावरून बाजूला हटवल्याच्या निषेधार्थ कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन केलं. त्यामुळं सोमवारी आयकॉनिक 'आयफेल टॉवर' बंद ठेवण्यात आला, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
'युरोन्यूज'ने सोमवारी दिलेल्या वृत्तानुसार, ही घटना शनिवारी घडली. त्यावेळी 'बीएपीएस' (बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था) शी संबंधित सुमारे 100 लोक आयकॉनिक 'आयफेल टॉवर' पाहण्यासाठी आले होते.
युनियनच्या प्रतिनिधी डायन डेव्हॉइन यांनी फ्रेंच टीव्हीला सांगितलं की, शनिवारी झालेल्या या भेटीदरम्यान संबंधित शिष्टमंडळ तिथून जात असताना महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणावरून बाजूला हटवण्यात आलं होतं.
कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या निदर्शनांमुळं सोमवारी फ्रान्समधील प्रसिद्ध आयफेल टॉवर काही काळासाठी बंद ठेवण्यात आला होता. शनिवारी 'बीएपीएस' (बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था) या हिंदू धार्मिक समूहाच्या भेटीदरम्यान, एका महिला कर्मचाऱ्याला बाजूला होण्यास आणि तिच्या जागी एका पुरुष कर्मचाऱ्याला काम करण्यास सांगण्यात आलं होतं, असा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांना हटवलं - 'युरोन्यूज'नं सोमवारी दिलेल्या वृत्तानुसार, ही घटना शनिवारी 'बीएपीएस' (बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था) शी संबंधित सुमारे 100 लोकांच्या भेटीदरम्यान घडली. युनियनच्या प्रतिनिधी डायन डेव्हॉइन यांनी फ्रेंच टीव्हीला सांगितलं की, शनिवारी एक समूह जात असताना महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणावरून हटवण्यात आलं. या वृत्तात पुढं म्हटलं आहे की, आयफेल टॉवरच्या कर्मचाऱ्यांनी एका निवेदनात या घटनेचं वर्णन व्यावसायिक सूचना असं केलं; या सूचनेमुळं केवळ लिंगाच्या आधारावर महिला कर्मचाऱ्यांना बाजूला सारलं गेलं. त्यांच्या जागी इतरांना नेमलं गेलं आणि महिलांना नजरेआड ठेवलं गेलं.
घटना अत्यंत गांभीर्यानं घेत आहेत - दरम्यान, पॅरिसमधील बीएपीएस (BAPS) हिंदू मंदिरानं कोणतीही गैरसोय किंवा त्रास झाल्याबद्दल माफी मागणारं निवेदन जारी केलं आहे. 'एक्स' (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये मंदिरानं म्हटलं आहे की, उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्याची त्यांना जाणीव आहे. याला ते अत्यंत गांभीर्यानं घेत आहेत. शिष्टमंडळाच्या भेटीबाबत सांगायचं तर, इतर पर्यटकांची संभाव्य गैरसोय शक्य तितकी कमी करण्यासाठी ही भेट आयफेल टॉवरच्या टीम्सच्या समन्वयाने, सामान्य कामकाजाच्या वेळा सुरू होण्याच्या वेळी आयोजित करण्यात आली होती.
दिलगिरी केली व्यक्त - त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, आमच्या माहितीनुसार, आयफेल टॉवरमध्ये प्रवेश नाकारल्याची कोणतीही घटना कधीही घडलेली नाही. तरीही, या परिस्थितीमुळे ज्या कोणालाही त्रास झाला किंवा गैरसोय झाली, त्याबद्दल आम्ही मनापासून माफी मागतो. परस्पर आदर राखण्यास आणि इतरांची सेवा करण्यास आम्ही पूर्णपणे कटिबद्ध आहोत. उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांचा आम्ही आदर करतो आणि त्यांची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतो. शनिवारी घडलेल्या या घटनेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला असून, वरिष्ठ फ्रेंच नेत्यांनीही यावर टीका केली आहे.