तुर्कीमध्ये 6.1 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूंकप, अनेक इमारती कोसळल्या, बचावकार्य सुरू
तुर्कीमध्ये सोमवारी तीव्र भूकंपाचे धक्के बसले. तेथील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, देशाच्या पश्चिम भागात तीव्र भूकंपाचा धक्का बसल्यानंतर तीन इमारती कोसळल्या आहेत.
Published : October 28, 2025 at 10:47 AM IST
अंकारा : तुर्कीमध्ये जोरदार भूकंप झाला आहे. भूकंपामुळे तीन इमारती कोसळल्याची माहिती आहे. तसेच, अद्याप कोणतीही जीवितहानी झाल्याचं समोर आलं नाही. आपत्कालीन व्यवस्थापन एजन्सीच्या माहितीनुसार, पश्चिम तुर्कीमध्ये सोमवारी रात्री 6.1 तीव्रतेचा भूकंप झाला. भूकंपाचा केंद्रबिंदू बालिकेसिर प्रांतातील सिंदिरगी शहरात होता. तर राजधानी इस्तंबूलमध्येही भूकंपाचे धक्के जाणवले.
रात्री झाला भूकंप : आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेनं सांगितले की, पश्चिम बालिकेसिर प्रांतात स्थानिक वेळेनुसार रात्री 10:48 वाजता भूकंप झाला. भूकंपाचे धक्के इतके तीव्र होते की, यामुळे तीन इमारती कोसळल्या. बुर्सा, मनिसा आणि इझमीर प्रांतातही भूकंपाचे धक्के जाणवले. भूकंपाचे धक्के जाणवताच लोक घराबाहेर पडले. गृहमंत्री अली येरलिकाया यांनी सांगितलं की, सिंदिरगीमध्ये तीन इमारती आणि एक दुकान कोसळलं. आतापर्यंत जीवितहानीचं वृत्त नाही. बचाव आणि मदत पथकं आपलं काम करत आहेत.
#UPDATE A 6.1-magnitude earthquake struck western Turkey late on Monday, with tremors felt in Istanbul and other cities, the country's emergencies agency said. The quake struck at 10:48 pm local time (1948 GMT), the AFAD agency said. There were no immediate reports of victims. pic.twitter.com/eHWyCkzQSn— AFP News Agency (@AFP) October 27, 2025
दोन वर्षांपूर्वी झाला मोठा भूकंप : दोन वर्षांपूर्वीही तुर्कीमध्ये भूकंपाचे तीव्र धक्के जाणवले होते. 6 फेब्रुवारी 2023 रोजी आलेल्या या भूकंपात हजारो लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं. तुर्की आणि सीरियामध्ये झालेल्या या भूकंपामुळे 55 हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. विशेष म्हणजे, त्यावेळी सलग तीन भूकंपांचे धक्के जाणवले होते. पहिल्या भूकंपाची तीव्रता 7.8, दुसऱ्याची 7.5 आणि तिसऱ्या भूकंपाची तीव्रता 6.4 इतकी होती.
भारतातही भूकपांचा सौम्य धक्का : दरम्यान, सोमवारी संध्याकाळी भारतातील उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यातही भूकंपाचे धक्के जाणवले होते. मात्र हे धक्के फार तीव्र नव्हते. यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या जीवितहानीची बातमी नाही. वृत्तसंस्था पीटीआयने याबाबत सांगितलं की, संध्याकाळी 6:30 च्या सुमारास हे धक्के जाणवले. चमोली प्रशासनानं सांगितलं की, या भूकपांची तीव्रता 3.4 रिश्टर स्केल होती. या भूकपांचं केंद्र चमोली जिल्ह्यात जमिनीपासून सुमारे 5 किमी खोलीवर होते.
