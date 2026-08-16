इंडोनेशियामध्ये 7.4 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप, आतापर्यंत 47 जणांचा मृत्यू
इंडोनेशियातील भूकंप 49 किलोमीटर खोलीवर झाला. त्यानंतर किमान तीन भूकंपाचे धक्के जाणवले. या भूकंपाच्या धक्क्यानं आतापर्यंत 47 जणांचा मृत्यू झालाय.
Published : August 16, 2026 at 9:15 AM IST
जकार्ता: शनिवारी पहाटे इंडोनेशियामध्ये भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले. राष्ट्रीय भूकंपशास्त्र केंद्राच्या (NCS) माहितीनुसार, या भूकंपाची तीव्रता अंदाजे 7.4 रिश्टर स्केल होती. राष्ट्रीय भूकंपशास्त्र केंद्राने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून सांगितले की, हा भूकंप 49 किलोमीटर खोलीवर झाला. त्यानंतर किमान तीन भूकंपाचे धक्के जाणवले. या भूकंपाच्या धक्क्यानं आतापर्यंत 47 जणांचा मृत्यू झालाय.
63 किलोमीटर खोलीवर 6.3 तीव्रतेचा आणखी एक भूकंप : युरोपियन-मेडिटेरेनियन भूकंपशास्त्र केंद्राच्या (EMSC) माहितीनुसार, या शक्तिशाली भूकंपानंतर त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला आहे. युरोपियन-मेडिटेरेनियन भूकंपशास्त्र केंद्राने असेही सांगितले की, भूकंपाचा केंद्रबिंदू पाण्याखाली होता. त्यानंतर लगेचच इंडोनेशियातील फ्लोरेस आणि सुलावेसी बेटांच्या दरम्यान असलेल्या फ्लोरेस समुद्रात 63 किलोमीटर खोलीवर 6.3 तीव्रतेचा आणखी एक भूकंप झाला. राष्ट्रीय भूकंपशास्त्र केंद्राच्या माहितीनुसार, हा भूकंप भारतीय प्रमाणवेळेनुसार पहाटे 3:43 वाजता झाला.
इंडोनेशियाची हवामान आणि भूभौतिकीय संस्था परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून : भूकंप पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून ते पृष्ठभागाखाली सुमारे 700 किलोमीटर खोलीपर्यंत कुठेही येऊ शकतो. यूएसजीएसच्या (USGS) माहितीनुसार, वैज्ञानिक उद्देशांसाठी 0-700 किलोमीटर खोलीच्या पट्ट्याला उथळ, मध्यम आणि खोल अशा तीन विभागांमध्ये विभागले आहे. उथळ भूकंप सामान्यतः खोल भूकंपांपेक्षा अधिक धोकादायक असतात. याचे कारण असे की, उथळ भूकंपांमधून येणाऱ्या भूकंपाच्या लाटांना पृष्ठभागापर्यंत पोहोचण्यासाठी कमी अंतर कापावे लागते, ज्यामुळे जमिनीला अधिक तीव्रतेने हादरे बसतात. यामुळे इमारती आणि इतर वास्तूंचे अधिक नुकसान होण्याची आणि जीवित व मालमत्तेची मोठी हानी होण्याची शक्यता असते. इंडोनेशियाची हवामान आणि भूभौतिकीय संस्था परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. भूकंप आणि त्यानंतरच्या भूकंपाच्या धक्क्यांमुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या भागांविषयी माहिती गोळा केली जात आहे. आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी किंवा मालमत्तेच्या नुकसानीची नोंद झालेली नाही. अधिकारी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.
सर्वात जास्त विध्वंस मौमेरेमध्ये : भूकंपाने मौमेरे या बंदर शहराला तडाखा दिला, जिथे 20 लोकांचा मृत्यू झाला आणि सहा जण जखमी झाले. दोन जण अजूनही ढिगाऱ्याखाली अडकले आहेत. एक मीटर उंचीपर्यंतच्या लाटा किनारपट्टीच्या भागांपर्यंत पोहोचत आहेत, परंतु आतापर्यंत मोठ्या नुकसानीची नोंद झालेली नाही. त्सुनामीचा धोका पूर्णपणे टळलेला नाही.
मदत आणि बचाव कार्यातील अडचणी : इंडोनेशियाच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेचे प्रमुख सुहार्यांतो यांनी सांगितले की, अंदाजे 2 हजार लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. नुकसान झालेल्या इमारतींच्या ढिगाऱ्याखाली अनेक लोक अडकल्याची भीती आहे. भूस्खलन आणि खराब झालेल्या रस्त्यांमुळे बचाव पथकांना अनेक बाधित भागांपर्यंत पोहोचता येत नाही, त्यामुळे हेलिकॉप्टरचा वापर केला जात आहे. नागेको परिसरातही मोठ्या संख्येने घरांचे नुकसान झाले आहे, जिथून लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. रुग्णालये जखमींनी भरून गेली आहेत आणि गंभीर रुग्णांना जवळच्या रुग्णालयांमध्ये हलवले जात आहे. 1992 साली सुद्धा याच परिसरात 7.5 तीव्रतेचा भूकंप झाला होता, ज्यामुळे प्रचंड नुकसान झाले होते.
हेही वाचाः
अमेरिका सौदी अणुकराराचं एका दिवसात बदललं स्वरूप : आकलन, जाणून घ्या अण्वस्त्र प्रसारबंदी मानकाबाबतची 'ही' माहिती
इंडोनेशियात भूकंपाचा हाहाकार; आतापर्यंत 20 जणांचा मृत्यू, अनेक इमारती कोसळल्या