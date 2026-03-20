इस्रायलने इराणच्या वायू क्षेत्रांवर पुन्हा हल्ला करू नये: ट्रम्प यांचा नेतन्याहू यांना कडक इशारा

पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक ऊर्जा संकट निर्माण झालं आहे. या संघर्षादरम्यान ट्रम्प यांनी नेतान्याहू यांच्याशी चर्चा केली.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि डोनाल्ड ट्रम्प (File AP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 20, 2026 at 9:52 AM IST

तेल अवीव : अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण संघर्षाला आता 21 दिवस पूर्ण झाले असून परिस्थिती अधिकच तणावपूर्ण बनली आहे. मिडल ईस्टमधील ऊर्जा क्षेत्रावर या संघर्षाचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे. अशा भीषण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलनं एक मोठी घोषणा केली आहे. इराणच्या महत्त्वाच्या नैसर्गिक वायू क्षेत्रावर पुढील हल्ले करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. ऊर्जा बाजारात निर्माण झालेल्या मोठ्या अस्थिरतेमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचं मानलं जात आहे.

'नवरोज' साजरा करत असताना इस्रायलचा हल्ला : खरं तर, इराणच्या खाडी परिसरातील तेल आणि गॅस प्रकल्पांवर हल्ले वाढल्यानंतर इस्रायलनं हे पाऊल उचललं आहे. या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत असून अनिश्चितता वाढली आहे. शुक्रवारी (19 मार्च) इराणनं इस्रायलवर पुन्हा हल्ले केले, ज्यामुळे लाखो नागरिकांना बंकरमध्ये आश्रय घ्यावा लागला. हायफा, गॅलिली आणि लेबनॉन सीमेजवळील भागात सायरन वाजत होते.

इस्रायली सैन्याच्या माहितीनुसार, गुरुवारीच डझनभर क्षेपणास्त्र डागण्यात आले होते. इस्रायलनं त्याला प्रत्युत्तर म्हणून तेहरानवर हवाई हल्ले केले. इराणचे लोक 'नवरोज' अर्थात पर्शियन नववर्ष साजरे करत असतानाच, शुक्रवारी पहाटे इस्रायलनं तेहरानवर हवाई हल्ला करून प्रत्युत्तर दिलं. दरम्यान, होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील इराणच्या नियंत्रणामुळे जागतिक इंधन पुरवठ्यावर आधीच दबाव आहे, कारण या मार्गातून जगातील सुमारे पाचवा हिस्सा तेल वाहतूक होते.

इराणच्या वायू प्रकल्पांवर हल्ले करू नक- ट्रम्प : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विनंतीनुसार इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी ऑफशोर गॅस फील्डवर पुढील हल्ले टाळण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात आहे.

मिळालेल्या वृत्तांनुसार, 'इस्लामिक रिपब्लिक'नं आपल्या 'साउथ पार्स' वायू क्षेत्रावर इस्रायलनं केलेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिलं आहे. यामुळे इंधनाच्या किमती आणखी वाढल्या असून, इराणचे अरब शेजारी देश या संघर्षात थेट ओढले जाण्याचा धोकाही बळावला आहे. गुरुवारी रात्री उशिरा, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी स्पष्ट केलं की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आग्रहास्तव, इस्रायल या सागरी वायू क्षेत्रावर यापुढे कोणतेही हल्ले करणार नाही.

कच्च तेल महागलं : 28 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या या संघर्षात इराणच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांचा मृत्यू झाला असून त्यांची लष्करी क्षमता कमी झाल्याचा दावा इस्रायलनं केला आहे. दरम्यान, इराणमध्ये सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर नेतृत्व त्यांच्या मुलाकडे मोज्तबा खामेनेई यांच्याकडे गेलं आहे. ते ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमध्ये पारंगत असल्याचं मानलं जातं. या युद्धाचा थेट परिणाम ऊर्जा बाजारावर झाला आहे. ब्रेंट क्रूड ऑईलची किंमत काही काळासाठी 119 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेली, जी युद्ध सुरू झाल्यापासून 60 टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे. युरोपमधील नैसर्गिक वायूच्या किमतीही गेल्या महिन्यात जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत काय घडले? : दरम्यान, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या तातडीच्या बैठकीत खाडी देशांनी इराणनं हल्ले थांबवावेत अशी मागणी केली. मात्र, इराणनं मागे हटण्याचे संकेत दिलेले नाहीत. सौदी अरेबियानं रेड सी किनाऱ्यावरील यानबू येथील रिफायनरीवर हल्ला झाल्याचं सांगितलं. कतारनंही रास लफ्फान LNG प्रकल्पाला मोठं नुकसान झाल्याचं सांगितलं असून निर्यात सुमारे 17 टक्क्यांनी घटली आहे. यामुळे सुमारे २० अब्ज डॉलर्सच्या महसुलाचे वार्षिक नुकसान होईल. या नुकसानीतून सावरण्यासाठी 5 वर्षांपर्यंतचा कालावधी लागेल. विशेष म्हणजे, या केंद्रावरील उत्पादन मागील हल्ल्यांनंतर आधीच थांबवण्यात आले होते. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इराणनं कुवैत आणि अबू धाबीतील तेल व गॅस प्रकल्पांनाही लक्ष्य करण्यात आल्याची माहिती आहे. एकूणच, या संघर्षामुळे मध्यपूर्वेत तणाव तीव्र झाला असून जागतिक ऊर्जा पुरवठा आणि अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

