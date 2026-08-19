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डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझला अमेरिकेचा नवीन प्रदेश घोषित केलं; इराणनं म्हटलं, 'तुमचा संभ्रम लवकरच दूर करू'

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा नकाशा पोस्ट केल्यामुळं नवीन वाद निर्माण झाला आहे.

Trump Shares Image Of Hormuz As 'New US Territory'
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेला नकाशा (Donald Trump/Truth Social)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2026 at 5:36 PM IST

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वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा नकाशा पोस्ट केल्यामुळं नवीन वाद निर्माण झाला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तेथील जागा अमेरिकेचा भूभाग म्हणून दर्शवली आहे. त्यांच्या या पोस्टवर इराणनं तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.

अमेरिकेची इराणसोबत चर्चा करण्याची कोणतीही योजना नाही, असंही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे. मात्र, त्यांनी यावर जोर दिला की, ही सामुद्रधुनी "खुली आणि कार्यरत" आहे. दरम्यान, इराणचे उप परराष्ट्र मंत्री काझेम गरीबाबादी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पोस्टला उत्तर देताना लिहिलं की, "ज्याप्रमाणे ट्रम्प यांनी 'शाश्वत पर्शियन आखात'चे नाव अचूकपणे लिहिलं, त्याचप्रमाणे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबद्दलचा त्यांचा संभ्रम लवकरच दूर होईल किंवा आम्ही या गोंधळलेल्या व्यक्तीचा संभ्रम दूर करू."

अलिकडच्या काळात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वारंवार असा दावा केला आहे की, वॉशिंग्टनचे त्या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या जलमार्गावर नियंत्रण आहे, ज्यामधून जगातील ऊर्जेचा मोठा पुरवठा जातो. दरम्यान, सोमवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असंच विधान करत, त्या सामुद्रधुनीवर अमेरिकेचे संपूर्ण नियंत्रण असल्याचा दावा केला आणि त्या सामरिक जलमार्गाला अमेरिकेचा भूभाग म्हणून घोषित करण्याच्या कल्पनेला पाठिंबा दिला.

पत्रकारांशी बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं की, सामुद्रधुनी खुली आहे आणि तेलाच्या किमती घसरत आहेत. तसंच इराण तीव्र आर्थिक आणि लष्करी दबावाला सामोरे जात असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. ते म्हणाले, "मला वाटतं ही एक चांगली कल्पना आहे. म्हणजे, नाकेबंदी करून आम्ही त्यावर नियंत्रण ठेवलं आहे. ते एक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची कल्पना मला आवडते. सामुद्रधुनीवर आमचे पूर्ण नियंत्रण आहे." याचबरोबर, इराण पाण्यात भूसुरुंग पेरून अजूनही अडथळे निर्माण करू शकतो, परंतु अमेरिकेची नाकेबंदी प्रभावी ठरली आहे, असंही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, इराणनं या सामरिक जलमार्गावरील अमेरिकेचे दावे फेटाळून लावले आहेत. इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी सांगितलं की, "जोपर्यंत अमेरिका 14-कलमी सामंजस्य करारांतर्गत आपली वचनबद्धता पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत तेहरान होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करणार नाही. या वचनबद्धतेमध्ये नाकेबंदी हटवणे, गोठवलेली इराणी मालमत्ता मुक्त करणे आणि तेलावरील निर्बंध उठवणे यांचा समावेश आहे."

गेल्या आठवड्यात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जहाजांच्या वाहतुकीत मोठी घट झाली असून निश्चित झालेल्या फेऱ्यांमध्ये 19.5 टक्के घट झाली आहे. शिपिंग डेटा प्लेटफॉर्म 'केप्लर'च्यानुसार, रविवारी या जलमार्गातून केवळ तीन जहाजांनी प्रवास केला. जहाजांनी सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या इराण-निर्दिष्ट मार्गाचा वापर केला, तर ओमानच्या मार्गांवरून कोणत्याही वाहतुकीची नोंद झाली नाही.

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TAGGED:

डोनाल्ड ट्रम्प
इराण
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