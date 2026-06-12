ट्रम्प म्हणतात, इराणसोबतचे युद्ध संपले, इराण अण्वस्त्रे विकसित करणार नाही; तेहरान म्हणाला, कोणताही करार झालेला नाही
जॉर्जियाचे लेफ्टनंट गव्हर्नर बर्ट जोन्सच्या समर्थनार्थ आयोजित ऑनलाइन रॅलीदरम्यान ट्रम्प म्हणाले, "तुम्ही ऐकले की नाही हे मला माहीत नाही, पण आज इराणसोबतचे युद्ध संपवले आहे.
Published : June 12, 2026 at 9:47 AM IST
वॉशिंग्टन- अमेरिकेने इराणसोबत सुरू असलेले युद्ध संपवले असून, भविष्यात कधीही अण्वस्त्रे विकसित न करण्यास इराणने सहमती दर्शवली आहे, असा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केलाय. इराणने अद्याप अशा कोणत्याही कराराची किंवा आश्वासनाची खातरजमा केलेली नाही. जॉर्जियाचे लेफ्टनंट गव्हर्नर बर्ट जोन्स यांच्या समर्थनार्थ आयोजित एका ऑनलाइन रॅलीदरम्यान ट्रम्प म्हणाले, "तुम्ही ऐकले की नाही हे मला माहीत नाही, पण आज आम्ही इराणसोबतचे युद्ध संपवले आहे. त्यांनी अण्वस्त्रे न बाळगण्यास सहमती दर्शवली आहे. हेच आमचे मुख्य ध्येय होते आणि आमचे 95 टक्के लक्ष त्यावरच केंद्रित होते."
अमेरिका आणि इराण शांतता करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या अगदी जवळ : काही तासांपूर्वी ट्रम्प यांनी म्हटले होते की, अमेरिका आणि इराण शांतता करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या अगदी जवळ आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की, इराणवर होणारे नवीन हवाई आणि क्षेपणास्त्र हल्ले, ज्यांचा इशारा यापूर्वीच देण्यात आला होता, ते त्यांनी रद्द केले आहेत. दरम्यान, इराणच्या तसनीम वृत्तसंस्थेने वृत्त दिले आहे की, गेल्या दोन महिन्यांत ट्रम्प यांनी 38 वेळा दावा केला होता की, ते कराराच्या अगदी जवळ आहेत. या वृत्तसंस्थेने इशारा दिला आहे की, जोपर्यंत इराण स्वतः कराराची घोषणा करत नाही, तोपर्यंत ट्रम्प यांची विधाने अंतिम मानली जाऊ नयेत.
लष्करी कारवाई थांबवण्याचे ट्रम्प यांचे आवाहन : ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'ट्रुथ सोशल' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, वाटाघाटी इराणच्या सर्वोच्च नेतृत्वापर्यंत पोहोचल्या आहेत आणि त्यांना मंजुरी मिळाली आहे. यामुळेच त्यांनी अमेरिकेने नियोजित केलेली लष्करी कारवाई थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प म्हणतात की, दोन्ही देशांमध्ये एका मजबूत कराराचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे, ज्यामुळे लढाई थांबवली जाऊ शकते. त्यांनी असाही दावा केला की, या कराराला इस्रायल, कतार, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, तुर्की आणि पाकिस्तानसह या प्रदेशातील इतर देश आणि पक्षांकडून पाठिंबा मिळाला आहे. इस्रायलने इराणसोबतच्या कोणत्याही कराराबद्दल वारंवार शंका व्यक्त केली आहे.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील अमेरिकेची नाकेबंदी सुरूच राहणार : ट्रम्प यांनी सांगितले की, जोपर्यंत संपूर्ण करार निश्चित होत नाही, तोपर्यंत इराणच्या बंदरांमध्ये येणाऱ्या-जाणाऱ्या जहाजांवरील अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी कायम राहील. ते म्हणाले की, या आठवड्याच्या अखेरीस युरोपमध्ये या करारावर स्वाक्षरी केली जाऊ शकते. ट्रम्प यांनी सांगितले की, ते स्वतः कदाचित उपस्थित राहू शकणार नाहीत, परंतु उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स उपस्थित असतील. त्यांनी असेही सांगितले की, करार होताच होर्मुझची सामुद्रधुनी अधिकृतपणे पुन्हा उघडली जाईल.
करार मोडण्याची 50 टक्के शक्यता : दोन्ही देशांमधील वाटाघाटींशी परिचित असलेल्या एका राजनयिकाने असेही म्हटले आहे की, जरी काही आठवड्यांपूर्वी कराराच्या बहुतेक मुद्द्यांवर सहमती झाली असली तरी तो करार मोडण्याची 50 टक्के शक्यता अजूनही आहे. त्यांच्या मते, असे अनेक घटक आहेत, ज्यामुळे शेवटच्या क्षणी हा करार अयशस्वी होऊ शकतो. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या मोठ्या दाव्यांनंतरही अमेरिका आणि इराण यांच्यात कोणताही अंतिम करार झालेला नाही.
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