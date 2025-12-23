भारत-पाकिस्तान संघर्ष थांबवला; पण रशिया-युक्रेन युद्ध संपवू शकत नाही, याची खंत- डोनाल्ड ट्रम्प

ETV Bharat / international

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान युद्ध रोखल्याचा दावा केला आहे. सोबतच, त्यांना रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवू शकत नसल्याची खंत आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प (AP)
Published : December 23, 2025 at 11:08 AM IST

नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक मोठंमोठे दावे केले आहेत. त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध रोखल्याचा दावा अनेकदा केला आहे. तथापि, भारतानं हे दावे सातत्यानं फेटाळून लावले आहेत. मात्र, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना त्यांच्या आयुष्यात फक्त एकाच गोष्टीचा खंत वाटते आणि त्यांनी ती खंत बोलून दाखवली आहे. माध्यमांशी बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, त्यांनी जगभरातील जवळपास 8 युद्धं थांबवली आहेत, परंतु रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध ते संपवू शकले नाहीत याचं त्यांना दुःख आहे.

'रशिया आणि युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांमध्ये प्रचंड द्वेष' : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, "रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्यात प्रचंड द्वेष आहे, पण आम्ही चर्चा करत आहोत."

ट्रम्प पुढे म्हणाले, "मी आतापर्यंत 8 युद्धं सोडवली आहेत. थायलंड आणि कंम्बोडियामधील प्रकरणही मिटण्यास सुरुवात झाली आहे. मला वाटतं की, आपण परिस्थितीवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवलं आहे."

"भारत-पाकिस्तान युद्ध मी रोखलं" : अमरेकिन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षावर भाष्य केलं. ट्रम्प म्हणाले, "आम्ही भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संभाव्य अणुयुद्ध रोखलं."

ट्रम्प यांनी सांगितलं की, "पाकिस्तानी पंतप्रधान त्यावेळी म्हणाले होते, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एक कोटी किंवा कदाचित त्याहूनही अधिक लोकांचे जीव वाचवले. त्यावेळी 8 विमानं पाडण्यात आली होती. ते युद्ध सुरू होणार होतं".

डोनाल्ड ट्रम्प यांना फक्त एकच खंत : 8 युद्धं थांबवल्याचा दावा केल्यानंतर, ट्रम्प यांनी एका गोष्टीची खंत असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले की, 'एकमात्र युद्ध जे मी अद्याप सोडवू शकलो नाही, ते म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्ध.' अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी गेल्या काही काळात युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेंस्की यांची अनेकदा भेट घेतली आहे. ते सातत्याने रशिया-युक्रेनमधील सुरू असलेल्या संघर्षाला थांबवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं सांगत आहेत.

