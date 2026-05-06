ट्रम्प यांची 'प्रोजेक्ट फ्रीडम'ला तात्पुरती स्थगिती; नाकेबंदी मात्र सुरूच राहणार
Published : May 6, 2026 at 10:24 AM IST
वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी (स्थानिक वेळेनुसार) 'प्रोजेक्ट फ्रीडम'ला (Project Freedom) तात्पुरती स्थगिती देत असल्याची घोषणा केलीय. इराणी बंदरांवरील नाकेबंदी मात्र कायम राहील. आखाती प्रदेशातील वाढत्या प्रादेशिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर 'हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी'मध्ये (Strait of Hormuz) अडकलेल्या व्यापारी जहाजांना मदत करणे हे 'प्रोजेक्ट फ्रीडम'चे उद्दिष्ट आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
पाकिस्तान मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे : 'ट्रुथ सोशल' (Truth Social) वरील एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी नमूद केले की, पाकिस्तानच्या विनंतीवरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वॉशिंग्टन, तेहरान आणि इतर राष्ट्रांमधील शांतता करारासाठी पाकिस्तान मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे. ट्रम्प यांनी पुढे असेही प्रतिपादन केले की, इराणविरुद्धच्या मोहिमेदरम्यान मिळालेला महत्त्वपूर्ण लष्करी फायदा, तसेच इराणी प्रतिनिधींशी संभाव्य करार करण्याच्या दिशेने झालेली प्रगती, या बाबी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
इराणविरुद्धच्या मोहिमेदरम्यान आम्हाला मिळालेले प्रचंड लष्करी यश : अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पुढे सांगितले की, तेहरान आणि वॉशिंग्टन यांच्यातील करार अंतिम करून त्यावर स्वाक्षऱ्या करणे शक्य आहे की नाही, हे पडताळून पाहण्यासाठी ही स्थगिती देण्यात आली आहे. त्या पोस्टमध्ये असे म्हटले होते की, "पाकिस्तान आणि इतर राष्ट्रांच्या विनंत्यांवर आधारित तसेच इराणविरुद्धच्या मोहिमेदरम्यान आम्हाला मिळालेले प्रचंड लष्करी यश आणि इराणी प्रतिनिधींशी सर्वसमावेशक आणि अंतिम कराराच्या दिशेने झालेली महत्त्वपूर्ण प्रगती लक्षात घेऊन आम्ही परस्पर संमतीने ही कार्यपद्धती स्वीकारली आहे; मात्र नाकेबंदी पूर्णपणे लागू राहील."
व्यापारी जहाजांना मदत करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश : (हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांच्या हालचालींशी संबंधित असलेला) 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' तात्पुरता थांबवला जाणार आहे, जेणेकरून एखादा करार अंतिम करून त्यावर स्वाक्षऱ्या करणे शक्य आहे की नाही, याचे मूल्यमापन करता येईल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी 'प्रोजेक्ट फ्रीडम'ची घोषणा केली होती. आखाती प्रदेशातील वाढत्या प्रादेशिक तणावाच्या काळात हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये अडकलेल्या व्यापारी जहाजांना मदत करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. 'ट्रुथ सोशल' वरील आणखी एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी नमूद केले की, जगभरातील विविध देशांनी आपल्या जहाजांना धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या जलमार्गांतून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी अमेरिकेकडे मदतीची मागणी केलीय.
अमेरिकेच्या 'सेंट्रल कमांड'च्या (CENTCOM) सैन्याकडून मोहीम सुरू : सोमवारी अमेरिकेच्या 'सेंट्रल कमांड'च्या (CENTCOM) सैन्याने एक मोहीम सुरू केली, ज्याला "प्रोजेक्ट फ्रीडम" असे नाव देण्यात आले आणि या मोहिमेद्वारे त्यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या जलमार्गांतून प्रवास करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यापारी जहाजांना मदत करण्यास सुरुवात केलीय. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, अमेरिकन लष्कर या मोहिमेला पूर्ण पाठिंबा देणार आहे, यासाठी 'गाईडेड-मिसाईल डिस्ट्रॉयर्स' (क्षेपणास्त्र-सज्ज युद्धनौका), जमिनीवरून आणि समुद्रावरून कार्यरत होणारी 100 हून अधिक विमाने, विविध क्षेत्रांत वापरता येणारी मानवरहित यंत्रणा (multi-domain unmanned platforms) आणि 15 हजार लष्करी जवान तैनात केले जातील.
