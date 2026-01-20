ट्रम्प ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याच्या तयारीत, अमेरिकेने तैनात केले विमान, तणाव वाढला
उत्तर अमेरिकन एरोस्पेस डिफेन्स कमांडने सांगितले की, हे विमान तळावरील अनेक दीर्घकालीन नियोजित उपक्रमांना पाठिंबा देण्यासाठी पोहोचेल आणि ही कारवाई डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच्या समन्वयाने केलीय.
वॉशिंग्टन : राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डेन्मार्कच्या अर्ध स्वायत्त प्रदेशाला अमेरिकेशी जोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तणाव वाढलाय. उत्तर अमेरिकन एरोस्पेस डिफेन्स कमांड (NORAD) विमान ग्रीनलँडमधील पिटुफिक स्पेस बेसवर तैनात करण्यात येणार आहे. उत्तर अमेरिकन एरोस्पेस डिफेन्स कमांडने सांगितले की, हे विमान तळावरील अनेक दीर्घकालीन नियोजित उपक्रमांना पाठिंबा देण्यासाठी पोहोचेल आणि ही कारवाई डेन्मार्क आणि ग्रीनलँड यांच्या समन्वयाने करण्यात आलीय.
North American Aerospace Defense Command (NORAD) aircraft will soon arrive at Pituffik Space Base, Greenland. Along with aircraft operating from bases in the continental United States and Canada, they will support various long-planned NORAD activities, building on the enduring…— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) January 19, 2026
अमेरिकेचे विमान लवकरच ग्रीनलँडमधील पिटुफिक स्पेस बेसवर पोहोचणार : उत्तर अमेरिकन एरोस्पेस डिफेन्स कमांडने X वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेन्स कमांड (NORAD) विमान लवकरच ग्रीनलँडमधील पिटुफिक स्पेस बेसवर पोहोचेल. खंडीय युनायटेड स्टेट्स आणि कॅनडामधील तळांवरून चालणाऱ्या विमानांसह ते NORAD च्या अनेक दीर्घकालीन नियोजित उपक्रमांना पाठिंबा देतील, ज्यामुळे युनायटेड स्टेट्स आणि कॅनडा तसेच डॅनिश राजधानी यांच्यातील दीर्घकालीन संरक्षण सहकार्य आणखी वाढेल."
ग्रीनलँड सरकारलाही नियोजित कारवाईची माहिती : त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, "ही कारवाई डॅनिश राजधानीशी समन्वयित करण्यात आलीय आणि सर्व सहाय्यक दल आवश्यक राजनैतिक मंजुरींसह कार्यरत आहेत. ग्रीनलँड सरकारलाही नियोजित कारवाईची माहिती देण्यात आलीय." उत्तर अमेरिकन एरोस्पेस डिफेन्स कमांड नियमितपणे उत्तर अमेरिकेचे संरक्षण करण्यासाठी ऑपरेशन्स करते, त्यांच्या एक किंवा तिन्ही अधिकारक्षेत्रातून (अलास्का, कॅनडा आणि कॉन्टिनेंटल युनायटेड स्टेट्स) कार्यरत असते.
लष्करी सरावानंतर अमेरिकेनं उचललं महत्त्वाचं पाऊल : डोनाल्ड ट्रम्पच्या ग्रीनलँडला जोडण्याच्या धमकीवरून वॉशिंग्टनशी असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर डॅनिश सैन्याच्या नेतृत्वाखालील बहुराष्ट्रीय लष्करी सरावानंतर अमेरिकेचे हे पाऊल उचलण्यात आलंय. आर्क्टिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी जर्मनी, स्वीडन, फ्रान्स, नॉर्वे, नेदरलँड्स आणि फिनलंडने या सरावात सहभागी होण्यासाठी कमी संख्येने लष्करी कर्मचारी ग्रीनलँडला पाठवलेत. डेन्मार्कनेही युनायटेड स्टेट्सला लष्करी सरावात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केलंय.
युरोपीय देशांवर शुल्क लादण्याची धमकी : दरम्यान, डॅनिश प्रदेश ताब्यात घेण्याच्या आपल्या प्रयत्नाला बळकटी देत ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड विकण्यास सहमती न दिल्यास डेन्मार्क आणि ब्रिटनसह इतर युरोपीय देशांवर शुल्क लादण्याची धमकी दिली. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये चीन आणि रशियाच्या या प्रदेशातील हितसंबंधांचा हवाला देत राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचा दावा केलाय. त्यांनी युरोपीय देशांशी वाटाघाटी करण्याची ऑफर दिलीय, परंतु जर करार झाला नाही तर 1 फेब्रुवारी 2026 पासून 10 टक्के आणि 1 जून 2026 पासून 25 टक्के शुल्क वाढवण्याची धमकी दिली आणि अमेरिकेच्या वर्षानुवर्षे पाठिंब्यानंतर "डेन्मार्कने परतफेड करण्याची वेळ आल्याचं सांगितलंय."
