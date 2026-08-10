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अमेरिका इराणवर नवीन हल्ले करणार नाही, तर आर्थिक दबाव आणणार, ट्रम्प यांची महत्त्वाची घोषणा

ट्रम्प यांनी रविवारी (स्थानिक वेळेनुसार) सांगितले की, सध्या इराणला कमी प्राधान्य दिले जात आहे आणि लष्करी हल्ल्याची कोणतीही योजना नाही.

Donald Trump important announcement
डोनाल्ड ट्रम्प यांची महत्त्वाची घोषणा (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2026 at 1:38 PM IST

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वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबाबत एक महत्त्वपूर्ण विधान केलंय. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (होर्मुझची सामुद्रधुनी) परिसरातील तणाव अद्याप कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी रविवारी (स्थानिक वेळेनुसार) सांगितले की, सध्या इराणला कमी प्राधान्य दिले जात आहे आणि लष्करी हल्ल्याची कोणतीही योजना नाही. रविवारी 'एक्सिओस' (Axios) ला दिलेल्या मुलाखतीत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी हे भाष्य केलंय.

डोनाल्ड ट्रम्प इराणशी केवळ मर्यादित आणि अंशतः चर्चा करणार : ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिका आता इराणवर आर्थिक दबाव आणण्याच्या धोरणावर काम करीत आहे. त्यांनी या देशाबाबत काहीशी संयमी भूमिका स्वीकारली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नमूद केले की, इराणची खालावलेली आर्थिक स्थिती आणि तेथील महागाईच्या पातळीवर लक्ष ठेवले जात आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, ते इराणशी केवळ मर्यादित आणि अंशतः चर्चा करत आहेत; त्यांचा मुख्य भर इराणमधील वाढती महागाई आणि देशाकडे निधीची असलेली कमतरता या गोष्टींवर आहे.

इराण सरकारच्या आर्थिक अडचणी अधिकच वाढल्या : ट्रम्प यांनी इराणच्या आर्थिक स्थितीचे वर्णन "अत्यंत वाईट" असे केले आणि दावा केला की, पर्शियन आखातातील या देशाकडे आपल्या सैनिकांचे पगार देण्यासाठीही पुरेसा निधी नाही. त्यांनी असेही नमूद केले की, अमेरिकन नौदलाने घातलेल्या नाकेबंदीमुळे इराण सरकारच्या आर्थिक अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हेही नमूद केले की, तेलाच्या किमतीत झालेली घट ज्या प्रति बॅरल 75 डॉलर्सच्या किंचित वर स्थिरावल्या आहेत, यामुळे या संघर्षाचा अमेरिकन ग्राहकांवर होणारा परिणाम कमी झाला आहे. 'एक्सिओस'च्या वृत्तानुसार, इराणबाबतच्या सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य करताना ट्रम्प म्हणाले, "हे काम करेल. हे नेहमीच काम करते. हा बुद्धिबळाच्या खेळासारखा प्रकार आहे."

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कायम : तेलाच्या वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' परिसरातील घडामोडींमुळे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कायम आहे. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' पुन्हा खुला करण्याच्या उद्देशाने इराण, ओमान आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या वाटाघाटी रखडलेल्या असतानाच ही विधाने आली आहेत. तेहरानने काही नवीन अटी घातल्या आहेत, ज्यामध्ये अमेरिकन नौदलाची नाकेबंदी उठवणे आणि इराणजवळ तैनात असलेली अमेरिकन लष्करी कुमक मागे घेणे यांचा समावेश आहे.

योजना सादर करण्यासाठी त्यांच्याकडे 21 दिवसांचा कालावधी : इराणसोबतच्या संभाव्य संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण शस्त्रास्त्रांच्या तुटवड्याची चिंता व्यक्त करीत अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने अमेरिकन संरक्षण कंत्राटदारांना शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन त्वरित वाढवण्यास आणि पुरवठा वेगवान करण्यास सांगितले होते. संरक्षण उपसचिव स्टीव्ह फीनबर्ग यांनी बुधवारी उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांना सांगितले की, आवश्यक क्षमतांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जलद आणि आक्रमक पुरवठा वेळापत्रक आणि/किंवा वाढीव उत्पादनाबाबतच्या योजना सादर करण्यासाठी त्यांच्याकडे 21 दिवसांचा कालावधी आहे. दरम्यान, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी सांगितले की, तेहरान सध्या वॉशिंग्टनशी थेट चर्चा करत नाही आणि केवळ मध्यस्थांमार्फत संदेशांची देवाणघेवाण करत आहे.

TAGGED:

TRUMP MAJOR ANNOUNCEMENT
US PRESIDENT DONALD TRUMP
US IRAN WAR
इराण अमेरिका युद्ध
NOT MILITARY OFFENSIVE AGAINST IRAN

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