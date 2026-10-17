डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियन तेल आणि वायू खरेदीवरील अमेरिकन निर्बंध उठवले
शुक्रवारी संध्याकाळी जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशात ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, "मी 'ग्रॅहम ॲक्ट'अंतर्गत लादण्यात आलेले निर्बंध, प्रतिबंध आणि शुल्क लागू करण्यापासून सवलत देत आहे."
Published : October 17, 2026 at 10:12 AM IST
वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली, ज्याद्वारे रशियन अर्थव्यवस्थेवर लादण्यात येणारे नवीन सर्वसमावेशक निर्बंध थांबवण्यात आलेत. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करण्यावरील बंदी उठली असून, आता इतर देशही रशियाकडून तेल खरेदी करू शकणार आहेत. शुक्रवारी संध्याकाळी (स्थानिक वेळेनुसार) जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशात ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, "मी 'ग्रॅहम ॲक्ट' (Graham Act) अंतर्गत लादण्यात आलेले निर्बंध, प्रतिबंध आणि शुल्क लागू करण्यापासून सवलत (waiver) देत आहे."
सवलत देणे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचे : ट्रम्प यांनी काँग्रेसकडे एक प्रमाणपत्र सादर केले असून, त्यात नमूद केले आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत अशी सवलत देणे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचे आहे. 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट' (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act) अंतर्गत ट्रम्प यांना मॉस्कोवर कठोर निर्बंध लादण्याचे आणि रशियन तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या जगातील मोठ्या देशांवर ज्यामध्ये चीन आणि भारताचाही समावेश आहे, जड शुल्क आकारण्याचे अधिकार मिळाले होते.
अमेरिका रशियाकडून डिझेल खरेदी करण्यास सहमत : ट्रम्प यांनी गेल्या महिन्यातच या कायद्यावर स्वाक्षरी केली होती. दक्षिण कॅरोलिनाचे दिवंगत सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या नावावरून ओळखला जाणारा हा कायदा युक्रेनविरुद्धच्या युद्धाला बळ देणारा आर्थिक ओघ अधिक आक्रमकपणे रोखण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला होता. ही घडामोड अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी एक धक्कादायक विधान केले होते. त्यांनी सांगितले होते की, जागतिक ऊर्जा किमती कमी करण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून अमेरिका रशियाकडून डिझेल खरेदी करण्यास सहमत झाली आहे. या निर्णयामुळे रशियासोबत सुरू असलेल्या संघर्षात युक्रेनचे नुकसान होऊ शकते.
पुतिन यांच्याशी फोनवर चर्चा करताना एक करार : सिनेटर ग्रॅहम यांच्या आकस्मिक निधनानंतर हा कायदा जो अलीकडेच हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांमध्ये मोठ्या बहुमताने मंजूर झाला होता, त्याबाबत ट्रम्प प्रशासन बऱ्याच अंशी शांत होते. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेंस्की यांनी कायदेकर्त्यांना हा कायदा पुढे नेण्याचे आवाहन केले होते. ट्रम्प यांचा हा नवीन निर्णय गेल्या आठवड्यात त्यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या एका घोषणेनंतर आला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी फोनवर चर्चा करताना एक करार झाला आहे, ज्या संभाषणात रशियातील प्लेगच्या संशयास्पद प्रकरणावर चर्चा अपेक्षित होती.
आणखी 3 दशलक्ष टन डिझेलचा पुरवठा करणार : मात्र, त्याऐवजी ट्रम्प यांनी जाहीर केले की, रशिया त्वरित 3,00,000 टनांहून अधिक डिझेलचा पुरवठा करेल; त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये आणखी 5,00,000 टन आणि त्यानंतर लगेचच आणखी 10 लाख (1 दशलक्ष) टन डिझेलचा पुरवठा केला जाईल. त्यांनी पुढे नमूद केले की, रशिया त्यानंतर "थोड्याच कालावधीत" आणखी 3 दशलक्ष टन डिझेलचा पुरवठा करेल. हे पाऊल डार्लीन ग्रॅहम यांच्या निवडणूक प्रचाराचा एक मुख्य भाग बनले आहे. त्या दिवंगत सिनेटरच्या भगिनी आहेत आणि त्यांच्या कार्यकाळातील उर्वरित कालावधी पूर्ण करण्यासाठी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती; आता त्या सिनेटमध्ये कायमस्वरूपी स्थान मिळवण्यासाठी निवडणूक लढवत आहेत.
मूर्त रूप देण्यात मदत केल्याचा त्यांना खूप अभिमान : या आठवड्याच्या सुरुवातीला डेमोक्रॅटिक उमेदवार ॲनी अँड्र्यूज यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान डार्लीन ग्रॅहम यांनी सांगितले की, या उपक्रमाला मूर्त रूप देण्यात मदत केल्याचा त्यांना खूप अभिमान आहे. मात्र, त्यांनी हेही मान्य केले की याची अंमलबजावणी करणे हे राष्ट्रपतींच्या अधिकारक्षेत्रात येते. डार्लीन ग्रॅहम यांना ट्रम्प यांचा पाठिंबा आहे आणि पुढील आठवड्यात दक्षिण कॅरोलिनामध्ये त्या त्यांच्यासोबत प्रचार करतील अशी अपेक्षा आहे. रविवारी कोलंबिया येथे झालेल्या एका चर्चेदरम्यान ग्रॅहम म्हणाल्या की, "हे राष्ट्रपतींना आर्थिक निर्बंधांसारखी साधने उपलब्ध करून देते, ज्यांचा वापर करून ते युद्ध संपवू शकतात. शेवटी या साधनांचा वापर करायचा की इतर कशाचा हे पूर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. मात्र, आमचे उद्दिष्ट इंधनाचे दर कमी करणे आणि युद्ध संपवणे हे आहे. एकदा का युद्ध संपले की, इंधनाचे दर आपोआप खाली येतील."
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