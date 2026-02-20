ETV Bharat / international

भारत-पाकिस्तान युद्धावर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नवा दावा, '200 टक्के टॅरिफची धमकी अन् 11 विमानं पाडली'

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान युद्धावर मोठं विधान केलं आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 20, 2026 at 10:50 AM IST

वॉशिंग्टन - पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानमधील दहशतवादी ठिकाणांवर हल्ले करत अनेक दहशतवाद्यांना ठार मारलं होतं. त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध थांबवण्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मध्यस्थी केल्याचा दावा केला होता. त्यावरुन ते जोरदार ट्रोलही झाले होते.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज पुन्हा एकदा मोठा दावा केला. त्यांनी दावा केला की, जर दोन्ही अण्वस्त्रधारी शेजारी देशांनी युद्ध थांबवलं नाही तर त्यांच्यावर २०० टक्के कर लादण्याची धमकी त्यांनी दिली होती. बोर्ड ऑफ पीस कार्यक्रमात बोलताना ट्रम्प यांनी आणखी एक दावा केला की, युद्धादरम्यान ११ जेट विमानं पाडण्यात आली होती.

गेल्या वर्षी मे महिन्यात झालेल्या युद्ध संघर्षादरम्यान कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या हस्तक्षेपाचं किंवा विमानांचं नुकसान झाल्याचे सर्व दावे भारताने सातत्याने नाकारले आहेत.

