ट्रम्प यांनी इराणसोबतची शस्त्रसंधी वाढवली; नाकेबंदी मात्र सुरूच राहणार
Published : April 22, 2026 at 10:09 AM IST
वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी (स्थानिक वेळेनुसार) इराणसोबतची शस्त्रसंधी वाढवत असल्याचे जाहीर केले. इराणच्या नेतृत्वाला वाटाघाटींसाठी एकमुखी प्रस्ताव तयार करण्यास अधिक वेळ मिळावा, या उद्देशाने त्यांनी इराणसोबतची शस्त्रसंधी (Ceasefire) वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलंय. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आसिम मुनीर आणि पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या विनंतीवरून हा निर्णय घेण्यात आल्याचंही ते म्हणालेत. इराणचे सरकार सध्या अत्यंत दुभंगलेले (विभाजित) असल्याचे दिसून येत आहे आणि आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी त्यांना काही कालावधीची आवश्यकता आहे, असंही त्यांनी सांगितलंय.
इराणचे सरकार अत्यंत दुभंगलेले : 'ट्रुथ सोशल' (Truth Social) वरील एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी लिहिले की, "इराणचे सरकार अत्यंत दुभंगलेले आहे आणि यात काहीच नवल नाही. या वस्तुस्थितीचा विचार करून तसेच पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आणि पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या विनंतीवरून आम्हाला असे सुचवण्यात आलंय की, जोपर्यंत इराणचे नेते आणि प्रतिनिधी एखादा एकमुखी (सहमत) प्रस्ताव सादर करत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही इराणवरील आमचे हल्ले स्थगित ठेवावेत."
...तोपर्यंत ही शस्त्रसंधी लागू राहणार : राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्या पोस्टमध्ये पुढे लिहिले की, "अमेरिकन लष्कर आपली नाकेबंदी (Blockade) कायम ठेवेल आणि सदैव सज्ज राहील; तर दुसरीकडे जोपर्यंत इराण आपला प्रस्ताव सादर करत नाही आणि वाटाघाटी पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत ही शस्त्रसंधी लागू राहील. म्हणूनच मी माझ्या लष्कराला नाकेबंदी सुरूच ठेवण्याचे तसेच इतर सर्व बाबतीत पूर्णपणे सज्ज आणि सक्षम राहण्याचे निर्देश दिलेत. परिणामी, जोपर्यंत त्यांचा प्रस्ताव सादर होत नाही आणि वाटाघाटी होत नाहीत, तोपर्यंत मी ही शस्त्रसंधी वाढवत आहे."
दोन्ही बाजूंनी आपापल्या शंका आणि भीती व्यक्त : राजकीय वाटाघाटींसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने या महिन्याच्या सुरुवातीला ज्या शस्त्रसंधीची मध्यस्थी करण्यात आली होती, ती अद्यापही नाजूक स्थितीत आहे. या शस्त्रसंधीचे पालन करण्याबाबत दोन्ही बाजूंनी आपापल्या शंका आणि भीती व्यक्त केलीय. दरम्यान, द न्यूयॉर्क टाइम्सच्या एका वृत्तानुसार, अमेरिकेच्या एका अधिकाऱ्याने मंगळवारी सांगितले की, इराणसोबतच्या वाटाघाटींच्या दुसऱ्या फेरीसाठी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांचा पाकिस्तान दौरा आयोजित करण्याची योजना सध्या तात्पुरती स्थगित करण्यात आलीय. अमेरिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावांवर तेहरानकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आलाय. दुसरीकडे इराणने असे स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेसोबतच्या वाटाघाटी पुन्हा सुरू करायच्या की नाही, याबाबत त्यांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
