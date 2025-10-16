ETV Bharat / international

'भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही' डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींचं नाव घेऊन केला मोठा दावा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठा दावा केला आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी त्यांना आश्वासन दिलं की, 'भारत यापुढे रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही'.

वाशिंगटन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण दावा केला आहे. ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आश्वासन दिलं आहे की, भारत यापुढे रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही.

ट्रम्प यांनी या निर्णयाचं स्वागत करताना सांगितलं की, हा निर्णय रशियावर दबाव वाढवण्याच्या त्यांच्या धोरणाचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ते पुढे म्हणाले की, युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकाकी पाडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि भारताचा हा निर्णय त्या प्रयत्नांना चालना देणारा आहे. ट्रम्प यांनी हा बदल मोठा राजनैतिक विजय असल्याचंही म्हटलं असून, रशियाच्या आर्थिक स्रोतांवर घाला घालण्यासाठी हे पाऊल निर्णायक ठरेल, असंही त्यांनी नमूद केलं.

ट्रम्प काय म्हणाले? : व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, "भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे, हे मला योग्य वाटत नव्हतं. परंतु पंतप्रधान मोदींनी मला आश्वासन दिलं आहे की भारत पुन्हा असं करणार नाही." या निर्णयाला 'एक मोठं पाऊल' असं संबोधत ट्रम्प पुढे म्हणाले, "आता आम्हाला चीनकडूनही अशीच अपेक्षा आहे."

'भारत एक विश्वासार्ह भागीदार': अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून गौरविलं आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांचा उल्लेख करताना म्हटलं, "ते (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी) माझे मित्र आहेत. आमचे खूप चांगले संबंध आहेत." रशियाकडून भारतानं तेल खरेदी केल्याबाबत नाराजी व्यक्त करत ट्रम्प म्हणाले, "रशियाकडून तेल खरेदी करण्याबद्दल आम्हाला आनंद नव्हता, कारण त्यामुळे रशियाला हे निरर्थक युद्ध चालू ठेवता येतं. या युद्धात आतापर्यंत 1,50,000 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, ज्यामध्ये बहुसंख्य रशियन सैनिकांचा समावेश आहे."

रशिया-युक्रेन युद्धाबद्दल ट्रम्प काय म्हणाले? : "हे असं युद्ध आहे जे कधीच सुरू व्हायला नको होतं. तसेच, हे असं युद्ध आहे जे रशियानं पहिल्या आठवड्यात जिंकायला हवं होतं आणि आता ते चौथ्या वर्षात प्रवेश करत आहेत. मला ते थांबलेलं पाहायचं आहे. म्हणूनच भारत तेल खरेदी करत आहे याचा मला आनंद नव्हता."

भारतानं आपली भूमिका स्पष्ट केली : रशियाकडून तेल खरेदी करण्याबाबत भारतानं आधीच स्पष्ट केलं आहे की, ही खरेदी देशाच्या उर्जेच्या गरजांवर आधारित आहे. रशियाकडून तेल खरेदीबाबत अमेरिका अनेकदा भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतावर लावण्यात आलेला 50 टक्के टॅरिफ हे त्याचं एक उदाहरण आहे. यापूर्वी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट केलं होतं की, भारताची ऊर्जा खरेदी ही राष्ट्रीय हिताच्या आधारावर केली जाते. भारत कोणत्याही देशाकडून केवळ राजकीय विचारांच्या आधारे आयात करत नाही. भारताचे निर्णय हे बाजारातील वास्तव परिस्थितीवर आधारित असतात.

भारताचं असंही म्हणणं आहे की, रशियाकडून होणारी तेल आयात ही G7 देशांनी ठरवलेल्या किमतीच्या मर्यादेनुसार आहे आणि भारत आंतरराष्ट्रीय नियमांचं पालन करत आपल्या देशातील ऊर्जा गरजा भागवत आहे.

