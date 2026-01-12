ETV Bharat / international

ट्रम्प यांची सोशल मीडियावर पोस्ट करून खळबळ; स्वतःला व्हेनेझुएलाचे "कार्यवाहक राष्ट्रपती" म्हणून केले घोषित

डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिकेचे 45 वे आणि 47 वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणूनदेखील ओळख. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी 20 जानेवारी 2025ला पदभार स्वीकारलाय.

Donald Trump causes a stir with a social media post
ट्रम्प यांची सोशल मीडियावर पोस्ट करून खळबळ (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 12, 2026 at 12:19 PM IST

न्यू यॉर्क: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशलवर एक पोस्ट शेअर केलीय, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकच खळबळ उडालीय. ट्रम्प यांच्या अधिकृत फोटोसह पोस्टमध्ये असे म्हटले आहे की, ते सध्या व्हेनेझुएलाचे "कार्यवाहक राष्ट्रपती" आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिकेचे 45 वे आणि 47 वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणूनदेखील ओळख. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी 20 जानेवारी 2025ला पदभार स्वीकारलाय.

व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो अन् पत्नीला हल्ल्यात पकडले : मिळालेल्या माहितीनुसार, या वर्षाच्या जानेवारीच्या सुरुवातीला अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर "मोठ्या प्रमाणात" हल्ला केला. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना हल्ल्यात पकडण्यात आले. त्यानंतर त्यांना न्यू यॉर्कला नेण्यात आले, जिथे त्यांच्यावर नार्को-दहशतवाद कट रचल्याचा आरोप ठेवण्यात आलाय.

व्हेनेझुएलावर राज्य करण्याचा धोका पत्करू देऊ शकत नाही : अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्हटले आहे की, अमेरिका व्हेनेझुएलामध्ये जोपर्यंत सुरक्षित, न्याय्य आणि वाजवी संक्रमण साध्य करत नाही, तोपर्यंत व्हेनेझुएलावर राज्य करेल." व्हेनेझुएलाच्या जनतेच्या कल्याणाची काळजी नसलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीला आपण व्हेनेझुएलावर राज्य करण्याचा धोका पत्करू देऊ शकत नाही. गेल्या आठवड्यात व्हेनेझुएलाच्या उपराष्ट्रपती आणि तेलमंत्री डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी औपचारिकपणे देशाच्या अंतरिम अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. यापूर्वी ट्रम्प यांनी सांगितले होते की, व्हेनेझुएलातील अंतरिम अधिकारी अमेरिकेला 30 ते 50 दशलक्ष बॅरल "उच्च दर्जाचे, मंजूर तेल" पुरवतील, जे बाजारभावाने विकले जाणार आहे.

TRUMP ACTING PRESIDENT OF VENEZUELA
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांची पोस्ट ((छायाचित्र: @realDonaldTrump))

व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगाचे दशकांपासून जागतिक ऊर्जा बाजारात महत्त्वपूर्ण स्थान : ते म्हणाले, "अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून मी व्हेनेझुएला आणि अमेरिकेच्या लोकांच्या हितासाठी वापरण्यासाठी त्या पैशावर नियंत्रण ठेवेन! मी ऊर्जा सचिव ख्रिस राईट यांना ही योजना त्वरित अंमलात आणण्याचे निर्देश दिलेत. ते स्टोरेज जहाजांमधून वाहतूक केले जाणार असून,थेट अमेरिकेतील अनलोडिंग डॉकमध्ये आणले जाईल." व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगाने दशकांपासून जागतिक ऊर्जा बाजारात महत्त्वपूर्ण स्थान पटकावलंय. जगातील सर्वात मोठ्या तेल साठ्यांपैकी एक असूनही, देशाच्या तेल उत्पादन आणि निर्यातीवर विविध आर्थिक आणि राजकीय आव्हानांचा परिणाम झालाय. या परिस्थितीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधलंय.

DONALD TRUMP
SOCIAL MEDIA POST
व्हेनेझुएलाचे कार्यवाहक राष्ट्रपती
ACTING PRESIDENT OF VENEZUELA

