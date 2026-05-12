ट्रम्प यांनी इराणच्या नव्या युद्धविराम प्रस्तावाला संबोधले 'कचरा', युद्धविराम मरणासन्न अवस्थेत असल्याचा उल्लेख
डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, इराण हा आतापर्यंतचा सर्वात कमकुवत देश आहे आणि त्यांनी तेहरानच्या प्रस्तावाला 'कचरा' आणि अस्वीकार्य म्हटलंय.
Published : May 12, 2026 at 11:21 AM IST
वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी (स्थानिक वेळेनुसार) इराणचा शांतता प्रस्ताव फेटाळला आणि युद्धविराम 'मरणासन्न अवस्थेत' असल्याचे म्हटले. मातांच्या आरोग्यविषयक कार्यक्रमादरम्यान ओव्हल ऑफिसमधून माध्यमांशी बोलताना त्यांनी हे विधान केलंय. डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, इराण हा आतापर्यंतचा सर्वात कमकुवत देश आहे आणि त्यांनी तेहरानच्या प्रस्तावाला 'कचरा' आणि अस्वीकार्य म्हटलंय. ते म्हणाले, "त्यांनी आम्हाला पाठवलेला कचरा वाचल्यानंतर मी तो पूर्ण वाचलासुद्धा नाही. ते (इराण) मरणासन्न अवस्थेत आहेत. युद्धविराम मोठ्या प्रमाणावर मरणासन्न अवस्थेत आहे."
वॉशिंग्टनकडे दारूगोळ्याचा खूप चांगला साठा : इराणला लष्करीदृष्ट्या पराभूत करण्याच्या आपल्या दाव्यांचा पुनरुच्चार करत ट्रम्प म्हणाले की, युद्धविरामाच्या काळात इराणने जे काही थोडेफार लष्करी सामर्थ्य उभारले आहे, ते अमेरिका "सुमारे एका दिवसात नष्ट करेल." इराण "अतिशय धोकादायक" आहे आणि त्यामुळे तो अण्वस्त्रे बाळगू शकत नाही, असे त्यांनी पुन्हा माध्यमांना सांगितले. ट्रम्प म्हणाले, "इराणकडे अण्वस्त्रे असू शकत नाहीत. ते खूप धोकादायक आहेत. ते खूप अस्थिर आहेत." अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनीही या नाकेबंदीचे कौतुक केले, याला लष्करी प्रतिभेचा पराक्रम म्हटले आणि सांगितले की, वॉशिंग्टनकडे दारूगोळ्याचा खूप चांगला साठा आहे, जो दोन महिन्यांपूर्वी जेव्हा त्यांनी पहिला हल्ला केला होता, त्यापेक्षाही चांगला आहे.
तरीही ते परत येऊन वाटाघाटी करू इच्छितात : त्यांनी अमेरिकेच्या या कृतीला जगाची 'सेवा' म्हटले आणि लवकर कारवाई न केल्याबद्दल मागील राष्ट्राध्यक्षपदावर टीका केली. ते म्हणाले, "आम्ही जगाची ही सेवा करीत आहोत आणि हे 47 वर्षांपासून सुरू आहे. इतर देशांचे राष्ट्राध्यक्ष आणि सत्ताधारी नेत्यांनी हे करायला हवे होते, पण त्यांनी केले नाही." ट्रम्प पुढे म्हणाले की, इराणचे नेतृत्व अनेक पातळ्यांवर कोसळले आहे आणि त्यांनी त्यांच्या संयुक्त प्रस्तावाला 'मूर्खपणा' म्हटले. ते म्हणाले की, "खरं सांगायचं तर त्यांचे नेते पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतील नेते अर्ध्यावरच संपले आहेत आणि तरीही ते परत येऊन वाटाघाटी करू इच्छितात आणि आम्हाला एक मूर्खपणाचा प्रस्ताव देतात." तो कोणीही स्वीकारणार नाही, जरी ओबामांनी तो स्वीकारला असता, बायडेन यांनीही तो स्वीकारला असता, पण मी तो स्वीकारणार नाही.
इराणने अमेरिकेला अणुधूळ हटवण्यास सांगितले : त्यांनी दावा केला की, इराणने अमेरिकेला अणुधूळ हटवण्यास सांगितले होते, कारण ते त्या जागेचा नाश करीत होते. ट्रम्प यांनी दावा केला की, "इराणने माझ्याकडे खूप आग्रह धरला, कारण त्यांना ती हटवायची आहे. अणुधुळीमुळे ती जागा इतकी उद्ध्वस्त झाली आहे की जगातील फक्त एक किंवा दोन देशच ती हटवू शकतात.' ती इतकी खोलवर गेलेली आहे की, त्यांच्याकडे ती हटवण्यासाठी कोणतीही उपकरणे नाहीत. तुम्ही (अमेरिका) आणि चीन हेच जगातील असे दोन देश आहात जे ती हटवू शकता. म्हणून आम्ही यावर चर्चा केली आणि ते (इराण) म्हणाले, 'तुम्हाला ती हटवावी लागेल, कारण आमच्याकडे ती क्षमता नाही.'
14 कलमी प्रस्ताव स्वीकारण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही - बागेर गालिबाफ : दरम्यान, इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी मंगळवारी सांगितले की, 14 कलमी प्रस्ताव स्वीकारण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यांनी इतर कोणताही दृष्टिकोन निरर्थक आणि अपयशी ठरेल असे म्हटले, तसेच या विलंबाचा फटका अमेरिकन करदात्यांना बसेल यावर जोर दिला. ते म्हणाले, "14 कलमी प्रस्तावात नमूद केलेले इराणी जनतेचे हक्क स्वीकारण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. इतर कोणताही दृष्टिकोन पूर्णपणे निरर्थक ठरेल. एकापाठोपाठ एक अपयशाशिवाय काहीही नाही." ते जितका जास्त विलंब करतील, तितका जास्त अमेरिकन करदात्यांना त्रास होईल."
प्रदेशातील युद्ध संपवण्यावर लक्ष केंद्रित : या प्रदेशातील परिस्थिती सतत बदलत असताना इराणची सरकारी वाहिनी, प्रेस टीव्हीने सोमवारी वृत्त दिले की, इराणच्या अणुऊर्जा संघटनेचे (AEOI) प्रमुख मोहम्मद इस्लामी यांनी खासदारांना सांगितले की, अमेरिकेसोबतच्या कोणत्याही संभाव्य चर्चेच्या अजेंड्यावर अणुतंत्रज्ञान आणि युरेनियम संवर्धनाचे मुद्दे नाहीत. तेहरानचा असाही आग्रह आहे की, वाटाघाटींनी केवळ या प्रदेशातील युद्ध संपवण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. संसदेच्या परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा समितीच्या सदस्यांना माहिती देताना त्यांनी सोमवारी हे विधान केले. प्रेस टीव्हीनुसार, समितीचे प्रवक्ते इब्राहिम रझाई यांनी बैठकीनंतर सांगितले, "इराणच्या अणुऊर्जा संघटनेच्या प्रमुखांच्या मते, अमेरिकेसोबतच्या चर्चेच्या अजेंड्यावर अणुतंत्रज्ञानाचा मुद्दा नाही आणि संवर्धनावर चर्चा होऊ शकत नाही."
राष्ट्राध्यक्ष केंद्रीय कर स्थगित करू शकत नाहीत : दुसरीकडे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी सांगितले की, इराण युद्धामुळे वाढलेल्या इंधनाच्या किमतींचा भार उचलण्यास अमेरिकन नागरिकांना मदत करण्यासाठी ते पेट्रोलवरील केंद्रीय कर स्थगित करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलतील. अध्यक्ष स्वतःहून हा केंद्रीय कर स्थगित करू शकत नाहीत. या निर्णयाला काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक असेल. दोन्ही पक्षांच्या खासदारांनी पेट्रोल कर स्थगित करण्यासाठी जोर लावला आहे. त्यांच्या मते, यामुळे कामावर, शाळेत जाण्यासाठी आणि दैनंदिन कामांसाठी आपल्या कार व ट्रकवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना आणि व्यवसायांना अत्यंत आवश्यक असलेला दिलासा मिळेल. एएए मोटर क्लबच्या (AAA motor club) माहितीनुसार, सोमवारपर्यंत पेट्रोलची राष्ट्रीय सरासरी किंमत प्रति गॅलन 4.52 डॉलर होती. ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध युद्ध सुरू करण्यापूर्वी पेट्रोलची सरासरी किंमत प्रति गॅलन 3 डॉलरपेक्षा किंचित कमी होती, त्या तुलनेत ही किंमत 50 टक्के जास्त आहे.
