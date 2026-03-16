हॉर्मुझ सामुद्रधुनीच्या देखरेखीसाठी ट्रम्प यांचे 7 देशांच्या आघाडीचे आवाहन
जलमार्गाच्या देखरेखीसाठी एक आघाडी स्थापन करण्याबाबत आपले प्रशासन सध्या ज्या विशिष्ट देशांशी चर्चा करीत आहे आणि जे देश मध्यपूर्वेकडील कच्च्या तेलावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत
Published : March 16, 2026 at 10:20 AM IST
कैरो : हॉर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) वाहतुकीसाठी खुली ठेवण्यास मदत करण्यासाठी सुमारे सात देशांना युद्धनौका पाठवण्याची विनंती केलीय, असंही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी सांगितलंय. त्यांच्या या आवाहनाला अद्याप कोणत्याही देशाकडून ठोस प्रतिसाद किंवा वचनबद्धता मिळालेली नाही; याचे मुख्य कारण म्हणजे इराणशी संघर्ष उद्भवल्यास तेलाच्या किमती प्रचंड वाढतील, अशी या देशांना भीती वाटतेय. या महत्त्वपूर्ण जलमार्गाच्या देखरेखीसाठी एक आघाडी स्थापन करण्याबाबत आपले प्रशासन सध्या ज्या विशिष्ट देशांशी चर्चा करीत आहे आणि जे देश मध्यपूर्वेकडील कच्च्या तेलावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत, त्यांची नावे सांगण्यास ट्रम्प यांनी नकार दिलाय.
#WATCH | On a question about when this coalition of countries will be formed that would police the Strait of Hormuz, US President Donald Trump says, " ...it will take a little time to get here. some of the countries have minesweepers. that's good. some of the countries have a… pic.twitter.com/HBsxe14DQ9— ANI (@ANI) March 16, 2026
सागरी वाहतूक मार्ग अमेरिकेसाठी अत्यावश्यक नाही : हॉर्मुझ सामुद्रधुनीबद्दल बोलताना ट्रम्प म्हणाले, "मी या देशांकडे अशी मागणी करीत आहे की, त्यांनी पुढाकार घेऊन आपल्या स्वतःच्या प्रदेशाचे रक्षण करावे; कारण तो प्रदेश त्यांचा स्वतःचाच आहे." त्यांनी ठामपणे सांगितले की, हा सागरी वाहतूक मार्ग अमेरिकेसाठी अत्यावश्यक नाही; कारण अमेरिकेकडे तेलाचे स्वतंत्र स्रोत उपलब्ध आहेत. फ्लोरिडावरून वॉशिंग्टनला परतत असताना 'एअर फोर्स वन' विमानातून पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना ट्रम्प यांनी ही विधाने केलीत.
आम्ही नाटो (NATO) संघटनेच्या पाठीशी नेहमीच खंबीरपणे उभे : हॉर्मुझ सामुद्रधुनीच्या संदर्भात ट्रम्प म्हणाले, "हॉर्मुझ सामुद्रधुनीच्या देखरेखीसाठी आमच्यासोबत काम करण्याबाबत आम्ही इतर देशांशी चर्चा करीत आहोत. मला विश्वास आहे की, आम्हाला यावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळतोय. आम्ही नाटो (NATO) संघटनेच्या पाठीशी नेहमीच खंबीरपणे उभे असतो. युक्रेनच्या बाबतीतही आम्ही त्यांना मदत करत आहोत. त्या परिस्थितीचा आमच्यावर थेट परिणाम होत नसला तरीही आम्ही त्यांना मदत पुरवली आहे. या अत्यंत साध्या आणि किरकोळ वाटणाऱ्या प्रयत्नात ज्याचे उद्दिष्ट केवळ सामुद्रधुनी खुली ठेवणे हेच आहे, कोणते देश आम्हाला मदत करण्यास नकार देतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे."
त्यांची क्षेपणास्त्र निर्मितीची क्षमताच नष्ट केलीय : त्यांनी पुढे सांगितले की, इराणची युद्ध करण्याची क्षमता आता मोठ्या प्रमाणावर क्षीण झालीय. त्यांच्याकडील क्षेपणास्त्रांचा साठा कमी झालाय. ते आता फारच कमी क्षेपणास्त्रे डागत आहेत. कारण आम्ही त्यांची क्षेपणास्त्र निर्मितीची क्षमताच नष्ट केलीय. त्याचप्रमाणे त्यांच्याकडील ड्रोनची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर घटलीय; ती आता त्यांच्या पूर्वीच्या संख्येच्या केवळ 20 टक्क्यांवर आलीय. रविवारपासून आम्ही अशा ठिकाणांवर (सुविधांवर) हल्ले करण्यास सुरुवात करीत आहोत, जिथे ते या ड्रोनची निर्मिती करतात. आमचा असा विश्वास आहे की, आम्ही ती ठिकाणे निश्चित केलीत. ही एक अत्यंत जोरदार आणि व्यापक लष्करी मोहीम ठरेल. अगदी सध्या व्हेनेझुएलामध्ये सुरू असलेल्या मोहिमेसारखीच." "जगाच्या इतिहासात आजवर कधीही न पाहिलेली अशी सर्वात शक्तिशाली लष्करी ताकद आमच्याकडे आहे. या बाबतीत आमची बरोबरी करणारे कोणीही नाही. मला विश्वास आहे की, लोकांना ही गोष्ट समजली आहे आणि आम्ही आमचे काम नक्कीच तडीस नेऊ."
त्यांची हवाई दल आणि हवाई सुरक्षा यंत्रणा निष्प्रभ केलीय : ट्रम्प यांनी पुढे नमूद केले की, चीन आपल्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 90 टक्के तेल हॉर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गेच आयात करतो. या भागाच्या देखरेखीसाठी आणि सुरक्षेसाठी इतर देशांनीही आमच्यासोबत हातमिळवणी केल्यास ते सर्वांच्याच हिताचे ठरेल. आम्ही मदत पुरवू आणि त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करू. लष्करी परिस्थितीबाबत बोलायचे तर माझ्या मते, आम्ही इराणचा प्रभावीपणे पराभव केलाय. ते कदाचित कोणत्या तरी स्वरूपाची प्रतिहल्ला (बदला) घेण्याचा प्रयत्न करतील, अशी मला अपेक्षा आहे. तरीही तो काही फारसा मोठा किंवा गंभीर नसेल. आम्ही त्यांची हवाई दल आणि हवाई सुरक्षा यंत्रणा निष्प्रभ केलीय; त्यांच्याकडे आता कोणतीही कार्यरत हवाई सुरक्षा क्षमता उरलेली नाही. आम्ही त्यांची नेतृत्व संरचना मोडून काढलीय. लष्करी दृष्टिकोनातून पाहता ही मोहीम अत्यंत यशस्वी ठरलीय. आम्ही 'खार्ग बेटा'वर (Kharg Island) हल्ला केला आहे. वाटाघाटींमध्ये सहभागी होण्यासाठी ते अत्यंत उत्सुक होते, तरीही ते अद्याप खरोखरच तयार आहेत, असे मला वाटत नाही. योग्य वेळी ते चर्चेसाठी तयार होतील, अशी मला अपेक्षा आहे. काहीही असले तरी आम्ही या बाबी अत्यंत कौशल्याने हाताळतोय.
काही राष्ट्रांकडे 'माइनस्वीपर्स' (minesweepers) आहेत : 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी'मध्ये (Strait of Hormuz) गस्त घालण्यासाठी इतर राष्ट्रांचा हा गट (युती) कधी स्थापन होईल, असे विचारले असता, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी उत्तर दिलंय. "हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काही काळ लागेल. काही राष्ट्रांकडे 'माइनस्वीपर्स' (minesweepers) आहेत. म्हणजेच समुद्रात पेरलेले सुरुंग निकामी करण्यासाठी खास बनवलेली जहाजे आणि ही एक अत्यंत मौल्यवान संपत्ती आहे. इतरांकडे अशी काही विशेष जहाजे आहेत, जी आमच्या प्रयत्नांना मदत करू शकतात. शत्रूच्या संपूर्ण लष्कराचा पराभव करण्याची काहीच गरज नसते; केवळ इकडे-तिकडे सुरुंग पेरण्यास सक्षम असलेल्या मोजक्याच व्यक्तींची आवश्यकता असते. थोडक्यात सांगायचे तर मी या राष्ट्रांकडे अशी मागणी करत आहे की, त्यांनी पुढे यावे आणि आपल्या स्वतःच्या प्रदेशाचे रक्षण करावे; कारण तो प्रदेश त्यांचाच आहे. हा एक अत्यंत महत्त्वाचा जलमार्ग आहे, ज्याद्वारे त्यांना त्यांच्या ऊर्जेचा पुरवठा होतो; त्यामुळे त्याचे रक्षण करण्याच्या कामात त्यांनी आमच्यासोबत सहभागी झाले पाहिजे," असंही ते म्हणालेत.
अमेरिकेला या मार्गातून मिळणारे तेल अत्यंत नगण्य : ट्रम्प यांनी नमूद केले की, चीनला आपल्या तेलाचा जवळपास 90 टक्के पुरवठा याच सामुद्रधुनीतून होतो, तर अमेरिकेला या मार्गातून मिळणारे तेल अत्यंत नगण्य प्रमाणात असते. चीन या युतीमध्ये सहभागी होईल की नाही, यावर भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला. ट्रम्प यांनी समारोप करताना म्हटले: "या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याच्या कामात इतर राष्ट्रे आमच्यासोबत सहभागी झाली, तर ते अत्यंत फायदेशीर ठरेल; आणि आम्ही त्यांना मदत करण्यास सदैव तत्पर आहोत." "आम्ही त्यांच्यासोबत मिळून काम करू."
'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी' ही अमेरिका आणि तिच्या मित्रराष्ट्रांसाठी बंद : यापूर्वी त्यांनी चीन, फ्रान्स, जपान, दक्षिण कोरिया आणि युनायटेड किंगडम (ब्रिटन) यांना या संदर्भात आवाहन केले होते. इराणचे उप परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी यापूर्वी 'सीबीएस'ला (CBS) दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते की, अनेक देशांनी आपल्या जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासाची खात्री करण्यासाठी तेहरानशी संपर्क साधला होता. त्यांनी स्पष्ट केले की, या बाबीवर निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ इराणी लष्कराचा आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की, विविध राष्ट्रांच्या जहाजांच्या एका गटाला या मार्गातून जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती; तरीही त्यांनी या संदर्भात कोणतेही विशिष्ट तपशील दिले नाहीत. इराणने असा दावा केला आहे की, 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी' ही अमेरिका आणि तिचे मित्रराष्ट्र वगळता इतर सर्व राष्ट्रांसाठी खुली आहे. अराघची यांनी पुढे नमूद केले, "संघर्ष संपुष्टात आणण्यासाठी एखादा राजनैतिक तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने आम्ही अमेरिकेशी चर्चा करण्याचे आम्हाला कोणतेही कारण दिसत नाही." त्यांनी असा आरोप केला की, 28 फेब्रुवारीला नेमके ज्या काळात इराणच्या अणुकार्यक्रमासंदर्भात अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाटाघाटी सुरू होत्या, त्याच काळात इस्रायल आणि अमेरिकेने संयुक्तपणे हल्ले चढवून शत्रुत्वाची ठिणगी पेटवली. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, गेल्या वर्षी अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यांनंतर ढिगाऱ्याखाली गाडल्या गेलेल्या 'समृद्ध युरेनियम'चा (enriched uranium) पुन्हा ताबा मिळवण्याची तेहरानची कोणतीही योजना नाही."
