ट्रम्प यांच्याकडून इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर 25 टक्के कर लादण्याची घोषणा
Published : January 13, 2026 at 1:39 PM IST
वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी इराणशी व्यापारी करार करणाऱ्या देशांना लक्ष्य करून एक मोठे पाऊल उचललंय. अमेरिकेने अशा देशांवर 25 टक्के कर लादण्याची घोषणा केलीय. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांना लक्ष्य करून एक मोठे पाऊल उचललं. त्यांनी अमेरिकेसोबतच्या त्यांच्या सर्व व्यापारी व्यवहारांवर 25 टक्के कर लादलाय. ट्रुथ सोशलवरील एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, हा निर्णय तात्काळ लागू होणार आहे आणि हा आदेश अंतिम आणि निर्णायक आहे. इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या कोणत्याही देशाला अमेरिकेसोबत केलेल्या सर्व व्यवसायांवर 25 टक्के कर भरावा लागेल. हा आदेश अंतिम आणि निर्णायक आहे, असंही ट्रम्प यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलंय.
इराणी सरकारने लाल रेषा ओलांडली : अमेरिकेचे रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी 25 टक्के कर लादण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयाचे कौतुक केलंय आणि म्हटलंय की, खोमेनी राजवटीला आर्थिकदृष्ट्या वेगळे करण्याचा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचा निर्णय खूप प्रभावी आहे. एक्सवर पोस्ट शेअर करताना ग्राहम यांनी लिहिले, "अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या आजच्या कृतींद्वारे या राजवटीला आर्थिकदृष्ट्या वेगळे करण्याचे तुमचे निर्णायक नेतृत्व खूप प्रभावी आहे. मला वाटते की, इराणी सरकारने लाल रेषा ओलांडली आहे. ते मोठ्या संख्येने त्यांच्याच लोकांना मारत आहेत आणि तुमच्या नेतृत्वाची थट्टा करीत आहेत. आता निर्णायक लष्करी कारवाईची वेळ आली आहे. कोणतेही सैन्य जमिनीवर पाठवले जाणार नाही. फक्त जे लोक खून करत आहेत, त्यांना लक्ष्य केले जाणार आहे."
किमान 544 लोक मारले गेलेत : प्रेस टीव्हीच्या मते, अझरबैजान आणि मध्यवर्ती शहर अराकसह अनेक प्रांतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाल्याचे वृत्त आहे, ज्यात जमाव झेंडे फडकावत होता आणि इराण समर्थक घोषणा देत होता. वाढत्या महागाई, आर्थिक अडचणी आणि राजवटीविरुद्धच्या जनतेच्या रोषाच्या पार्श्वभूमीवर ही निदर्शने आणि प्रति-निदर्शने दिवसेंदिवस अशांततेनंतर होत आहेत. मानवाधिकार वृत्तसंस्थेच्या मते, किमान 544 लोक मारले गेलेत आणि 10,681 हून अधिक लोकांना अटक करून तुरुंगात टाकण्यात आलंय. रविवारी (स्थानिक वेळेनुसार) ट्रम्प यांनी सांगितले होते की, देशभरात सुरू असलेल्या निदर्शनांमध्ये वॉशिंग्टनला इराणविरुद्ध कारवाई करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते, तसेच तेहरानने चर्चेसाठी वॉशिंग्टनशी संपर्क साधलाय. एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, इराणी नेत्यांनी राजनैतिक चर्चेसाठी वॉशिंग्टनशी संपर्क साधला आहे.
इराणने काल चर्चेसाठी फोन केला : इराणला इराणशी राजनैतिक संवाद साधायचा आहे का? असे विचारले असता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होकारार्थी उत्तर दिलंय. "त्यांना ते हवे आहे," असंही ट्रम्प म्हणाले. त्यांनी फोन केला. इराणने काल चर्चेसाठी फोन केला. इराणी नेत्यांना फोन केला. त्यांना बोलायचे आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी संभाषणादरम्यान पुढे सांगितले की, बैठक आयोजित केली जातेय, परंतु इशारा दिला की, इराणमधील परिस्थिती चर्चा होण्यापूर्वी वॉशिंग्टनला कारवाई करण्यास भाग पाडू शकते.