ट्रम्प यांची सीजफायर ऑफर: इराणसमोर 15 कलमी प्रस्ताव; इस्रायल सहमत आहे का?
मध्यपूर्वेत सुरू असलेलं युद्ध संपुष्टात आणण्यासाठी अमेरिकेनं इराणकडे 15 कलमी सविस्तर शांतता योजना पाठवली आहे. 'द न्यूयॉर्क टाइम्स'च्या माहितीनुसार, हा प्रस्ताव पाकिस्तानमार्फत इराणपर्यंत पोहोचवण्यात आला.
Published : March 25, 2026 at 10:13 AM IST
दुबई : अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा आज (25 मार्च) 26 वा दिवस आहे अमेरिकेने इराणवरील आपले हल्ले 5 दिवसांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इराण आणि इस्रायल या दोन्ही देशांनी एकमेकांवर हल्ले करणं सुरूच ठेवलं आहे. या दरम्यानच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसमोर 15 कलमी युद्धविराम प्रस्ताव सादर केला आहे. हा युद्धविराम प्रस्ताव पाकिस्तानी मध्यस्थांमार्फत इराणपर्यंत पोहोचवण्यात आला आहे. अमेरिका आणि तेहरान यांच्यातील मध्यस्थी चर्चांचं यजमानपद स्वीकारण्याची तयारी खुद्द पाकिस्ताननंच दर्शवली आहे. पाकिस्तानी लष्करप्रमुख एका प्रमुख मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहेत.
अमेरिकन सैन्याच्या तैनातीमध्येही वाढ : विशेष म्हणजे, युद्धविरामाच्या प्रस्तावासोबतच, अमेरिका आपल्या सैन्याच्या तैनातीमध्येही वाढ करत आहे. अमेरिकेनं हा प्रस्ताव इराणकडे अशा वेळी पाठवला आहे, जेव्हा अमेरिकन लष्कर पश्चिम आशियामध्ये आपल्या '82 व्या एअरबॉर्न डिव्हिजन'मधील (82nd Airborne Division) किमान एक हजार अतिरिक्त सैनिकांना तैनात करण्याची तयारी करत आहे. या प्रदेशात आधीच सुमारे 50 हजार सैनिक तैनात आहेत.
'द न्यूयॉर्क टाइम्स'ने मंगळवारी दिलेल्या वृत्तानुसार, इराणी अधिकाऱ्यांकडे 15 कलमी योजना सुपूर्द करण्यात आली आहे. दरम्यान, पेंटागॉनही दोन 'मरीन एक्सपीडिशनरी युनिट्स' तैनात करण्याच्या प्रक्रियेत असून, यामुळे या प्रदेशात सुमारे 5 हजार अतिरिक्त 'मरीन्स' आणि हजारो नौसैनिकांची भर पडेल.
युद्धविराम प्रस्तावाबाबत इस्रायलनं व्यक्त केलं आश्चर्य : दरम्यान, इराणविरुद्धचे युद्ध सुरूच ठेवावे यासाठी ट्रम्प यांच्याकडे आग्रही असलेल्या इस्रायल सरकारला, अमेरिकन प्रशासनाने युद्धविराम प्रस्ताव सादर केल्यामुळे आश्चर्य वाटले आहे. मध्यपूर्वेत अतिरिक्त सैन्य आणि मरिन्स तैनात करण्याच्या अमेरिकेच्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर, या कृतीकडे ट्रम्प यांच्या रणनीतीचाच एक भाग म्हणून पाहिले जात आहे.
दरम्यान, या युद्धविरामानं अमेरिकेला भविष्यातील रणनीती आखण्यासाठी आणि सैन्याची तैनाती करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळवून दिला आहे, असं मानलं जात आहे. यामुळे जर इराणने या युद्धविरावाला संमती दिली नाहीच, तर त्यानंतर घेतले जाणारे कोणतेही निर्णय अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणता येतील.