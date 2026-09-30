इस्रायलला जाणाऱ्या विमानातील वैमानिकांमध्ये वाद; चाकूने हल्ला झाल्याचे वृत्त
दुबईहून इस्रायलला जाणाऱ्या एका व्यावसायिक विमानाला बुधवारी सौदी अरेबियामध्ये आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले. या घटनेमुळे विमान हायजॅक झाल्याची भीती निर्माण झाली.
Published : September 30, 2026 at 4:50 PM IST
तेल अवीव (इस्रायल): संयुक्त अरब अमिरातीमधील (UAE) दुबईहून इस्रायलला जाणाऱ्या एका व्यावसायिक विमानाला बुधवारी सौदी अरेबियामध्ये आपत्कालीन लँडिंग (emergency landing) करावे लागले. या घटनेमुळे विमान हायजॅक झाल्याची (अपहरणाची) भीती निर्माण झाली आणि इस्रायलने आपली लढाऊ विमाने तैनात केली. सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने इस्रायली प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, ही घटना विमानात असलेल्या दोन वैमानिकांमधील वादामुळे घडली; तसेच सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षित आहेत.
डझनभर प्रवासी असलेल्या या विमानाचे अपहरण झाले असावे : खरं तर हे विमान सौदी अरेबियातील तबुक येथे उतरले, जे नागरी आणि लष्करी अशा दोन्ही प्रकारच्या वापरासाठीचे केंद्र आहे. उपलब्ध असलेल्या 'फ्लाईट ट्रॅकिंग' माहितीनुसार, उड्डाणानंतर काही वेळातच 'फ्लायदुबई'च्या (Flydubai) या विमानाने आपत्कालीन संदेश (emergency alert) पाठवला होता. या घटनेची माहिती असलेल्या एका प्रादेशिक अधिकाऱ्याने सांगितले की, कॉकपिटमध्ये वैमानिकांमध्ये वाद झाला होता. या अधिकाऱ्याने नमूद केले की, या वादाचे नेमके कारण त्वरित समजू शकले नाही. दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने दुजोरा दिला की, डझनभर प्रवासी असलेल्या या विमानाचे अपहरण झाले असावे या शक्यतेमुळे इस्रायलने लढाऊ विमाने सज्ज केली होती. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी अलीकडच्या काळात वाढत्या सुरक्षा धोक्यांबद्दल इशारा दिला होता. या घटनेचा तपास सुरू असल्याने दोन्ही अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली.
विमानात पुढे बसलेल्या प्रवाशांचा आरडाओरडा : नंतर नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाने सांगितले की, परिस्थिती नियंत्रणात आहे आणि इस्रायल प्रवाशांना मायदेशी परत आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. वैयक्तिक वादांमुळे होणारी आपत्कालीन लँडिंग दुर्मीळ असली तरी यापूर्वी अशा घटना घडल्या आहेत; 2022 मध्ये जिनिव्हा ते पॅरिस दरम्यानच्या विमानात कॉकपिटमध्ये वाद झाल्यामुळे 'एअर फ्रान्स'च्या दोन वैमानिकांना निलंबित करण्यात आले होते, मात्र त्या विमानाचा मार्ग बदलला गेला नाही आणि ते नियोजित वेळेनुसार उतरले होते. विमानात असलेल्या प्रवाशांनी इस्रायलच्या 'चॅनेल 12' ला सांगितले की, त्यांना विमानात पुढे बसलेल्या प्रवाशांचा आरडाओरडा ऐकू आला, ज्यांनी वैमानिकांमधील वाद ऐकला होता आणि सौदी अरेबियात उतरण्यापूर्वी विमानाची उंची अचानक आणि वेगाने कमी झाली होती. त्यांनी असेही सांगितले की, सर्व प्रवासी विमानातच राहिले आणि त्यांना सौदी सुरक्षा दलांनी वेढले होते.
संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून काम : 'फ्लाईट रडार' (FlightRadar) नुसार, ही घटना उड्डाण सुरू झाल्यानंतर साधारण अडीच तासांनी घडली. 'फ्लायदुबई' ही 'एमिरेट्स'ची (Emirates) कमी खर्चात सेवा देणारी (low cost) उप विमानसेवा कंपनी आहे. 2020 मध्ये दोन्ही देशांमधील संबंध सामान्य झाल्यापासून, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) हे इस्रायली पर्यटकांसाठी सुट्टी घालवण्याचे एक लोकप्रिय ठिकाण बनले आहे. 'फ्लायदुबई'ने (Flydubai) नंतर दुजोरा दिला की, बेन गुरियनकडे जाणाऱ्या FZ1073 या विमानाशी संबंधित एक घटना घडली आणि ते विमान बुधवारी तबुक (Tabuk) येथे सुरक्षितपणे उतरले. विमान कंपनीने म्हटले आहे की, "आमची पथके संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून काम करत आहेत. अधिकृत माहिती उपलब्ध होताच पुढील तपशील दिले जातील."
हवाई हल्ल्यांमध्ये इस्रायली नागरिक लक्ष्य : विमान ट्रॅकिंग माहितीवरून असे दिसून आले की, संबंधित विमान 'बोईंग 737 मॅक्स 8' (Boeing 737 Max 8) हे होते. या कमी खर्चात सेवा देणाऱ्या विमान कंपनीचा ताफा पूर्णपणे 737 या विमानांच्या विविध आवृत्त्यांवर अवलंबून आहे; हे दोन इंजिन असलेले आणि एकाच मार्गिकेचे (single aisle) विमान असून, जगभरातील विमान कंपन्यांकडून त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. कंपनीकडे सुमारे 100 विमानांचा ताफा आहे, ज्यामध्ये 69 'मॅक्स 8' प्रकारच्या विमानांचा समावेश आहे. हे विमान दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून निघाले होते; हे विमानतळ मध्य पूर्वेतील सर्वात व्यस्त आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासाच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठे विमानतळ आहे. गेल्या वर्षी येथे विक्रमी 9 कोटी 52 लाख (95.2 दशलक्ष) प्रवाशांनी प्रवास केला होता. 1960 आणि 1970 च्या दशकात पॅलेस्टिनी बंडखोरांनी केलेल्या अनेक विमान अपहरण आणि हवाई हल्ल्यांमध्ये इस्रायली नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आले होते. इस्रायलमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून विमानाचे अपहरण झालेली कोणतीही घटना घडलेली नाही, तरीही या देशाने जगातील सर्वात कडक विमानतळ सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवली आहे; यामध्ये अनेकदा इस्रायलकडे जाणाऱ्या विमानांसाठी अत्यंत कठोर तपासणी प्रक्रियेचा समावेश असतो. 2020 मध्ये दोन्ही देशांमधील संबंध सामान्य झाल्यापासून इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात व्यावसायिक विमानसेवा सुरू आहे.
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