ETV Bharat / international

जपानमध्ये भीषण रस्ता अपघात, एक्सप्रेसवेवर 50 हून अधिक वाहनं एकमेकांना धडकली; एकाचा मृत्यू, 26 जण जखमी

वर्षाच्या अखेरीस जपानमध्ये एक मोठा रस्ता अपघात झाला. गुन्मा प्रीफेक्चरमधील कान-एत्सु एक्सप्रेसवेवर बर्फवृष्टीमुळे दोन ट्रकची टक्कर झाली. यानंतर 50 हून अधिक वाहनं एकमेकांवर आदळली.

Japan ACCIDENT
जपानमध्ये भीषण रस्ता अपघात (AP)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 27, 2025 at 10:45 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

टोकियो : जपानमधून एक मोठी बातमी येत आहे. येथील खराब हवामान अनेकांच्या जीवावर बेतलं आहे. जपानच्या कान-एत्सु एक्सप्रेसवेवर तुफान बर्फवृष्टीमुळे 50 हून अधिक वाहनं एकमेकांना धडकली. या अपघातानंतर भीषण आग लागली. दुर्घटनेत एका 77 वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला आणि 26 जण जखमी झाले आहेत. जखमींपैकी 5 जण गंभीर असल्याचं सांगितलं जात आहे.

सुट्ट्या एन्जॉय करण्यासाठी नागरिक घरातून बाहेर पडले : वर्षाच्या अखेरीस जपानमध्ये सुट्ट्यांचे दिवस आहेत. सुट्ट्या एन्जॉय करण्यासाठी अनेक लोक एकत्र आपापल्या घरातून बाहेर पडले होते, त्यामुळे हायवेवर वाहनांची मोठी गर्दी होती. सोबतच, जोरदार बर्फवृष्टीमुळे रस्ता निसरडा झाला होता. अशा स्थितीत दोन ट्रकची टक्कर होऊन अपघातांची साखळी सुरू झाली. मागून येणाऱ्या गाड्या ब्रेक लावू शकल्या नाहीत आणि वाहनं एकमेकांना येऊन धडकली. ही घटना 26 डिसेंबरच्या संध्याकाळी घडली.

निसरड्या रस्त्यावर चालक ब्रेक लावू शकले नाहीत : टोकियोपासून सुमारे 160 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गुन्मा प्रीफेक्चरमधील मिनाकामी शहराजवळ कान-एत्सु एक्सप्रेसवेवर हा अपघात झाला. पोलिसांनी सांगितलं की, सुरुवातीला दोन ट्रकची टक्कर झाली. यानंतर मागून येणाऱ्या वाहनांना बर्फाळ रस्त्यावर ब्रेक लावता आला नाही आणि एकामागून एक अनेक वाहनं एकमेकांवर आदळली. या अपघातात 50 हून अधिक वाहनं सामील होती. या धडकेमुळे एक्सप्रेसवेचा एक भाग पूर्णपणे बंद झाला.

12 हून अधिक वाहनांना आग लागली : स्थानिक मीडियाच्या माहितीनुसार, अपघातस्थळावरच्या शेवटच्या गाडीला आग लागली आणि हळूहळू ती डझनभराहून अधिक वाहनांमध्ये पसरली. काही वाहनं पूर्णपणे जळून खाक झाली. सुदैवानं, मोठी जीवितहानी झाली नाही. अग्निशमन विभागानं सुमारे 7 तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर आग आटोक्यात आणली.

77 वर्षीय महिलेचा मृत्यू : पोलिसांनी सांगितलं की, या अपघातात एका 77 वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला. महिला टोकियोची रहिवासी होती. अपघाताच्या वेळी या भागात जोरदार हिमवृष्टीचा इशारा देण्यात आला होता. त्याच वेळी, जपानमधील लोक नवीन वर्ष आणि वर्षअखेरीस सुट्ट्या साजऱ्या करण्यासाठी घरातून बाहेर पडले होते. सध्या, अपघाताची चौकशी, कचरा हटवणं आणि रस्त्याच्या साफसफाईसाठी एक्सप्रेसवेचे काही भाग बंद करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा

TAGGED:

JAPAN MASSIVE CRASH ON HIGHWAY
CARS CRASH IN JAPAN
JAPAN 50 VEHICLES ACCIDENT
जपान बर्फवृष्टी अपघात 50 वाहनं धडक
JAPAN MASSIVE ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.